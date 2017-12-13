Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: лучший диджей года, тюремный срок за откровенный клип и грузовики Tesla для Pepsi.

Запрет антивируса Касперского в США

В государственных органах США запретили использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Президент Дональд Трамп подписал соответствующие поправки к оборонному бюджету на 2018 год. Они касаются как гражданских, так и военных учреждений.

Рейтинг Путина

Социологический центр Юрия Левады провел опрос о предстоящих президентских выборах. Более половины россиян заявили, что готовы проголосовать за Владимира Путина. За него выступил 61 % респондентов в целом и 75 % тех, кто готов принять участие в голосовании. За ним следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Грузовики Tesla для PepsiCo

Американская PepsiCo заказала 100 электрических грузовиков Tesla Semi, которые пока существуют только в виде прототипа. Предзаказы оформили более десятка компаний, но договор с PepsiCo стал самым крупным. В компании хотят использовать электрогрузовики для доставки готовой продукции в магазины. При этом доля Tesla в грузовом парке компании будет минимальной — всего PepsiCo использует 10 тысяч машин.

Лучший диджей года

Россиянка Нина Кравиц заняла первое место в рейтинге лучших диджеев 2017 года, составленном британским журналом Mixmag. Второе место досталось американке Хани Дижон, а третье — совладельцу немецкого лейбла Running Back Герду Янсону. В первой десятке рейтинга также оказались Aphex Twin, Пегги Гу, Ben UFO, Хелена Гауф, Карл Кокс, Hot Since 82 и Авалон Эмерсон.

Два года за видео с бананом

В Египте суд приговорил к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере около 560 долларов певицу Шиму. Ее арестовали после того, как она снялась в клипе в нижнем белье. По мнению стражей порядка, на ролике Шима слишком «многообещающе» поедает банан.

Подписка на хештеги

В инстаграме появилась возможность следить за отдельными хештегами. Все публикации по конкретному хештегу будут появляться в новостной ленте. На хештеги можно подписаться через поиск.

Треды твитов

В твиттере стала доступна функция тредов — объединения твитов в отдельную цепочку. Ранее это можно было сделать, публикуя цепочку ответов к первому твиту, но компания решила облегчить жизнь пользователям.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! 👇 pic.twitter.com/L1HBgShiBR — Twitter (@Twitter) 12 декабря 2017 г.

Новый трейлер «Яркости»

Новый и уже третий трейлер фантастического боевика с Уиллом Смитом.

Обложка: Netflix