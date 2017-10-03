Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: дополнительная система защиты аккаунтов политиков, зоны ожидания для клиентов Uber, букмекерский клуб от «Матч ТВ» и другие новости.

Сверхзащита аккаунтов для политиков и топ-менеджеров

Google разработала программу для владельцев аккаунтов с повышенным риском взлома — имеются в виду политики и главы компаний. Презентация новой системы защиты с помощью физических ключей Advanced Protection Program состоится уже в этом месяце. Программа будет блокировать посторонние приложения, которые попытаются получить доступ к электронным письмам, файлам на Google Drive или другим личным данным пользователя.

Влияние спиннеров на детскую психику

Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров, по итогам которой признал отсутствие влияния игрушки на психику детей. По словам экспертов, повышенный интерес к игре носит кратковременный характер. Единственное, чем спиннеры могут быть опасны, — мелкие детали.

Комиссия по переписи населения

В России появится комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Комиссию возглавит зампредседателя правительства.

Исключение Британских Виргинских островов из офшоров

Федеральная налоговая служба исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров. Это значит, что с 1 января 2018 года местные власти будут предоставлять информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний по запросам ФНС на регулярной основе.

Зоны ожидания для пассажиров Uber

Сервис Uber организует зоны посадки и высадки пассажиров в 33 торговых центрах американской сети Westfield. По словам разработчиков, программа создаст у клиентов перевозчика ощущение принадлежности к закрытому клубу, а также позволит избежать штрафов за остановку в зонах, запрещенных для парковки. Кроме того, компания установит в торговых центрах информационные стойки для водителей.

Радиоактивные пляжи в Японии

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в США установили, что радиоактивные вещества от аварии на АЭС «Фукусима» возвращаются в Мировой океан. Радионуклиды скопились в грунтовых водах и песках на пляжах, расположенных в 120 километрах к югу от атомной станции. Сейчас в этом районе людей нет, поэтому опасности пока нет. При этом концентрация цезия здесь примерно в десять раз выше, чем в воде в бухте «Фукусимы». Очищение песков, по словам ученых, произойдет через много лет.

Букмекерские ставки на «Матч ТВ»

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» планирует запустить прием ставок в начале 2018 года под брендом «Матч Ставка». Для привлечения партнеров сроком на пять лет компания разослала букмекерам приглашения на тендер, который пройдет в ближайшие месяцы. Победитель конкурса должен будет предоставить технологии и станет инвестором проекта, в свою очередь, «Матч ТВ» предлагает рекламное время на канале и сайте.

Возвращение холодных зим

Ученые рассказали, что Земля входит в холодный 35-летний цикл, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. Последний период холодов в России отмечен в середине XX века. Одна из причин похолодания — ослабленная активность Солнца. При этом будущая зима ожидается холодной, однако до рекордов дело не дойдет.

Новый клип «ЛСП»

Группа «ЛСП» выпустила клип на песню «Тело». Ролик посвящен памяти Ромы Англичанина — участнику и автору песен коллектива, умершему 30 июля 2017 года.

Смерть Тома Петти

Американский рок-музыкант Том Петти скончался в США в возрасте 66 лет. Его смерть подтвердили представители семьи. Музыкант прославился в 70-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers, также он выпустил три сольных альбома.

обложка: BarcroftMedia/TASS