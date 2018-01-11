Перекраска дома

По словам одной из жительниц дома, здание сохраняло свой первоначальный вид — фасад из красного кирпича без штукатурки — до 60-х годов. Затем его перекрасили в желтый цвет — и в таком виде дом простоял до 2017 года. «За год до нашего переезда дом признали ветхим и должны были снести, все нас этим пугали», — рассказывает работавшая с Норманом Фостером архитектор Тамара Карасева, которая вместе со своим мужем Павлом Кравченко инициировала перекраску дома. Для того чтобы избежать сноса здания, другой житель дома, бывший районный муниципальный депутат Евгений Павлов, предложил провести ремонт дома. В итоге здание вернули в жилой фонд. Сам ремонт начали делать осенью 2017 года.

По словам Карасевой, жильцы хотели привести дом к изначальному виду, очистив его до кирпича при помощи пескоструйной обработки, «но, как выяснилось, это колоссальные деньги». Для этого нужно не только заплатить рабочим и арендовать специальное оборудование, но и полностью закрыть дом защитным коробом. В противном случае все окрестности покрываются кирпичной пылью. Однако уже после начала капитального ремонта жильцы выяснили, что в него входит и покраска фасада. «Как-то раз мы выходим из дома и встречаем парня-прораба, такого Эдика, — вспоминает Карасева. — Он выбирал цвет. Мы его спрашиваем: „А что, можно покрасить в свой цвет?“ Он говорит: „Ну, в общем-то, да. Проведите собрание собственников, и, если никто не будет против, покрасим в ваш цвет“».

Супруги решили, что это будет «голландская история, потому что мы, во-первых, любим Европу, а во-вторых, — в качестве протеста против желтого цвета». Прораб был не против. «Мы распечатали картинки Амстердама, сфоткали наш дом, в „Фотошопе“ обозначили белым оконные портики. Через месяц провели собрание собственников — всем понравилось». Карасева утверждает, что «всем было пофиг, они только потом осознали, какой мы выбрали цвет и что вообще происходит. Кто смог — подписал, и мы, радостно потирая ручки, пошли отдавать это прорабу. Получилось немножко темнее, но все равно красиво».