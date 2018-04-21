Сегодня днем на Москву обрушился ураган. Ветер, достигающий 25 метров в секунду, валит деревья, переворачивает машины и срывает крыши. В результате стихии пострадали почти 20 человек, растет число задержанных и отмененных авиарейсов, а на внешней стороне Садового кольца перекрыли движение из-за падения кровли на дорогу.

The Village собрал фото и видео последствий шторма из социальных сетей.

Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома - штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T — ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.

Публикация от Mariya Banzargashieva (@mariya_anatolevna) 21 Апр 2018 в 5:22 PDT

Публикация от Ｖ ＣＴ Ｒ (@__vctr__) 21 Апр 2018 в 7:34 PDT

Публикация от Любовь (@lyubochka_v_yubochke) 21 Апр 2018 в 7:17 PDT

Публикация от Ekaterina (@evd_sch) 21 Апр 2018 в 7:14 PDT

Публикация от Алиса (@alice_fox_melissa) 21 Апр 2018 в 7:35 PDT

Публикация от Sima (@simkvasova) 21 Апр 2018 в 7:16 PDT

Публикация от Катерина Селина 🐻 (@selinakaterina7788) 21 Апр 2018 в 7:41 PDT

Публикация от Александр (@muzliga) 21 Апр 2018 в 7:42 PDT

Публикация от Anna Попова (@anna_popova_official) 21 Апр 2018 в 7:26 PDT

Публикация от Обручевский район (@obruchevskiy) 21 Апр 2018 в 7:21 PDT

Публикация от Yulia Fedorova (@yulia459) 21 Апр 2018 в 7:52 PDT

Публикация от Ella, Moscow (@ella__sim) 21 Апр 2018 в 8:17 PDT

Публикация от АНДРИЕВСКАЯ СВЕТЛАНА🎁МОСКВА (@andrisvetlana) 21 Апр 2018 в 8:09 PDT

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Публикация от Bator (@bator_khundaev) 21 Апр 2018 в 7:55 PDT

Публикация от Евгений Remdevice.ru (Москва) (@rushouse34) 21 Апр 2018 в 8:46 PDT

Публикация от ФЕЯ (@fea77772) 21 Апр 2018 в 8:12 PDT

Публикация от IO (@io.robin) 21 Апр 2018 в 7:26 PDT

Публикация от Анастасия (@mein_kun2014) 21 Апр 2018 в 8:14 PDT

Публикация от Raion>Krilatskoe_ZAO_Moscow (@krilatskoe) 21 Апр 2018 в 7:19 PDT

ОБЛОЖКА: Михаил Терещенко/ТАСС