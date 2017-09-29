Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: задержания в Крыму из-за шпионажа, новый альбом Майли Сайрус, ракеты Илона Маска для пассажирских перелетов на Земле и другие новости.

Задержания в Крыму из-за шпионажа

ФСБ рассказала о задержании в Симферополе россиян Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова — действующего военнослужащего, чье подразделение дислоцировано в Крыму. Ведомство заподозрило их в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте.

Новые Run the Jewels

Группа Run the Jewels опубликовала новую песню, которая войдет в саундтрек к игре FIFA 18.

Прогнозы новых отставок губернаторов

Холдинг «Минченко консалтинг» подготовил доклад «Госсовет 2.0», в котором политологи спрогнозировали отставку еще 11 российских губернаторов. Помимо пяти глав регионов, которые уже ушли в отставку (документ готовился до последних назначений, всего в нем 16 фамилий), компания называет претендентами на лишение своего поста глав Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев. Самые высокие шансы остаться на своей должности у мэра Москвы Сергея Собянина, главы Тульской области Алексея Дюмина и руководителя ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Их эксперты считают наиболее приближенными к Путину.

Новый альбом Майли Сайрус

Майли Сайрус выпустила новый альбом «Younger Now». Это ее первая полноформатная запись с 2013 года, если не считать совместного альбома с группой Flaming Lips, который вышел в 2015 году.

Эскиз обнаженной Моны Лизы работы да Винчи

Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы, над которым работал Леонардо да Винчи. Рисунок, выполненный углем, хранился в стране последние 150 лет, однако до недавнего времени считалось, что его сделал не сам да Винчи, а кто-то другой, хотя и в его студии.

Эксперты из Лувра посчитали, что эскиз «хотя бы частично» написан художником. По словам Матье Дедика, эксперта, который проводил исследование, «Мона Лиза» и «Мона Ванна» (рисунок углем известен под этим названием) похожи по размеру и формой рук и тела. Он считает, что эскиз с обнаженной женщиной использовался для подготовки к работе над «Моной Лизой».

Трейлер нового фильма по Минаеву

Очередная экранизация Сергея Минаева, на этот раз романа «Селфи». Константин Хабенский играет неуверенного в себе писателя и телеведущего Владимира Богданова, который в какой-то момент обнаруживает, что его заменил двойник (тоже Хабенский). Двойник при этом выглядит гораздо убедительнее, поэтому вскоре Богданов обнаруживает себя в лечебнице. Режиссером выступил Николай Хомерики — автор «Сердца бумеранг», «Сказки про темноту» и «Ледокола».

Ракеты Илона Маска для пассажирских перелетов на Земле

Создатель SpaceX Илон Маск показал концепцию транспортной системы, которая использует для пассажирских перелетов на Земле возвращаемые ракеты и космические корабли.

Изобретатель заявил, что корабль разработки его компании BFR сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. При этом цена на билет не будет превышать тариф экономкласса обычного самолета.

Задержание начальника МВД Камчатки

Начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко задержала ФСБ по делу о махинациях при строительстве вертолетной площадки для ведомства в Халактырском аэропорту региона. Это произошло в аэропорту Петропавловска-Камчатского сразу после того, как Сидоренко вернулся из отпуска. Сейчас его допрашивают в Хабаровске.

Новый клип Ариэля Пинка

Ариэль Пинк опубликовал пугающий клип на песню «Time to Live» со своего последнего альбома «Dedicated to Bobby Jameson».

Обложка: Domaine de Chantilly