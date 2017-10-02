Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: стрельба в Лас-Вегасе, смягчение законопроекта о запрете хостелов в жилых домах, памятник Кобзону, новый альбом Бенджамина Клементина, старт продаж «цифровых бриллиантов» на основе блокчейна в России.

Референдум в Каталонии

По предварительным данным, 90 % участников референдума проголосовали за независимость Каталонии от Испании и отделение региона от страны. Явка на референдуме составила около 42 %, бюллетени сдали 2,26 миллиона человек. Всего в Каталонии зарегистрировано 5,3 миллиона избирателей.

"Out of the 2,262,424 ballots that were not seized, 2,020,144 were YES votes, 176,566 were NO votes, 45,586 in blank and 20,129 null votes" — Catalan Government (@catalangov) October 1, 2017

«Закон Яровой» vs. иностранные операторы

Если поправки в закон об антитеррористической безопасности примут, то они затронут и российские подразделения иностранных операторов связи. В результате возникает риск их ухода с российского рынка.

В частности, проблемы могут возникнуть у компаний, которые попали в реестр «организаторов распространения информации»: мессенджера Telegram, сервиса знакомств Badoo, разработчика браузера Opera Software и еще десяти подобных интернет-ресурсов.

Покупка квартала «Зарядья»

Структура бизнесмена Геннадия Тимченко Volga Group планирует участвовать в аукционе, где будет разыграно право на проведение реконструкции комплекса исторических зданий на Москворецкой набережной. Однако окончательного решения по поводу участия в аукционе еще нет.

Комплекс был куплен у Минобороны в начале 2017 года. Речь идет о 33 строениях площадью 113 тысяч квадратных метров. Торги должны пройти 27 октября. Начальная стоимость лота — 8,6 миллиарда рублей.

Эту информацию подтвердил один из партнеров Тимченко. Однако в Volga Group заявили, что Тимченко участок на Москворецкой набережной не интересует.

Стрельба в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе возле казино Mandalay Bay неизвестный открыл стрельбу. В результате ранены 24 человека, еще два человека убиты.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Полиция разыскивает стрелявшего. По данным американских СМИ, стреляли не только в Mandalay Bay, но и на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Он проходил возле казино.

Смягчение законопроекта о запрете хостелов в жилых домах

Депутаты Госдумы планируют смягчить законопроект о запрете хостелов в жилых домах. По данным агентства «РБК», идет подготовка поправок, которые разрешат размещать хостелы в жилых домах с согласия жильцов.

Для открытия хостела нужно будет получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома. При этом право вето на организацию гостиницы будет и у жителей смежных помещений.

Ожидается, что новые правила начнут действовать к началу 2019 года, после чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

Памятник Кобзону

В поселке Агинское в Забайкальском крае прошло открытие памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

«На Аллее Героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону», — сказано в сообщении.

На изготовление и установку бюстов правительство края выделило 3,3 миллиона рублей.

Фото: Татьяна Колоколова / пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Новый альбом Бенджамина Клементина

У Бенджамина Клементина вышел новый альбом под названием «I Tell a Fly».

Старт продаж «цифровых бриллиантов» на основе блокчейна в России

В России начнут продавать «бриллкоины» — D1 Coin. Их в рамках ICO на дальневосточной инвестиционной площадке «Восход» выпустит сингапурский фонд Diamundi Pte Ltd. Базовым активом новой криптовалюты станут бриллианты АЛРОСА.

Стоимость размещения D1 Coin во время ICO, запланированного на январь 2018 года, будет зависеть от интереса инвесторов.

обложка: Manu Fernandez/AP/TASS