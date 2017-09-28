Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: Facebook, Google и Twitter в конгрессе по делу о «вмешательстве России», увеличение секретных расходов в 2017 году, портрет «нового поколения» губернаторов, ущерб от землетрясения в Мексике, Oxxxymiron в фильме «Empire V», продажа сценария «Завтрака у Тиффани», дефицит iPhone X из-за нехватки модулей для распознавания лиц и другие новости.

Суд над лидером «Христианского государства»

У лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина есть судимость за участие в убийстве соседки в Норильске в 2002 году.

Калинин и его подельники ворвались в квартиру соседки, забрали 75 тысяч рублей, ее саму задушили и ушли. В 2003 году суд приговорил Калинина 8,5 года колонии строгого режима. Наказание он отбывал в Норильске.

Также в январе 2003 года лидер «Христианского государства» был осужден на два года условно по статье за подделку документов.

Смерть Хью Хефнера

Умер основатель журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

Хефнер умер в своем поместье в Лос-Анджелесе 27 сентября. Причины смерти не сообщаются.

Прекращение полетов «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит регулярные рейсы до 16 октября.

Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендовали сдавать билеты по месту их приобретения. Тогда им вернут деньги. Уточняется, что при себе нужно иметь паспорт.

Также уже подготовлен план вывоза пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», которые находятся за рубежом.

Facebook, Google и Twitter в конгрессе по делу о «вмешательстве России»

Представителей Facebook, Google и Twitter приглашены в Конгресс США. Там они должны будут дать показания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.

Заседание комитета по разведке намечено на 1 ноября. В Facebook и Google подтвердили информацию о приглашении в Конгресс. Twitter на запрос агентства Reuters не ответил.

Увеличение секретных расходов в 2017 году

Минфин внес поправки в федеральный бюджет 2017 года. Согласно им затраты по «закрытой части» выросли на 184,3 миллиарда рублей.

Таким образом, доля секретного финансирования увеличится до 18,6 %. На какие именно сферы пойдут эти средства, не сообщается. Однако обычно большая часть таких расходов идет на безопасность и оборону.

Портрет «нового поколения» губернаторов

ЭИСИ и «Особое мнение» провели исследование по итогам выборов в России в начале сентября. Согласно ему, ключевыми чертами «нового поколения» губернаторов являются «диалог с обществом, использование современных коммуникационных и управленческих технологий и запрос на перемены».

Также одной из черт новых губернаторов названа «склонность к порождению мемов». Например, заявление калининградского губернатора Антона Алиханова, который назвал аэропорт Храброво «сараем».

Ущерб от землетрясения в Мексике

Эксперты оценили ущерб от землетрясения в Мексике в 2 миллиарда долларов. По словам президента страны Энрике Пеньи Ньето, в результате стихийного бедствия повреждено более 150 домов.

«Сегодня реконструкция зданий нуждается в дополнительных ресурсах, и это должно быть отражено в обсуждении президентского бюджета в следующем году», — сказал Ньето.

Oxxxymiron в фильме «Empire V»

Рэпер Oxxxymiron сыграет главного злодея в экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V».

Продажа сценария «Завтрака у Тиффани»

Оригинальный рабочий сценарий Одри Хепбёрн для фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани» продали в торговом доме Christie’s в Лондоне за рекордную сумму —847 тысяч долларов.

В 140-страничном сценарии, напечатанном на машинке, есть сцены, которые вырезали из фильма. Всего на торгах 27 сентября было представлено 250 экспонатов из частной коллекции вещей Хепбёрн.

Дефицит iPhone X из-за нехватки модулей для распознавания лиц

Поставки новых iPhone X могут идти медленнее из-за проблем с оборудованием, которое отвечает за распознавание лица пользователя.

Система распознавания лиц в смартфоне состоит из двух компонентов: первый — «Ромео», второй — «Джульетта». «Ромео» сканирует лицо пользователя, а «Джульетта» работает как камера для изучения изображения.

На сборку модулей «Ромео» потребовалось больше времени, чем на создание «Джульетт». В результате возник дисбаланс в поставках компонентов.

Обложка: Максим Гречнев — Авиакомпания «ВИМ-Авиа»