Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: блокировка сайтов об отделении Каталонии, отказ «Версуса» от сотрудничества с Тиньковым, маски для прямых трансляций в Instagram и Цукерберг — о политической рекламе из России.

Угрозы Северной Кореи

КНДР пригрозила провести испытания «мощнейшей» водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы со стороны Дональда Трампа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал американского президента психотическим гангстером, расценив слова Трампа о возможном уничтожении КНДР как объявление войны.

Блокировка сайтов об отделении Каталонии

Власти Испании начали блокировать сайты об отделении Каталонии. Так, закрыли доступ к интернет-странице, через которую можно узнать адрес участка и распечатать бюллетень для голосования на референдуме о самоопределении региона.

В свою очередь, сооснователь интернет-портала Pirate Bay оказал поддержку сторонникам референдума в Каталонии, разместив одно из зеркал сайта о голосовании на карибском острове Невис.

Цукерберг — о политической рекламе из России

Марк Цукерберг обещал передать Конгрессу США данные о рекламе в Facebook, оплаченной с российских счетов во время американской предвыборной кампании. Соцсеть предоставит содержимое более чем 3 тысяч объявлений комитетам Конгресса, расследующим предполагаемое вмешательство России в выборы.

Facebook также планирует сделать политическую рекламу более прозрачной. При этом Цукерберг признал, что полностью остановить в соцсети политическое вмешательство невозможно.

«Версус» и Тинькофф банк

Организатор рэп-баттлов «Версус» Александр Тимарцев (Ресторатор) заявил о приостановке сотрудничества с Тинькофф банком после обысков у одного из ведущих YouTube-канала «Немагия».

По словам Тимарцева, у него нет претензий к банку, сотрудники которого — «одни из самых адекватных ребят», с которыми он работал. В то же время Ресторатор отметил, что в ролике «Немагии» о бизнесмене Олеге Тинькове «куча такой информации, которая не подтверждалась вообще ничем», назвав ведущих канала гопниками.

Маски для прямых трансляций в Instagram

Instagram представил возможность использовать маски во время прямых трансляций в Stories. Фильтры станут доступны для всех пользователей к середине октября.

Ранее маски были доступны только для заранее отснятых фото и видео.

Трейлер анимационного фильма Уэса Андерсона

Вышел первый трейлер анимационного фильма Уэса Андерсона «Собачий остров», роли в котором озвучили Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон и Тильда Суинтон.

Также опубликован второй трейлер к фильму «Убийство в „Восточном экспрессе“» с Джонни Деппом, Пенелопой Крус и Уиллемом Дефо.

Новые клипы Оксимирона и Шарлотты Генсбур

Оксимирон выпустил видео на совместный трек с Маркулом «Fata Morgana». А актриса и певица Шарлотта Генсбур опубликовала клип на песню «Deadly Valentine» со своего предстоящего четвертого альбома «Rest».

обложка: 20th Century Fox