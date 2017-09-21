Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: сбой в работе Yota, митинги в Испании, раздача доходов от добычи нефти и еще 11 важных событий.

Сбой Yota

Вечером 20 сентября пользователи Yota в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. У некоторых клиентов проблемы начались после обновления iOS 11. Представители компании отметили, что проблемы наблюдались в Москве и области, на момент пика они затронули 3 % пользователей. Сейчас неполадки устранены.

@yota_help что с доступом к сети в МСК? Когда восстановят? — Сергей Михайлов (@Mikhaylov_S) 20 сентября 2017 г.

@Yota_Russia ЧТО У ВАС С МОБИЛЬНЫМ ИТНЕРНЕТОМ В СПБ ПРОИСХОДИТ??? Почему у меня 0.80 Мб/с скорость?!?!?! — Борис (@DigidiBob) 20 сентября 2017 г.

Хмхмхм, что-то больно часто у Yota интернет уходит на покой последний год, сегодня снова отвалился @Yota_Russia — Ilia Malinin (@RGandalf1337) 20 сентября 2017 г.

Протесты в Барселоне

В Барселоне около 40 тысяч человек протестуют около здания департамента экономики и финансов Женералитета, где накануне прошли обыски. Митингующие выступают с требованием от испанских властей принять участие в референдуме о независимости автономного сообщества от Испании. Проведение референдума противоречит конституции страны. Так называемый кастрюльный протест прошел еще в 40 испанских городах. Референдум о независимости, организованный властями Каталонии, должен состояться 1 октября. Испанское правительство голосование не признает.

Новые санкции Украины

Украина ввела санкции еще против 18 российских компаний. В этот раз в черный список вошли поставщики минеральных удобрений, среди которых — предприятия группы «Еврохим», компании «Галактика», «Русагрохим», «Агрохимуниверсал» и другие. Поводом для обращения Генеральной прокуратуры страны стали данные о сотрудничестве с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, что, в свою очередь, может повредить интересам национальной безопасности.

Баннеры против «Матильды»

Во Владивостоке на городских автобусах появились баннеры против фильма «Матильда». Мэрия города в курсе ситуации и заявляет, что «администрация города не вмешивается в хозяйственную деятельность компаний-перевозчиков. Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах — не в нашей компетенции. Другое дело, если она нарушает закон, тогда это вопрос надзорных органов».

Призывы не участвовать в выборах

Федеральная прокуратура Германии начала расследование по факту рассылки писем с призывом избирателям не участвовать в парламентских выборах 24 сентября. В обращениях говорится, что якобы специальная программа на основе комментариев в соцсетях уже вычислила их симпатии. При этом написаны письма в грубом тоне, а голоса получателей отдали «Партии библейских христиан», прекратившей существование еще в 2015 году.

Доходы от добычи полезных ископаемых

Часть бюджета, связанного с добычей полезных ископаемых, в частности с нефтью, хотят поровну распределить между гражданами — такой законопроект внесли в Госдуму депутаты КПРФ. Предполагается, что 20 % доходов от добычи полезных ископаемых отдадут определенным категориям населения. Под действие закона попадают работающие не менее девяти месяцев в году, пенсионеры с пятью годами стажа либо те, кто состоит на учете в службе занятости, но не получает в это время пособие по безработице. Ежегодно раздача денег увеличивается на 2 %. По подсчетам, в 2018 году один человек сможет получить около 10 тысяч рублей. Однако правительство законопроект уже заблокировало, объяснив это тем, что право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат.

Безвизовый режим с Гренадой

Главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Элвин Нимрод подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН. Гренада — островное государство в Вест-Индии на юго-востоке Карибского моря.

Самый быстрый в Китае поезд

Между Пекином и Шанхаем запустили самый быстрый в стране поезд — скорость «Фусина» достигает 350 километров в час. Поезда курсируют семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала Хуацяо в Шанхае. Время в пути теперь занимает четыре часа 28 минут, что на полтора часа меньше, чем раньше.

Города России с самым грязным воздухом

В докладе министерства природных ресурсов и экологии «О состоянии и об охране окружающей среды России» размещен список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. В топ-20 вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. При этом за последние три года ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу и, соответственно, с сопутствующими заболеваниями только ухудшилась. Больше половины всех загрязнений производят промышленные предприятия. В Роспотребнадзоре пояснили, что качество воздуха снижается из-за отсутствия высокоэффективного газоочистного оборудования и применения устаревших технологий.

Переулок Гнойного

Глава муниципального округа Екатерингофский Олег Смакотин предложил назвать один из переулков Санкт-Петербурга в честь рэпера Гнойного. «Сейчас они „баттлятся“ в бывшей промзоне на Лиговском. Так почему бы не дать им новое помещение? Например, на „Красном треугольнике“. А улочку, ведущую к зданию, назвать Гнойным переулком. Буду выступать с данной инициативой», — подчеркнул чиновник. Площадкой для опен-эйр-баттлов Смакотин предложил сделать парк «Екатерингоф».

Реакция на Комитет по расследованию против России

Американский актер Морган Фримен снялся в видеоролике Комитета по расследованию против России, в котором призывает защитить США от «нападения России», так как агент КГБ — нынешний президент — мстит за развал СССР. Кроме того, Фримен обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении пропаганды. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил заявление актера «эмоциональной экзальтацией» и рекомендовал не относиться к нему серьезно. Эксперты считают данное видео очередной ролью Фримена.

Трейлер «Карателя»

Netflix опубликовал трейлер сериала «Каратель» по комиксам Marvel — истории о борце с преступностью Фрэнке Касле, который скрывается под псевдонимом Каратель. Комикс экранизируют уже в четвертый раз — полнометражные фильмы выходили в 1998, 2004 и 2008 годах. Дата выхода сериала неизвестна, но, по обещаниям создателей, это произойдет до конца 2017 года.

Короткометражка на айфон

Режиссер «300 спартанцев» и «Хранителей» Зак Снайдер опубликовал четырехминутный короткометражный фильм «Снег, пар, железо», снятый на айфон. По словам Снайдера, картина отснята за несколько дней «без особых усилий». В работе ему помогали дочь и сын.

Пилот сериала «Призраки» в твиттере

Пилотный эпизод сериала «Призраки» бесплатно покажут в твиттере с 21 по 24 сентября. Перед каждой трансляцией пользователи могут задать вопросы исполнителям главных ролей с помощью специального хештега. Премьера в соцсети стала возможна благодаря партнерству Twitter с телеканалом Fox.

Обложка: Zuma/Интерпресс/ТАСС