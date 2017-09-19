Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: губернатор Владимирской области против независимых СМИ, первый твит Моррисси, трейлер фильма о Джордже Майкле, Виталик Бутерин предрекает смерть Visa и другие новости.

Ураган «Мария»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на Виргинских островах из-за приближения к ним урагана «Мария». Утром он усилился до максимальной, пятой категории.

Цензура в КВН

Бывший лидер команды «СОК» и экс-редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana рассказал о цензуре в играх. По его словам, в КВН запрещены номера о президентах. «Когда начинаются авторские сборы, никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире. Спустя много-много лет начали какие-то такие вещи появляться, но обязательно комплиментарные, обязательно поклонение», — заявил он.

Решение о том, что появится в итоговой программе в эфире Первого канала, принимают «редакторы над редакторами», отметил Колчин. «Какое количество, вы бы знали, там различных цензурных, канальных, руководствующихся фильтров, что вот надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать», — рассказал бывший редактор КВН.

В пресс-службе КВН информацию об этом, впрочем, отвергли. «Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — заявили в пресс-службе КВН.

Награждение Кремлем работавших на выборах политтехнологов

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко «за профессионализм и активное участие в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования» наградил благодарственными письмами политтехнологов, работавших на губернаторских выборах. Всего на встрече было около 20 человек.

Первый твит Моррисси

Музыкант Моррисси зарегистрировался в твиттере и даже опубликовал первую запись.

Как довольно быстро удалось выяснить журналистам, пост — своеобразный тизер новой песни, называющейся, собственно, «Spent the Day in Bed». Сегодня она будет представлена в эфире радио BBC.

Иск племянницы Рауля Валленберга к ФСБ

Мещанский районный суд Москвы не стал удовлетворять иск к ФСБ, поданный Мари Эльсой Дюпюи, племянницей шведского дипломата Рауля Валленберга, который спас десятки тысяч евреев во время холокоста и пропал в советских лагерях. Дюпюи требовала предоставить информацию о местонахождении Валленберга после 1947 года. В ФСБ мотивировали отказ в предоставлении документов о Валленберге наличием в них информации «о неких третьих лицах».

Губернатор Владимирской области против независимых СМИ

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова обрушилась с критикой на местные независимые СМИ, написавшие о затянувшемся строительстве школы во Владимире. Она назвала журналистов «бандеровскими прихвостнями» и «иностранными агентами».

Трейлер фильма о Джордже Майкле

Телеканал Showtime выпустил первый трейлер документального фильма о Джордже Майкле, который начал сниматься еще до смерти музыканта в конце 2016 года. Картину покажут 21 октября. В России трейлер официально посмотреть нельзя, для этого нужно воспользоваться VPN.

Виталик Бутерин предрекает смерть Visa

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин во время конференции TechCrunch заявил, что развитие блокчейна может привести к проблемам и снижению доли рынка для, например, компании Visa.

Он считает, что сейчас главной задачей для занимающихся криптовалютным рынком является обеспечение безопасности блокчейна. После решения этой проблемы картина международного финансового рынка может измениться за пару лет.

Новый клип Race to Space

Московская группа Race to Space опубликовала клип на песню «Freefall», главную роль в котором исполнил актер Александр Паль.

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