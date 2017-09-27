Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: женщины-водители в Саудовской Аравии, секретный брифинг по работе «Лаборатории Касперского» в США, Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ, «Би-2» и Oxxxymiron, беспроводные зарядные станции в BMW, новый альбом Metz и другие новости.

Изменения в Twitter

Длина сообщений в сервисе микроблогов Twitter удвоилась — до 280 символов. Обновление пока доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей.

Изменения коснутся «языков, подверженных переполнению» — тех, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит в 140 символов.

ФСБ и Telegram

Федеральная служба безопасности потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой».

Павел Дуров опубликовал копию протокола ФСБ об административном правонарушении. Согласно ей 14 июля 2017 года, буквально через две недели после внесения мессенджера в реестр распространителей информации, ФСБ потребовала декодировать сообщения. Сервису на выполнение запроса ведомства дали пять дней. При этом электронное письмо было получено Telegram только 21 июля — через два дня после истечения срока.

В результате против Telegram составлен протокол по статье 13.31 КоАП. Мессенджеру грозит штраф от 800 тысяч до миллиона рублей.

Допросы в «Гоголь-центре»

Сотрудники Следственного комитета допрашивают всех штатных сотрудников «Гоголь-центра» по делу «Седьмой студии». «На следственные действия вызвано несколько десятков человек, поэтому их допрос займет несколько дней. Как правило, беседа длится несколько часов, иногда больше», — заявил собеседник «Интерфакса».

Следователи интересуются участием актеров в постановках в рамках проекта «Платформа», а также в спектакле «Сон в летнюю ночь». Помимо этого, следователям интересно исполнение заключенных сотрудниками центра договоров.

Кроме штатных сотрудников «Гоголь-центра», силовики хотят допросить «иных лиц, чьи показания могут представлять значение для расследования дела».

По данным собеседника агентства, всего допросят не менее 100 свидетелей.

Женщины-водители в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд разрешил выдавать водительские права женщинам. Их начнут выдавать с июня 2018 года.

Секретный брифинг по работе «Лаборатории Касперского» в США

В комитете по науке палаты представителей американского Конгресса состоялся секретный брифинг, посвященный программам «Лаборатории Касперского». Речь на нем шла о действиях властей США в отношении продуктов компании. Детали дискуссии и имена выступавших не раскрываются.

Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Россия поднялась на пять позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности, составленном экспертами Всемирного экономического форума, заняв 38-е место в списке. Страна достигла таких результатов за счет стабилизации макроэкономических показателей после рецессии 2015–2016 годов.

Первое место в рейтинге в очередной раз заняла Швейцария, второе — США, а третье — Сингапур. Всего в рейтинг вошли 137 стран.

«Би-2» и Oxxxymiron

«Би-2» и рэпер Oxxxymiron выпустили совместное видео «Пора возвращаться домой».

Беспроводные зарядные станции в BMW

Концерн BMW оснастит свой гибридный автомобиль 530e iPerformance беспроводной зарядной станцией. В новой комплектации машину будут продавать в США и Канаде. Чуть позже устройства для беспроводной зарядки аккумуляторов получат гибридные автомобили 330e, 750e и X5, а также электромобили i3 и i8. Однако когда именно стартуют продажи — пока не известно.

Новый альбом Metz

Канадцы Metz выпустили новый альбом «Strange Peace».

обложка: Дмитрий Серебряков/ТАСС