Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: жалобы на пытки сотрудниками ФСБ, проделки лже-Бутерина, запечатанные в полиэтилен люди на остановках и другие события.

Обвинения в «потребительском экстремизме»

Ассоциация компаний интернет-торговли попросила Роспотребнадзор принять меры против «потребительского экстремизма». Члены организации жалуются, что покупатели начали использовать законодательство о защите прав потребителей для получения выгоды за счет онлайн-магазинов. Их, например, не устроило, что клиенты зачастую обращаются с претензиями сразу в суд, что приводит к дополнительным издержкам.

Приговор Белых

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, но по одному из эпизодов дела его оправдали. И защита Белых, и Генпрокуратура намерены обжаловать приговор.

Жалобы на пытки со стороны ФСБ

Активист Виктор Филинков, арестованный в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористическом сообществе, пожаловался в Следственный комитет на пытки и издевательства со стороны сотрудников ФСБ. По его словам, в ночь на 24 января сотрудники спецслужбы вывезли его за город и в течение трех часов избивали и били электрошокером, чтобы он дал признательные показания.

Видеоинтервью с Ельциным

Российский продюсер Александр Чепарухин опубликовал видеоинтервью, которое он взял у Бориса Ельцина в июне 1990 года после его избрания Председателем Верховного Совета РСФСР. «Мы в тот момент буквально обожали Бориса Николаевича и гордились им», — вспоминает он. Ранее видео не обнародовали.

Люди-«суррогаты» в Японии

Японские разработчики представили технологию ChameleonMask, которую прозвали «человеческий Uber». Она позволяет посещать мероприятия, пользуясь телом другого человека. Лицо пользователя при этом транслируется на планшете, надетом на голову «суррогата», а окружающий мир он видит через встроенную в гаджет камеру.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0 — will knight (@willknight) 30 января 2018 г.

Фильм о домашнем насилии в России

Дизайнер Ольга Шаповалова, журналистка Леля Нордик и активистка Леда Гарина стали героинями фильма BBC о российском феминизме. «У российского общества есть свои скелеты в шкафу. Домашнее насилие настолько укоренилось в этой стране, что в русском языке даже есть выражение „Бьет — значит любит“», — говорится в описании видео. Чтобы посмотреть ролик, необходимо включить VPN с настройками на Великобританию.

Анимодзи от Gucci

По случаю приближения Нового года в Китае в приложении Gucci появились анимодзи собственной разработки. Моделями для анимированных псов стали бостонские терьеры креативного директора компании Алессандро Мишеля по имени Боско и Орсо. Примерить их образы можно и без iPhone X, но со значительными погрешностями.

Проделки лже-Бутерина

Представившийся Виталиком Бутериным мошенник предложил пользователям увеличить их накопления в эфире. За перевод в 0,2 ETH он обещал вернуть 2 ETH. За шесть часов злоумышленник заработал чуть больше 7 тысяч долларов. Настоящий создатель Etehereum уже отреагировал на произошедшее.

If you send me 0.1 ETH, I will send you nothing, because I am too lazy. — Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 1 февраля 2018 г.

Новый альбом Джастина Тимберлейка

Джастин Тимберлейк выпустил новый студийный альбом «Man of the Woods». Музыкант посвятил пластинку своей семье и родине — штату Теннесси. «Музыка этого релиза будет отличаться от всего, что я делал раньше. Это музыка юга США», — подчеркнул он.

Запечатанные в полиэтилен люди от Netflix

На автобусных остановках Лос-Анджелеса появились запечатанные в полиэтилен манекены. Таким образом Netflix решил привлечь внимание к выходу сериала «Видоизмененный углерод». Из-за того что модели двигаются и даже дышат, некоторые прохожие испугались, что внутри пленки находятся живые люди.

Приквел Супермена

Телевизионное подразделение Warner Bros. и DC Entertainment начало работу над сериалом «Метрополис». Главными героями проекта станут Лоис Лейн и Лекс Лютор до знакомства с Суперменом. Первые 13 эпизодов появятся в 2019 году на новом стрим-сервисе DC.

Трейлер «Довлатова»

В Сети появился трейлер драмы «Довлатов». Новый фильм Алексея Германа-младшего рассказывает о неделе из жизни писателя накануне отъезда из Ленинграда. В российский прокат картина выйдет 1 марта.

Новинка от Awolnation

Американская электроник-рок-группа Awolnation представила свой третий альбом — «Here Come the Runts». Предыдущий вышел еще в 2014 году.

Обложка: Justin Timberlake