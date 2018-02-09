Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: мемуары Поклонской, запреты в «квартале красных фонарей», пицца от «Алисы», тизер «Венома» и другие события.

Спортивный арбитраж против России

Спортивный арбитражный суд отклонил жалобы 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде в Южной Корее. Из-за этого в соревнованиях не смогут участвовать и некоторые призеры прошлых Игр, которых никогда не подозревали в допинге. МОК уже поприветствовала это решение, а в России его назвали предсказуемым.

Извинения Собчак

Во время своей поездки в США кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не исключает российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. «Похоже, мы действительно имели к этому отношение, и, если это так, я хочу извиниться. Я считаю, что это недопустимо для любой страны», — рассказала она в эфире CNN.

Мемуары Поклонской

В Москве прошла презентация книги Натальи Поклонской «Преданность вере и Отечеству», в которую вошли отрывки из ее интервью разным изданиям. Во время пресс-конференции поклонники кричали, что видят депутата «или генеральным прокурором, или президентом России». Сама же она призналась, что сшивать материалы уголовного дела проще, чем писать книгу.

Жириновский — «властелин планеты»

На встрече со студентами в Нижнем Новгороде лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы стать «властелином планеты», если бы его избрали президентом 18 марта. По его мнению, будущий глава страны должен «взять под контроль все границы бывшего СССР и пять стран: Турцию, Ирак, Афганистан, Сирию и Иран». Также он объявил, что если бы стал президентом в 2012 году, то «вся Украина вошла бы в состав России».

Онлайн-казино для террористов

Российский постпред в ООН Василий Небензя рассказал о новых способах заработка, которыми пользуются террористы. «В одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств граждан через подставные интернет-магазины. Борцы „халифата“ не гнушаются и заработком через онлайн-казино», — привел он примеры.

Запреты в «квартале красных фонарей»

Власти Амстердама решили ужесточить условия посещения «квартала красных фонарей». С апреля гиды смогут водить здесь туристические группы не более чем из 20 человек. Они должны будут следить, чтобы экскурсанты стояли спиной к предлагающим себя работницам секс-индустрии и не фотографировали их. Сами местные жители уже назвали новые правила «нелепыми» и «сумасшедшими».

Распознавание лиц китайской полицией

Китайские полицейские начали использовать солнцезащитные очки с функцией распознавания лиц. Они позволяют за 100 миллисекунд идентифицировать преступника, сравнив его лицо с базой из 10 тысяч человек. Благодаря новой технологии полиция уже поймала семерых человек, которые, предположительно, связаны с уголовными делами, и 26 граждан с поддельными документами.

Пицца от «Алисы»

В ближайшие месяцы сеть пиццерий «Папа Джонс» начнет принимать заказы с помощью голосового помощника «Алиса». Пользователю потребуется лишь назвать вид пиццы, ее количество, а также адрес и время доставки. Предполагается, что партнерство позволит сократить время оформления заказа и привлечет к сети внимание молодежи.

Новые эмодзи

Консорциум Unicode принял стандарт версии 11.0. В нем описываются 160 новых эмодзи, в том числе рыжие и кудрявые люди, супергерои и суперзлодеи, лобстер, енот, лама, скейтборд и пиратский флаг. Когда они появятся в телефонах и мессенджерах, пока не уточняется.

157 new emoji are coming to iPhone and Android later this year, including a cupcake, lobster, kangaroo, llama, mosquito and a "cold face" with dangling icicles https://t.co/5FqF5a1xUf pic.twitter.com/nwV6h5NZHK — CNN International (@cnni) 9 февраля 2018 г.

Рома Зверь в новом фильме о Цое

Роль Майка Науменко в новом фильме Кирилла Серебренникова о Викторе Цое сыграет фронтмен группы «Звери» Рома Зверь. Это его дебют в кино. Роль жены Майка, Натальи, досталась звезде фильма «Притяжение» Ирине Старшенбаум. В самого же Цоя перевоплотится корейский актер Тео Ю, снимавшийся у Ким Ки Дука, Джулии Локтев, Бенсона Ли и Дрейка Доримуса.

Продолжение «Азино три топора»

Рэпер Витя АК-47 опубликовал клип «#бэкком, посвященный рекламе кешбэк-сервиса. Песня и визуальный ряд видео повторяют другой мем-клип — «Азино три топора».

Тизер «Венома»

В Сети появился первый ролик к экранизации комикса о Веноме. В этом фильме Том Харди играет Эдди Брока, бывшего репортера, который после контакта с инопланетным кораблем становится носителем странного паразита. Премьера фильма в России запланирована на 4 октября.

Новинка от Maroon 5

Американская поп-рок-группа Maroon 5 представила клип на композицию «Wait». В видео описываются сюрреалистические отношения героя Адама Левина и его девушки, которую сыграла Александра Даддарио.

Обложка: Maroon 5