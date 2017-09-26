Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: туристический коллапс из-за проблем «ВИМ-Авиа», летающий мотоцикл «Калашникова», трейлер полнометражных «Смешариков» и еще восемь событий.

Пособие по борьбе с Россией

Российское посольство в США осудило американские власти за распространение методички о методах военного противодействия Москве. Речь идет о подготовленном для Пентагона пособии «Российская война нового поколения», в котором описывается отечественная армия, а также ее сильные и слабые стороны. «Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными. Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок», — заявили в посольстве.

Коллапс из-за проблем «ВИМ-Авиа»

Ассоциация туроператоров России предупредила об угрозе коллапса на туристическом рынке из-за проблем «ВИМ-Авиа». Компания осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю и до конца сезона должна была обслужить еще около 100 тысяч туристов, планировавших отдохнуть в России и за границей. В Ростуризме уже создали оперативный штаб по возвращению клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа, а Росавиация ищет деньги на оплату перелетов.

Самые высокооплачиваемые профессии

Самой высокооплачиваемой профессией в России по итогам первой половины 2017 года оказался капитан океанского судна. Его зарплата составила 500 тысяч рублей. На втором месте с 320 тысячами рублей в месяц разместился командир воздушного судна. Замыкает тройку лидеров главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой в 312 тысяч рублей.

Рекордная взятка в Минобороны

Александра Вакулина, возглавляющего отдел технического обеспечения продовольственного управления Минобороны, задержали по подозрению в получении взятки на рекордную для ведомства сумму в 368 миллионов рублей. По версии следствия, он брал деньги за помощь в заключении контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для министерства.

Летающий мотоцикл «Калашникова»

Концерн «Калашников» показал прототип летающего мотоцикла. Аппарат оснащен восьмью пропеллерами и передвигается за счет изменения угла наклона. Технические характеристики «инициативной разработки» компании не раскрываются.

Мини-сериал «Яндекса»

«Яндекс» запустил мини-сериал «Я иду искать» о людях, которые делают мир лучше благодаря тому, что ищут и находят ответы на сложные жизненные вопросы. В первом ролике рассказывается о гиде Светлане Нигматуллиной, вынужденной передвигаться на коляске из-за мышечной болезни.

Обещание Тинькова

Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления в полицию против авторов видеоблога «Немагия». «Я не хочу вымаливать извинения, выпрашивать. Я забираю иски без кондиций, без условий», — заявил банкир в интервью Амирану Сардарову на канале «Дневник хача». Создатели же «Немагии» тем временем предупредили, что от их имени со СМИ общается ложный адвокат Сергей Воронин, который не имеет к ним никакого отношения.

Полнометражные «Смешарики»

Продюсерский центр «Рики» и кинокомпания Art Pictures Studio опубликовали первый трейлер полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю» о путешествии шарообразных зверюшек во времени. Премьера картины назначена на 28 апреля 2018 года.

Сиквел «Оно»

Студии Warner и New Line выпустят продолжение хоррора «Оно» 6 сентября 2019 года. События во второй части развернутся спустя 27 лет после первой, когда в городке Дерри снова пробудится зло. По слухам, в этой же картине расскажут о природе монстра, скрывающегося за образом клоуна Пеннивайза.

Трейлер «Бегущего в лабиринте — 3»

В Сети появился первый трейлер фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Триквел должны были представить зрителям еще в начале 2017 года, но съемки затянулись из-за травмы у исполнителя главной роли Дилана О’Брайена. В российском прокате премьера назначена на 8 февраля 2018 года.

Новый клип Ферги

Американская певица Ферги выпустила клип на композицию «A Little Work» со своего второго сольного альбома «Double Dutchess». Релиз пластинки состоялся 22 сентября 2017 года на ее собственном лейбле Dutchess Music.

Дебютный альбом Мозеса Самни

Американский инди-исполнитель Мозес Самни представил свой дебютный альбом «Aromanticism».

обложка: Каро Премьер