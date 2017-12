Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: блокировка «Открытой России», новые знаки на дорогах, промо финала Sense8 и другие события.

Теракт в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв, который произошел утром 11 декабря на Манхэттене возле автобусного терминала и станции метро на Таймс-сквер. В результате пострадали три человека, россиян в их числе нет. Подозреваемый — 27-летний Акайед Улла из Бангладеш — получил ранения и находится в больнице под надзором полиции.

По мнению полиции, злоумышленник намеревался взорвать бомбу в метро, но она сработала преждевременно. Место для взрыва было выбрано под рождественским плакатом по аналогии с прошлогодним терактом на ярмарке в Берлине. Причина атаки — месть за авиаудары США по объектам «Исламского государства» (запрещенная в России организация) в Сирии и других странах.

Блокировка «Открытой России»

Роскомнадзор внес домен проекта «Открытая Россия» в реестр запрещенных сайтов. Доступ также ограничили к сайтам «Открытых выборов», «Открытого университета» и личному сайту основателя движения Михаила Ходорковского. В качестве причины блокировки называются призывы к беспорядкам.

Уточняем: прокуратура ссылается на ст. 15.3 ФЗ «Об информации» (про блокировку сайтов, призывающих к беспорядкам). Недавно туда добавился новый пункт про нежелательные организации. Вероятно, прокуратура снова противоречит себе и путает нас с нежелательной лондонской организацией — Открытая Россия (@openrussia_org) 11 декабря 2017 г.

Shazam для Apple

Apple приобрела сервис для распознавания музыки Shazam. Сумма сделки не раскрывается, однако, по неофициальным данным, она составила около 401 миллиона долларов. В 2015 году Shazam оценивался в 1,02 миллиарда долларов. Переговоры о покупке шли пять месяцев. Сохранится ли теперь версия сервиса для Android и других платформ за пределами iOS, неизвестно.

Новые дорожные знаки

В России появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек. Судя по национальному стандарту, действительному до ноября 2020 года, на дорогах введут такие знаки, как «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Глухие пешеходы» и «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». На светофорах и в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, установят табличку «Уступи всем, и можно направо», который разрешает поворот на красный. Другие знаки уточнят направление движения по полосе. Кроме того, появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака, если он носит сезонный характер.

Экипировка МОК от Bosco

Компания Bosco di Ciliegi, ранее выпускавшая одежду для российских олимпийцев, выиграла тендер на эксклюзивную поставку парадной и спортивной формы членов и сотрудников Международного олимпийского комитета. Bosco сменит компанию Nike, которая была поставщиком последние три года. Контракт вступит в силу с Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Его длительность не уточняется.

Номинанты на «Золотой глобус»

«Золотой глобус» объявил номинантов на кинопремию. На лучший драматический фильм номинированы «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Секретное досье», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Категорию «Лучший комедийный фильм» представляют «Горе-творец», «Прочь», «Величайший шоумен», «Ледяная стерва» и «Леди Бёрд», а «Лучший мини-сериал» — «Вражда», «Большая маленькая ложь», «Грешница», «Фарго» и «Вершина озера: Китайская девушка». Награду за лучший драматический сериал могут получить картины «Корона», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Это мы» и «Игра престолов», а за лучшую комедию — «Черная комедия», «Удивительная миссис Мейзел», «Мастер не на все руки», SMILF и «Уилл и Грейс». На звание лучшего фильма на иностранном языке претендует в том числе «Нелюбовь» Звягинцева.

Возвращение Моби

Моби представил новый сингл «Like a Motherless Child» — современную версию религиозной песни, популярной во времена расцвета рабства в США. Новый альбом, в котором исполнитель вернется к своим музыкальным истокам — трип-хопу, соулу и госпелу, — будет называться «Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt» и выйдет в марте 2018 года.

Лучшая реклама 2017 года

Издание Adweek выпустило альтернативный рейтинг лучших рекламных кампаний 2017 года. В топ-10 вошли ролики Instagram, Nike, Burger King, Nespresso. Лучшей рекламой признали установку скульптуры «Бесстрашная девочка» в Нью-Йорке. Цель рекламной кампании — поддержать женское лидерство и гендерный баланс в компаниях.

Логотип объединенных ВТБ и «ВТБ24»

Группа ВТБ опубликовала новый логотип, который будет использоваться после присоединения «ВТБ24» с начала 2018 года.

Промо сериала Sense8

Создатели сериала Sense8 выложили промо финала, в котором рассказывается о процессе съемок и любви фанатов к актерам. Именно благодаря зрителям финал сериала сестер Вачовски стал возможным — Netflix закрыл его после двух сезонов. Дата премьеры заключительной части сериала пока неизвестна.

