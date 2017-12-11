Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: новая цель российских хакеров, возобновление выдачи виз в США, режиссерский дебют Хаски и другие новости.

Новая цель русскоязычных хакеров

За последние полтора года русскоязычные хакеры из MoneyTaker украли 10 миллионов долларов из американских и российских банков. По данным экспертов, им удалось взломать даже межбанковскую систему денежных переводов России. Теперь они изучают учреждения Латинской Америки и планируют взломать международную межбанковскую систему SWIFT.

Возобновление выдачи виз в США

США возобновили выдачу неиммиграционных виз в консульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Пока собеседования для соискателей будут проводить в ограниченном объеме, так как Россия не передумала сокращать численность персонала посольства и консульств США.

Запрет на добычу полезных ископаемых на астероидах

В 2018 году Россия предложит ООН запретить добычу полезных ископаемых в коммерческих целях на космических объектах, в том числе на астероидах. Это соответствует положениям международного Договора о космосе. При этом в США и Люксембурге уже приняли закон, который позволяет местным компаниям добывать ресурсы космических тел и продавать их. Аналогичные поправки также разрабатываются в Японии и ОАЭ.

Новые отставки губернаторов

В 2018 году грядут новые отставки губернаторов. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, не назвав фамилий конкретных политиков из группы риска. За 2017 год руководство уже сменилось в 19 субъектах страны.

Госпремия в области правозащиты

По итогам 2017 года Владимир Путин присудил государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Награду за успехи в благотворительности получил глава Фонда помощи больным лейкемией в Татарстане Владимир Вавилов. Они получат по 2,5 миллиона рублей.

Увеличение продаж оружия

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов, в 2016 году впервые за последние пять лет выросли продажи оружия. В общей сложности военно-промышленные компании продали вооружения на 374,8 миллиарда долларов — на 1,9 % больше, чем в 2015 году. Американские производители увеличили продажи на 4 % — до 217,2 миллиарда долларов, а российские — на 3,8 % — до 26,6 миллиарда долларов.

Лучший европейский фильм

Драма «Квадрат», высмеивающая мир современного искусства, получила сразу пять премий Европейской киноакадемии. Картину Рубена Эстлунда отметили в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучшая комедия», «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». А исполнитель главной роли Клас Банг получил награду как лучший актер. «Нелюбовь» завоевала два приза — за операторскую работу и музыку.

СИД-истребитель из новых «Звездных войн»

Англичанин Колин Фёрз создал в натуральную величину СИД-истребитель Silencer («Глушитель») Кайло Рена из восьмого эпизода «Звездных войн». Длина корабля составляет 14 метров, ширина — семь метров, а высота — 4,2 метра.

Трейлер нового фильма Стивена Спилберга

В Сети появился новый трейлер фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Действие картины разворачивается в 2045 году, где реальность большинству людей заменила виртуальная платформа «Оазис». Премьера запланирована на 29 марта 2018 года.

Режиссерский дебют Хаски

Рэпер Хаски дебютировал как режиссер игрового кино. Его трагикомедия «Психотроника» стала одним из первых фильмов «Медиалаборатории» «Яндекс.Такси» и уже доступна для просмотра.

Обложка: Warner Bros Pictures/Village Roadshow Pictures/Amblin Entertainment/Reliance Entertainment/De Line Pictures/Rat-Pac Dune Entertainment