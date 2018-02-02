Утро в миреПотребители-экстремисты, анимодзи от Gucci и новый альбом Джастина Тимберлейка
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: жалобы на пытки сотрудниками ФСБ, проделки лже-Бутерина, запечатанные в полиэтилен люди на остановках и другие события.
Обвинения в «потребительском экстремизме»
Ассоциация компаний интернет-торговли попросила Роспотребнадзор принять меры против «потребительского экстремизма». Члены организации жалуются, что покупатели начали использовать законодательство о защите прав потребителей для получения выгоды за счет онлайн-магазинов. Их, например, не устроило, что клиенты зачастую обращаются с претензиями сразу в суд, что приводит к дополнительным издержкам.
Приговор Белых
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, но по одному из эпизодов дела его оправдали. И защита Белых, и Генпрокуратура намерены обжаловать приговор.
Жалобы на пытки со стороны ФСБ
Активист Виктор Филинков, арестованный в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористическом сообществе, пожаловался в Следственный комитет на пытки и издевательства со стороны сотрудников ФСБ. По его словам, в ночь на 24 января сотрудники спецслужбы вывезли его за город и в течение трех часов избивали и били электрошокером, чтобы он дал признательные показания.
Видеоинтервью с Ельциным
Российский продюсер Александр Чепарухин опубликовал видеоинтервью, которое он взял у Бориса Ельцина в июне 1990 года после его избрания Председателем Верховного Совета РСФСР. «Мы в тот момент буквально обожали Бориса Николаевича и гордились им», — вспоминает он. Ранее видео не обнародовали.
Люди-«суррогаты» в Японии
Японские разработчики представили технологию ChameleonMask, которую прозвали «человеческий Uber». Она позволяет посещать мероприятия, пользуясь телом другого человека. Лицо пользователя при этом транслируется на планшете, надетом на голову «суррогата», а окружающий мир он видит через встроенную в гаджет камеру.
Фильм о домашнем насилии в России
Дизайнер Ольга Шаповалова, журналистка Леля Нордик и активистка Леда Гарина стали героинями фильма BBC о российском феминизме. «У российского общества есть свои скелеты в шкафу. Домашнее насилие настолько укоренилось в этой стране, что в русском языке даже есть выражение „Бьет — значит любит“», — говорится в описании видео. Чтобы посмотреть ролик, необходимо включить VPN с настройками на Великобританию.
Анимодзи от Gucci
По случаю приближения Нового года в Китае в приложении Gucci появились анимодзи собственной разработки. Моделями для анимированных псов стали бостонские терьеры креативного директора компании Алессандро Мишеля по имени Боско и Орсо. Примерить их образы можно и без iPhone X, но со значительными погрешностями.
Проделки лже-Бутерина
Представившийся Виталиком Бутериным мошенник предложил пользователям увеличить их накопления в эфире. За перевод в 0,2 ETH он обещал вернуть 2 ETH. За шесть часов злоумышленник заработал чуть больше 7 тысяч долларов. Настоящий создатель Etehereum уже отреагировал на произошедшее.
Новый альбом Джастина Тимберлейка
Джастин Тимберлейк выпустил новый студийный альбом «Man of the Woods». Музыкант посвятил пластинку своей семье и родине — штату Теннесси. «Музыка этого релиза будет отличаться от всего, что я делал раньше. Это музыка юга США», — подчеркнул он.
Запечатанные в полиэтилен люди от Netflix
На автобусных остановках Лос-Анджелеса появились запечатанные в полиэтилен манекены. Таким образом Netflix решил привлечь внимание к выходу сериала «Видоизмененный углерод». Из-за того что модели двигаются и даже дышат, некоторые прохожие испугались, что внутри пленки находятся живые люди.
Приквел Супермена
Телевизионное подразделение Warner Bros. и DC Entertainment начало работу над сериалом «Метрополис». Главными героями проекта станут Лоис Лейн и Лекс Лютор до знакомства с Суперменом. Первые 13 эпизодов появятся в 2019 году на новом стрим-сервисе DC.
Трейлер «Довлатова»
В Сети появился трейлер драмы «Довлатов». Новый фильм Алексея Германа-младшего рассказывает о неделе из жизни писателя накануне отъезда из Ленинграда. В российский прокат картина выйдет 1 марта.
Новинка от Awolnation
Американская электроник-рок-группа Awolnation представила свой третий альбом — «Here Come the Runts». Предыдущий вышел еще в 2014 году.
Обложка: Justin Timberlake
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