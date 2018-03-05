Хотя, ну чего я собственно удивляюсь?.. На голубом фоне написано «проход опасен для жизни, возможно обрушение гранитных блоков» #Питер #моржи #спб #петропавловскаякрепость #весна #piter #spb #peterandpaulfortress #sunnyday

Публикация от Марина и Антон Russia,Spb (@kuzamiki) Мар 2, 2018 в 4:10 PST