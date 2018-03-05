ГалереяПляжный сезон открыт: Как петербуржцы загорают на морозе у Петропавловской крепости
Весна пришла, минусовая температура — не помеха
Петербуржцы, загорающие зимой у стен Петропавловской крепости, — привычная городская достопримечательность. В этом году в конце февраля и начале марта в Петербурге холодно и очень солнечно: горожане массово гуляют по замерзшим рекам и каналам — это развлечение становится уже традиционным. Самые же стойкие, как всегда, идут к крепостным бастионам на зимний пляж. Мы собрали фотосвидетельства того, что минусовая температура (а все последние дни она была минус 10–15 градусов) — не повод изменять привычкам.
Обложка: Alexander Demianchuk/Интерпресс/ТАСС
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