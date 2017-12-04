Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: угроза отстранения России от Олимпиады, разрушение статуи Лионеля Месси в Буэнос-Айресе, трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж — 2: Восстание» и другие новости.

Новые проблемы с iPhone X

После очередного обновления iOS на новых iPhone X начались сбои в работе системы распознавания лиц Face ID. Смартфон начал сообщать о невозможности запустить сканирование. Обновление вышло 2 декабря и, наоборот, должно было решить часть уже выявленных ранее проблем.

Угроза отстранения России от Игр в Пхёнчхане

Угроза отстранения России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане усиливается. Информатор Всемирного антидопингового агентства Виталий Степанов дал письменные показания по поводу употребления российскими спортсменами запрещенных веществ. Он заявил, что «сотни олимпийских надежд были украдены из-за допинговой системы» в России. Окончательное решение по поводу Олимпиады 2018 года примут 5 декабря.

Разрушение статуи Лионеля Месси

В Буэнос-Айресе неизвестные повалили статую капитана сборной страны по футболу Лионеля Месси. Монументу отломали ноги. Памятник Месси — часть Аллеи славы в столице Аргентины. Там стоят фигуры знаменитых спортсменов.

La estatua de Leo #Messi en la Costanera Sur sufrió otro ataque de vandalismo: le cortaron las piernas 👉

https://t.co/sP4LMyVktc pic.twitter.com/K7XRP8zR4d — Diario Olé (@DiarioOle) December 3, 2017

Начало предвыборной агитации

Регионам поручили одновременно вывесить плакаты к президентским выборам 2018 года с информацией о дате голосования. Ожидается, что плакаты появятся по всей России на следующий день после назначения Советом Федерации выборов. Это произойдет с 15 по 18 декабря.

Лидирующий по росту промпроизводства регион

Еврейская автономная область заняла первое место по темпам роста промышленного производства среди регионов России. За десять месяцев 2017 года рост промышленности здесь составил 47,5 %, сельского хозяйства — 121,6 %, а строительства — 68,9 %. В результате ЕАО поднялась с 50-го на 26-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности.​

Идентификационные номера для россиян

Банковская ассоциация «Финтех» при Центробанке работает над присвоением россиянам уникального идентификатора для получения скидок в аптеках, магазинах и учреждениях культуры. Возможно, в его качестве выступит номер СНИЛС. Он будет сообщать, входит ли человек в льготную категорию — например, является ли членом многодетной семьи или пенсионером.

«Вместе» против ВИЧ

Поклонники группы «Макулатура» сняли видео на трек «Вместе» в поддержку людей, которых коснулась проблема ВИЧ.

Тизер «Мира Юрского периода — 2»

В Сети появился новый тизер фильма «Мира Юрского периода — 2». Картина должна выйти в прокат 7 июня 2018 года.

Трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж — 2: Восстание»

В Сеть выложили международный трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж — 2: Восстание». Фильм должен выйти в прокат 8 марта 2018 года.

Обложка: Universal Pictures