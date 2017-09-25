Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: новые страны в черном списке Трампа, мониторинг Telegram для Кремля, космическое агентство Австралии, угроза масштабной хакерской атаки и приложение для сравнения цен на такси.

Победа Меркель в Германии

Консервативная партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг в Германии. По предварительным данным, она набрала 33 % голосов избирателей. Второе место у Социал-демократической партии (СДПГ), за которую проголосовали 20,5 % немцев — их худший результат за всю историю. Тройку замыкает правый популистский блок «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6 % голосов избирателей. Следом идут Свободная демократическая партия — 10,7 %, Левая партия — 9,2 %, «Зеленые» — 8,9 %. После обнародования результатов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию. Эксперты предупреждают, что новое правительство может быть неустойчивым из-за разногласий по ключевым вопросам.

Рост заболевших лихорадкой чикунгунья в Италии

Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке чикунгунья в Италии. На данный момент известно о десяти случаях заболевания, еще три случая с подозрением на лихорадку зарегистрировано в регионе Лацио, в городах Анцио и Риме. Предполагается, что ухудшение ситуации в Средиземноморском регионе связано с высокой численностью комаров-переносчиков.

Самые криминальные города России

Генпрокуратура составила рейтинг российских регионов с повышенной преступностью за первое полугодие 2017 года. Лидируют в статистике Москва и Московская область. В общей сложности здесь совершили 115 600 преступлений. Далее следуют Краснодарский край (33 500), Челябинская область (33 300) и Башкирия (29 500). Всего с января по июль зарегистрировано 1,3 миллиона преступлений, что на 12,9 % ниже прошлогоднего показателя.

Запрет на въезд в США

Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых ограничен въезд в Америку. Новый список действителен с 18 октября и выглядит так: Венесуэла, Иран, Йемен, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Чад. Прежний перечень дополнили Венесуэла, Чад и Северная Корея, в свою очередь, Судан из черного списка исключили. Такие меры приняты для обеспечения национальной безопасности США.

Отсутствие очередей за iPhone 8

Очереди на покупку iPhone 8 в магазинах оказались минимальными. В Лондоне, Оттаве, Сиднее и Пасадене за новым смартфоном стояли всего несколько человек. Очереди зафиксированы лишь в Нью-Йорке и Сингапуре. Снизившийся ажиотаж связывают с тем, что модель не оснащена революционными особенностями. Кроме того, клиенты Apple больше ожидают iPhone X, который выйдет только в ноябре.

Угрозы хакерской атаки на 30 сентября

Авторы вируса-вымогателя Phantom Squad угрожают массовой DDoS-атакой тысячам компаний. Если корпорации в указанный срок не заплатят 0,2 биткоина (около 720 долларов), их сайт уйдет в офлайн 30 сентября.

Мониторинг Telegram госструктурами

Газета «Ведомости» рассказала, что пресс-службы государственных ведомств, среди которых МИД, МВД, ФСБ, министерство обороны, министерство юстиции, и Сбербанк, мониторят общественно-политические каналы в Telegram. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мониторинг мессенджера проводят также для Путина. Обзор выполняется в том числе на предмет вброса непроверенной или заведомо недостоверной информации.

Космическое агентство в Австралии

В Австралии создадут национальное космическое агентство. По словам авторов инициативы, организация будет изучать космическое пространство в мирных целях, заниматься разработкой и внедрением новых космических технологий. Вместе с тем австралийское агентство планирует сотрудничать с ведущими космическими организациями мира — с НАСА и Роскосмосом.

Самые опаздывающие авиакомпании

Росавиация опубликовала рейтинг опаздывающих авиакоманий. Лидерами по задержке регулярных рейсов стали перевозчики «Якутия», «ВИМ-Авиа» и Red Wings. Чартеры задерживаются чаще всего у «ВИМ-Авиа» и Red Wings.

Приложение «СравниТакси»

Создатели сервиса по вызову автомобилей FixTaxi выпустили приложение, сравнивающее цены разных такси-сервисов — «СравниТакси». После мониторинга тарифов клиент автоматически переходит на перевозчика с наиболее выгодным предложением. Основная часть переходов совершается на сайты «Яндекс.Такси» и Uber. Приложение «СравниТакси» доступно для устройств на Android и iOS.

Новый альбом Трики

Трики выпустил новый альбом «Ununiform», запись которого проходила в Берлине и Москве. Продюсировал пластинку Баста.

обложка: K7 Records