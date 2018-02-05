Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: сравнение зарплат в Европе, несвобода отечественного интернета, первый трейлер продолжения серии «Миссия невыполнима» и другие события.

Продолжение снегопадов

По прогнозам центра погоды «Фобос», небольшие снегопады в Москве продлятся всю рабочую неделю, но они будут гораздо менее интенсивными и принесут не более пяти сантиметров осадков в день. Прошедшую же в выходные снежную бурю уже назвали одной из самых мощных за всю историю метеонаблюдений.

МОК против россиян

Комиссия Международного олимпийского комитета отказала 13 спортсменам и двум тренерам из России в приглашении на предстоящие Олимпийские игры в Пхёнчхане. В список попали скелетонисты, лыжники, конькобежцы и одна саночница. МОК решил, что оправдание Спортивным арбитражем еще не приравнивает допинговые пробы спортсменов к «чистым».

Сравнение зарплат в Европе

Проект Maps & Data представил карту, которая позволяет сравнить минимальный уровень зарплаты в странах Европы. В законодательстве некоторых из них нет понятия «минимальная оплата труда», поэтому они не представлены на карте.

Несвобода интернета в России

Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад об отношениях властей и интернета в России. В 2017 году они ухудшились: ежедневно власти блокировали по 244 страницы, а каждые восемь дней интернет-пользователей приговаривали к реальным срокам. Более подробно все случаи ограничения свободы Сети описаны здесь.

Новый магазин AliExpress

Китайская онлайн-площадка AliExpress запускает новый проект специально для России. С 5 февраля в приложении компании появится новый интернет-магазин — «Лоукостер». В нем соберут товары стоимостью до 600 рублей. Предполагается, что это позволит привлечь новых пользователей, особенно из числа тех, кто еще не набрался опыта в онлайн-шопинге.

Ума Турман против Харви Вайнштейна

Актриса Ума Турман впервые раскрыла подробности взаимоотношений с продюсером Харви Вайнштейном. По ее словам, сперва он хвалил ее ум и «давал почувствовать себя значимой», но затем напал на нее в отеле. Актрисе удалось отбиться. На следующий день Вайнштейн прислал ей огромный букет роз. При повторных домогательствах Турман пригрозила разоблачить продюсера. В ответ он пообещал разрушить ее карьеру.

Новый альбом IAMX

Британская группа IAMX представила свой восьмой студийный альбом под названием «Alive in New Light».

Новая «Миссия невыполнима»

В Сети появился первый трейлер фильма «Миссия невыполнима: Последствия». Детальный сюжет картины по-прежнему остается загадкой, но по ролику можно сделать вывод, что на этот раз герой Тома Круза и его команда украдут плутоний и станут врагами ЦРУ. Премьера запланирована на 26 июля.

Тизер фильма «Соло: Звездные войны. Истории»

Поклонники вселенной «Звездных войн» могут насладиться тизером картины про Хана Соло. Из фильма зрители узнают, как он познакомился с Чубаккой и выиграл «Тысячелетний сокол» у Ландо Калриссиана. В российских кинотеатрах картина появится 24 мая.

Любовная драма от Netflix

Netflix опубликовал трейлер драмы Irreplaceable You, которую уже назвали одной из самых трогательных картин 2018 года. По сюжету планы давних друзей Эбби и Сэма пожениться рушатся, когда девушка узнает о своем смертельном заболевании. Тогда она решает найти своему партнеру новую возлюбленную. Доступ к фильму откроется 16 февраля.

Трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада». Он стартует 22 апреля и расскажет о восстании андроидов против своих создателей.

Обложка: HBO