Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: самые привлекательные для россиян работодатели, комикс о Карле Марксе, нарезка лучших вирусных роликов и еще 13 событий.

Отстранение России от Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования всем «чистым» спортсменам, которые не смогут выступить на Олимпиаде 2018 года под российским флагом, и призвал их не бойкотировать соревнования. При этом он назвал справедливым отстранение сборной от Игр за манипулирование системой. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уже извинился за допущенные ошибки и призвал МОК не рушить судьбы спортсменов.

Покушение на Терезу Мэй

Британские спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Его готовили сторонники радикальных исламистских взглядов. Двое мужчин (20-летний и 21-летний) планировали с помощью взрывчатки попасть в резиденцию на Даунинг-стрит, чтобы убить политика. Их уже задержали.

Запрет русских богатырей

Украинские власти запретили продавать в стране изданные в России книги о богатырях. В черный список включили сборники «Богатырские русские сказки» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях». Ранее под запрет также попали две книги Бориса Акунина.

Самые привлекательные работодатели

Российские специалисты с высшим образованием признали «Газпром» и Google самыми привлекательными работодателями. Также в пятерку лучших в 2017 году попали «Газпром нефть», «Яндекс» и «Лукойл». Последний раньше не входил даже в десятку.

Победитель «Русского Букера»

Литературную премию «Русский Букер» в 1,5 миллиона рублей впервые получил дебютный роман. Автор книги «Убить Бобрыкина. История одного убийства», Александра Николаенко, раньше рисовала иллюстрации к чужим произведениям. Попечитель премии — «Фетисов Иллюзион» — уже пообещал экранизировать роман.

Россияне в финале ЧМ по программированию

В финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC вышли 11 российских команд. Каждая из них представляет отдельный вуз. В апреле 2018 года им предстоит показать свое умение быстро решать задачи по кодингу в Пекине. С 2000 года российские команды становились чемпионами 12 раз из 18.

Комикс о Карле Марксе

8 декабря в России поступит в продажу комикс о Карле Марксе. Над ним работали экономист и писательница Корин Майер и художница Энн Саймон. Они рассказали не только биографию Маркса, но и его главные идеи.

Утечка данных в AI.type

Компания Kromtech, специализирующаяся на информационной безопасности, предупредила об утечке данных 31 миллиона пользователей приложения-клавиатуры AI.type. Общедоступной оказалась контактная информация и сведения о местоположении пользователей. Также в Сети обнаружили таблицы с миллионами записей из телефонных книг и реестрами установленных на смартфонах приложений.

Ставки на гостей Дудя

В мессенджере Telegram появился канал BlockBet, в котором можно делать ставки на следующего гостя шоу «вДудь». Сейчас пользователи пытаются угадать, кто посетит его вслед за Артемием Лебедевым. В топе значатся Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Александр Городницкий.

Итоги года от «Яндекс.Музыки»

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные треки 2017 года. Первое место занял Эд Ширан с композицией «Shape of You». На втором месте расположилась песня «По волнам» от Burito, а на третьем — «Believer» от Imagine Dragons. В российский топ-3 также попали «Грибы» и Лобода.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1012">Что слушали россияне в 2017 году</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/yamusic-research">Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Новый клип с Ники Минаж

Рэпер Лил Узи Верт и Ники Минаж выпустили клип на совместный трек «The Way Life Goes» (Remix). Инициатором коллаборации стала Минаж, которой понравился дебютный альбом Узи Верта «Luv Is Rage 2».

Нарезка лучших вирусных роликов

Режиссер Люк Бержерон выпустил первую часть подборки Best of Web. В нее вошли фрагменты из 314 вирусных роликов, опубликованных с декабря 2016 года по ноябрь 2017-го.

Финал нового сезона «Черного зеркала»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительной серии четвертого сезона сериала «Черное зеркало». Эпизод под названием U.S.S. Callister снят в духе научно-фантастических сериалов 1970-х годов и особенно популярного тогда Star Trek.

обложка: Netflix