Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: претенденты на звание «Человек года» по версии Time, новое приложение Facebook, самые безвкусно одетые актеры, правая партия Собчак, Лебедев у Дудя и еще 11 событий.

Антирейтинг GQ

Британский GQ совместно с Джорджо Армани и Полом Смитом составил рейтинг самых безвкусно одетых актеров, первое место в котором занял Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Напротив, самым стильным мужчиной стал британский актер Мэтт Смит, известный по сериалу «Доктор Кто».

Претенденты на звание «Человек года»

Журнал Time объявил список кандидатов на звание «Человек года». В него вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын, основатель Amazon Джефф Безос, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские выборы, принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, борющийся с коррупцией в королевстве, американский футболист Колин Каперник, организовавший кампанию по борьбе с расизмом, и режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс.

На звание также претендуют участники движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #Metoo, и «Дримерз» — молодые нелегальные иммигранты, попавшие в США в детском возрасте, которым при администрации Трампа грозит депортация. Победителя назовут 6 декабря.

Русский мат на лбу Кэтти Перри

В фотостудии George Brown на Манхэттене появилась совместная инсталляция «Блаженство» швейцарского художника Урса Фишера и Кэтти Перри. До конца года посетители могут украшать бюст певицы любыми рисунками и надписями из пластилина. На лбу у скульптуры уже появился русский мат.

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) Ноя 20 2017 в 12:33 PST

Публикация от 980808 (@witness0808) Дек 1 2017 в 3:57 PST

Детский мессенджер Facebook

Facebook выпустил обновленную версию мессенджера Messenger Kids, рассчитанного на детей от шести до 12 лет. Приложение не требует наличия аккаунта в соцсети, управлять им могут родители со своей страницы. Сейчас приложение доступно только в США на iOS, в будущем его планируют запустить на Android.

Первые СМИ-иноагенты

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов «Голос Америки» и восемь проектов «Радио Свобода». Согласно принятому в ноябре закону, эти СМИ обязуются отчитываться перед Минюстом о своей деятельности, а также указывать в своих материалах, что они — иностранные агенты.

Бесплатное такси до магазинов

В Москве запустили сервис CallToVisit, который предлагает пользователям бесплатные поездки на «Яндекс.Такси» до магазинов со средним чеком от 5 тысяч рублей. За поездки платит сам продавец, так как ему везут потенциального клиента. Среди участников проекта уже значатся строительные компании, автосалоны, медицинские центры, турфирмы, банки, бутики.

Криптовалюта Деда Мороза

Дед Мороз из Великого Устюга планирует выпустить криптовалюту «дедульки», а в резиденции установить ферму для майнинга для отопления помещения.

Краудфандинг на «Медиазоне»

Онлайн-издание «Медиазона» начало сбор пожертвований из-за нехватки средств на содержание проекта. Читатели смогут вносить ежемесячные платежи, которые будут автоматические переводиться на счет сотрудникам. Выпуск издания требует около 2,5 миллиона рублей в месяц. Пожертвования принимаются с помощью карт, «Яндекс.Денег», PayPal, банковских переводов, а также биткоин-кошелька и кошелька Ethereum.

Ургант в образе принцессы

В новом выпуске «Вечернего Урганта» ведущий предстал в образе принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», а его соведущий Дмитрий Хрусталев изобразил снеговика Олафа. Ургант перепел «Зимнюю песню» — в ней говорится о домогательствах, биткоине, развитии скандала с допингом, Ким Чен Ыне и президентских выборах 2018 года.

Правая партия Собчак

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что выиграть выборы ей, скорее всего, не удастся. Мобилизованный ресурс поддержки она использует в качестве «отправной точки некоего большого правого движения», которое сможет влиять на власть и участвовать в думских выборах. Источники финансирования своей кампании политик не раскрыла, заметив, что речь идет о частном бизнесе, «не связанном с государством».

Уголовное наказание за колдовство

В Госдуму внесут законопроект, приравнивающий платные магические услуги к мошенничеству и вымогательству. По словам депутата Сергея Вострецова, он получил десятки обращений от людей, которых обманывают маги и ведьмы. При этом планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки получить от них прибыль. «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме, это уже будет уголовно наказуемо», — сказал Вострецов. При этом участие в телепередачах об экстрасенсах станет для магов отягчающим обстоятельством.

Лебедев у Дудя

Дизайнер Артемий Лебедев стал новым гостем шоу «вДудь». Ведущий обсудил с ним дела его студии, детей, Олега Тинькова и шрифты в своем шоу.

Лучшие сериалы года

Портал Vulture опубликовал рейтинг лучших сериалов 2017 года. В лидеры вышел третий сезон культового сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. На втором месте — третий сезон фантастического сериала «Оставленные», на третьей строчке — драматическая комедия «Все к лучшему». В лучшую десятку также вошли музыкальный сериал «Отжиг», анимационная сатирическая драма «Конь БоДжек», «Двойка», «Молодой Папа», продолжение мультсериала «Самурай Джек, третья часть «Чокнутой бывшей» и ситком «Шоу Кармайкла».

Будущее «Карточного домика»

Сервис Netflix достиг соглашения о возобновлении производства телесериала «Карточный домик» в январе 2018 года. Сезон, в котором не будет сниматься Кевин Спейси, сократят с 13 до восьми серий. Сюжет будет развиваться вокруг жены главного героя Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) Клэр Андервуд. Решение об отстранении Спейси от участия в сериале приняли из-за обвинений актера в домогательствах.

Новый киберпанк-детектив от Netflix

Netflix представил первый трейлер сериала «Видоизмененный углерод» (Altered Carbon) в жанре киберпанка по одноименному произведению Ричарда Моргана. Сюжет разворачивается в недалеком будущем: здесь человеческий разум хранится на цифровых носителях и передается из одного тела в другое. Режиссером пилотной серии стал Мигель Сапочник, ранее снимавший «Игру престолов». Десять эпизодов первого сезона сериала выйдут 2 февраля 2018 года.

Новый клип Franz Ferdinand

Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand сняла видеоклип на трек «Always Ascending». Новый альбом коллектива выйдет 9 февраля 2018 года.

Обложка: Netflix