Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: новый метод борьбы с террористами, парижский комитет в поддержку Серебренникова и итоги выборов глав регионов.

Ураган «Ирма» во Флориде

Больше 3 миллионов жителей Флориды остались без электричества из-за урагана «Ирма». Всего в штате живет 7 миллионов человек.

Во Флориде закрыли аэропорты Майами, Орландо, Форт-Лодердейла и Тампы; некоторые из них могут частично возобновить рейсы во вторник. Из-за мощного ветра опрокинулись три строительных крана: один из них на пляже в Форт-Лодердейле и два других — в Майами.

This video shows the flooding on the streets of Miami as the city is hit by #HurricaneIrma https://t.co/TYwajXTnNF pic.twitter.com/mwGCX2mr4i — CNN (@CNN) 11 сентября 2017 г.

В ряде городов на юге штата объявлен комендантский час для предотвращения мародерства. Город Майами-Бич, расположенный на острове между заливом Бискейн и Атлантическим океаном, закрыл въезд посетителей на свою территорию.

Саакашвили на территории Украины

МВД Украины возбудило уголовное дело после того, как бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через границу страны.

«За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления», — сказано на сайте национальной полиции Украины.

Как сообщало МВД, во время пересечения границы пострадали 11 полицейских.

Комитет в поддержку Серебренникова в Париже

В Париже прошла акция французских деятелей культуры в поддержку Кирилла Серебренникова. Они призвали президента Франции содействовать освобождению режиссера и пообещали приехать в Россию на суд.

Акция состоялась в театре «Шайо». В ней приняли участие директор этого театра Дидье Дешам, директор Авиньонского театрального фестиваля Ольвье Пи, актеры Николя Бушо, Изабель Карре и Шарлотта Рэмплинг, танцовщица и хореограф Мари-Аньес Жило, переводчик Андре Макрович, а также бывший министр культуры Франции Жак Ланг.

В Париже создали комитет в поддержку Серебренникова https://t.co/U582Vy82ax pic.twitter.com/V42ILa2ltg — RFI на русском (@RFI_Ru) 10 сентября 2017 г.

Новый метод борьбы с террористами

Полиция Лондона предложила новый метод предотвращения вида терактов, при котором автомобиль наезжает на толпу.

Метод основан на использовании специальной сети с вольфрамовыми шипами Talon, которая раскладывается на дороге перед автомобилем. Когда он наезжает на сеть, шипы опутывают колеса и вонзаются в них, не давая им крутиться.

Отмечается, что такие сети будут развертывать вокруг мест проведения массовых мероприятий.

Выборы глав регионов

Кандидаты от «Единой России» побеждают во всех 16 регионах, где 10 сентября выбирали руководителей исполнительной власти.

Выборы проходили в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл.

Первый главный арбитр-женщина

Матч третьего тура немецкой Бундеслиги между «Гертой» и «Вердером» вошел в историю из-за главного арбитра: впервые игру топовой европейской Лиги судила женщина. Ею стала 38-летняя Бибиана Штайнхаус.

До этого Штайнхаус судила несколько ключевых матчей — например, финал олимпийского турнира в Лондоне и финал Лиги чемпионов 2017 года. Помимо судейской, у нее есть и другая профессия — она долгое время совмещала работу в полиции с обслуживанием матчей.

Новый эпизод «Футурамы»

Компания Nerdist Industries 14 сентября выпустит новый эпизод популярного сериала «Футурама». Только в отличие от всех предыдущих выпусков это будет не мультфильм, а подкаст.

В 40-минутном подкасте примут участие все актеры, озвучивавшие героев «Футурамы» в мультсериале и полнометражных выпусках. Сценарий эпизода написали создатели сериала Мэтт Гренинг и Дэвид Коэн.

Отказ от «Антивируса Касперского»

Крупнейший продавец электроники в США Best Buy объявила о снятии с продаж «Антивируса Касперского». Это решение приняли из-за подозрений в связях «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами.

В течение ближайших 45 дней клиенты Best Buy могут обменять продукцию «Лаборатории Касперского» на аналогичные антивирусы.

Землетрясение в Мексике

Количество погибших в результате сильнейшего за последние десять лет землетрясения в Мексике увеличилось до 90 человек.

Больше всего погибших в штате Оахака — 71 человек.

Премиальная версия iPhone

Компания Apple в ходе презентации своих новых продуктов 12 сентября планирует представить публике три версии смартфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Ожидается, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus станут преемниками соответствующих седьмых моделей смартфона, а iPhone X станет принципиально новой премиальной версией. Он будет оснащен OLED-экраном, улучшенными камерами и 3D-сканером распознавания лиц, с помощью которого можно будет разблокировать смартфон.

обложка: Comedy Central