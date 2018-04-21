ГалереяПеревернутые автомобили и сорванные крыши из-за урагана в Москве
В результате стихии пострадали почти 20 человек
Сегодня днем на Москву обрушился ураган. Ветер, достигающий 25 метров в секунду, валит деревья, переворачивает машины и срывает крыши. В результате стихии пострадали почти 20 человек, растет число задержанных и отмененных авиарейсов, а на внешней стороне Садового кольца перекрыли движение из-за падения кровли на дорогу.
The Village собрал фото и видео последствий шторма из социальных сетей.
ОБЛОЖКА: Михаил Терещенко/ТАСС
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