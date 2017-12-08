Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: рейтинг непопулярности Трампа, мессенджер от Instagram и тизер сериала про дедушку Супермена.

Олимпиада без США

В Белом доме допустили неучастие сборной США в Олимпийских играх 2018 года. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, официальное решение об участии американцев в соревнованиях пока не приняли. Причина сомнений властей США — в напряженности на Корейском полуострове, которая ставит под вопрос безопасность спортсменов.

«Защита американцев — главная задача, и мы работаем с корейцами и другими партнерами, чтобы обезопасить эти объекты», — подчеркнула Сандерс.

Обвинения против экс-президента Аргентины

Бывшему президенту Аргентины Кристине де Киршнер предъявили обвинения в госизмене. Экс-президента подозревают в причастности к взрыву Еврейского культурного центра в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек. Суд обвинил Киршнер в сокрытии роли Ирана в атаке на культурный центр в обмен на потенциально выгодное торговое соглашение.

Также суд арестовал троих бывших сторонников Киршнер, включая экс-министра иностранных дел Аргентины Гектора Тимермана.

Рейтинг непопулярности Трампа

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа обновил исторический минимум, упав до 32 %. Большинство американцев (63 %) заявили о неодобрении политики президента. При этом 59 % респондентов уверены, что члены предвыборного штаба Трампа имели «неподобающие контакты» с Россией во время президентской кампании, еще 30 % опрошенных допускают такую вероятность.

Шнуров против Шевчука

Сергей Шнуров ответил на слова Юрия Шевчука об отрицательном отношении к группе «Ленинград». Ранее лидер «ДДТ» в интервью Юрию Дудю назвал творчество «Ленинграда» проявлением дионисийской культуры, которая интеллектуальности предпочитает вакханалию. Шевчук также осудил чрезмерное использование группой ненормативной лексики.

В ответ Шнуров вспомнил, как лидер «ДДТ» убрал из песни «Дождь» строчки «Пели и плясали, черт возьми», а также сравнил одну из самых знаменитых композиций группы Шевчука «Осень» с шансоном, намекнув на плагиат с песни «Голуби летят над нашей зоной».

Главные гифки 2017 года

Хостинг Giphy объявил самые популярные гифки 2017 года. Лидером по просмотрам стала работа бруклинской художницы Анны Храковец с вяжущим сердечко гномом. Изображение появилось в конце 2016 года как ответ на результаты выборов.

А вот на третьем месте расположился мопс, машущий лапкой. В топ-25 также попали гифки с танцующей Галь Гадот, вечеринкой из сериала «Очень странные дела» и необычными аплодисментами Николь Кидман.

Самые высокооплачиваемые видеоблогеры

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров на YouTube за 2017 год. Список возглавил британский геймер Даниель Миддлтон (DanTDM), за год заработавший 16,5 миллиона долларов. Второе и четвертое места также заняли геймеры Эван Фонг (VanossGaming) и Марк Фишбах (Markiplier).

На третьем месте расположился спортивно-развлекательный канал Dude Perfect, а замыкает первую пятерку комик Логан Пол. Лидер предыдущих двух лет Феликс Чельберг (PewDiePie) в этом году занял только шестое место.

Цвет 2018 года

Институт Pantone назвал цветом 2018 года ультрафиолетовый. По словам вице-президента института Лаури Прессман, ультрафиолетовый выбрали, чтобы пробудить стиль контркультуры, зацепиться за оригинальность, мастерство и стратегическое мышление.

Мессенджер от Instagram

Instagram решил пойти по пути Facebook и начал тестирование отдельного мессенджера Direct. При установке сервиса возможность отправлять сообщения из самого Instagram исчезает. При этом в новом сервисе доступны три новых фильтра для Stories, которых нет в основном приложении.

Сейчас Direct доступен в Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае. Руководство компании намерено оценить, сможет ли мессенджер стать самостоятельным продуктом.

Трейлер «Мира Юрского периода — 2»

Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Мир Юрского периода — 2», в котором герой Криса Пратта возвращается на остров Нублар, чтобы спасти населяющих его динозавров от очередного вымирания.

Клип Луны

Украинская певица Луна выпустила клип на песню «Free Love». Ролик сняли в санатории «Хвиля» в Киевской области.

Тизер сериала про дедушку Супермена

Канал Syfy представил тизер сериала «Криптон», события которого разворачиваются на родной планете Супермена за два поколения до его рождения. Главным героем сериала станет дед Кал-Эла, решивший спасти Криптон от надвигающейся катастрофы.

Обложка: Луна