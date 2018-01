Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: Facebook против криптовалют, расследование о замедляющихся айфонах, голливудская реклама для Супербоула и другие события.

Автобусная авария под Ростовом

Утром 31 января в Ростовской области пассажирский автобус, направлявшийся из Саратова в Ростов-на-Дону, попал в ДТП. По данным МЧС, погибли четыре человека, среди них — трехлетний ребенок. Еще 13 человек пострадали. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за сильного гололеда.

Каминг-аут в поддержку

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку россиян Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, покинувших страну из-за угроз после обнародования истории с регистрацией гей-брака в московском МФЦ. Пользователи выкладывают фотографии под хештегами #СкажиБракамДа и #ДаБракамДляВсех и призывают избавиться от гомофобии.

Facebook против криптовалют

Социальная сеть Facebook запретила размещать у себя рекламу криптовалют. Запрет касается и других финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями. Пользователей, заметивших нарушения, просят сообщать об этом.

Избыточная блокировка

Роскомнадзор выявил случаи избыточной блокировки сайтов в отдельных регионах России. Во время проверки не открывались официальные сайты «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora, несмотря на то что этих ресурсов нет в базе запрещенной информации.

Расследование против Apple

В США начали расследование против Apple после признания компании в замедлении работы айфонов старых поколений. Корпорацию подозревают в нарушении закона о ценных бумагах при раскрытии информации об обновлении, замедляющем работу некоторых моделей смартфонов.

Стикеры Эрмитажа

Государственный Эрмитаж создал стикерпак для Telegram с изображением персонажей произведений из своего собрания. В подборке музея — 24 стикера, которые изображают удивление, отчаяние, одобрение, ярость, а также различные действия и способы проведения досуга. Коллекция включает картины Пикассо, Матисса и Босха и античные статуи Караваджо.

Оскорбленные Трампом

Издание The New York Times подсчитало, скольких людей оскорбил Дональд Трамп с момента выдвижения в президенты США. В числе прочего учитывались упоминания в твиттере и публичные высказывания. Всего в списке 426 человек. Среди обиженных — Хиллари Клинтон, Снуп Догг, The Associated Press, Мерил Стрип, КНДР, страны Африки и сотрудники ФБР. Чаще всего он называл их «лживыми», «бесчестными», «коррумпированными» и «злобными».

Трейлер фильма для Netflix

В Сети появился первый трейлер фильма «Немой» для Netflix. Режиссирует фильм Дункан Джонс — режиссер «Варкрафта». В главных ролях Александр Скарсгорд, Пол Радд и Джастин Теру. Действие картины разворачивается в будущем. У немого бармена Лео Байлера, живущего в Берлине, исчезает девушка. Мужчина бросается на ее поиски.

Короткометражка для Супербоула

В интернете появилось промо рекламы туризма в Австралии для Супербоула «Dundee: The Son of a Legend Returns Home». В съемках участвовали Крис и Лиам Хемсворты, Хью Джекман, Марго Робби, Исла Фишер, Руби Роуз и Рассел Кроу. Бюджет проекта оценивают в 30 миллионов долларов. Предполагается, что это будет не просто рекламный ролик, а полноценная короткометражка. Супербоул состоится 5 февраля.

Сиквел «Человека-муравья»

Еще один трейлер фильма, главную роль в котором исполнил Пол Радд. «Человек-муравей и Оса» — сиквел кинокомикса про самого маленького супергероя Marvel. Роль Осы — у актрисы Эванджелин Лилли. Также в картине снялся Майкл Дуглас. Премьера фильма назначена на 5 июля.

