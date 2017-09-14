Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: обыск в офисе генподрядчика «Лахта-центра», арест в США за пост в фейсбуке, столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах, дата презентации беспилотного грузовика Tesla, клип Ланы Дель Рей на песню «White Mustang», новый альбом Кедра Ливанского и другие новости.

Стрельба в школе в Вашингтоне

В средней школе города Спокан в штате Вашингтон произошла стрельба. В результате инцидента погиб один ученик, еще как минимум четверо получили ранения. Трое пострадавших доставлены в больницы. Стрелявшего задержали. Информации о его личности и мотивах пока нет.

Multiple callers reporting shots fired by Freeman High School. WSP and SCSO responding.

-Steve — Spokane News (@Spokane_News) September 13, 2017

Москва и дипсобственность в США

Вашингтон предложил Москве продать ее дипломатическую собственность. По данным «Коммерсанта», два из трех арестованных 2 сентября объектов — в Сан-Франциско и Вашингтоне — принадлежат России, еще одно — офис торгпредства в Нью-Йорке — страна арендует. Также России принадлежат две дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, заблокированные с декабря 2016 года.

Взлом устройств через Bluetooth

Специалисты по информационной безопасности из компании Armis нашли восемь уязвимостей в Bluetooth. Бреши обнаружили не в протоколе связи, а в его распространенных реализациях. Часть из них позволяет получить полный контроль над устройством. Компания предупредила, что потенциально могут взломать более 8 миллиардов гаджетов, работающих на Windows, Android, iOS и других популярных операционных системах.

Обыск в офисе генподрядчика «Лахта-центра»

Сотрудники ФСБ обыскали петербургский офис строительной компании Renaissance Construction — генподрядчика строительства небоскреба «Лахта-центр». Обыски прошли по делу о незаконном выводе из России более 100 миллиардов рублей. Никаких подробностей о сути дела нет.

Renaissance Construction строит 462-метровый небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Ожидается, что его достроят в 2018 году. Компания также возводила башню «Эволюция» в «Москва-Сити».

Арест в США за пост в фейсбуке

Суд отправил американского миллионера Мартина Шкрели под арест из-за его постов в фейсбуке. Его обвинили в нарушении условий освобождения под залог после того, как он заявил, что готов заплатить 5 тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон. Из-за этого поста Секретная служба усилила охрану бывшего кандидата в президенты. Шкрели назвал пост шуткой и удалил его, но его все равно взяли под стражу в зале суда. Миллионера также обвиняют в финансовых махинациях.

Столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах

Международный олимпийский комитет назвал столицы летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах. Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже, а в 2028 году — в Лос-Анджелесе.

Дата презентации беспилотного грузовика Tesla

Основатель Tesla Илон Маск объявил дату презентации и тестового заезда беспилотного грузовика.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal. — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017 Презентация и тестовый заезд грузовика Tesla предварительно запланированы на 26 октября в Хоторне. Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально.

Клип Ланы Дель Рей на песню «White Mustang»

Лана Дель Рей выпустила новое видео на песню «White Mustang».

Новый альбом Кедра Ливанского

У Кедра Ливанского вышел новый альбом под названием «Ariadna».

обложка: W.Scott McGill - adobe.stock.com