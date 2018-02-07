Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: Грудинин у Дудя, клипы Кендрика Ламара и Славы КПСС, картонный режиссер и другие события.

Землетрясение на Тайване

На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате инцидента погибли не менее четырех человек, еще 225 получили травмы. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к северо-востоку от города Хуалянь, где разрушены несколько зданий, в том числе гостиница Marshal Hotel.

Космическая Tesla

SpaceX запустила самую тяжелую ракету-носитель в мире Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту. Два ускорителя ракеты успешно вернулись на Землю, однако первая ступень разбилась при попытке сесть на платформу в Атлантическом океане.

Для тех, кто не видел триумфальный старт Falcon Heavy.

Открыта новая страница в освоении космоса. pic.twitter.com/o99rY9sChg — Рустем Адагамов (@adagamov) 6 февраля 2018 г.

Tesla планировали доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца, но из-за длительной работы двигателей ракеты автомобиль улетит в сторону пояса астероидов.

В капсулу с Tesla положили книгу «Автостопом по галактике», плакат с надписью «Не паникуй!» и полотенце, а на протяжении всего полета в машине будет играть песня «Space Oddity» Дэвида Боуи.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Трансляция запуска Falcon Heavy стала второй по количеству одновременных просмотров на YouTube. В пиковый момент ее смотрели 2,3 миллиона человек.

Невинные поляки

Президент Польши подписал «закон о холокосте», согласно которому за обвинения поляков в военных преступлениях в ходе Второй мировой войны будет грозить уголовная ответственность. Также наказание введут за отрицание преступлений украинских националистов во время войны. Поправки уже раскритиковали Украина, Израиль и ряд международных организаций.

Грудинин у Дудя

Новым героем шоу «вДудь» стал кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин. Директор «Совхоза имени Ленина» назвал Сталина лучшим лидером страны за последние 100 лет, рассказал о хорошей жизни в Советском Союзе, трех ошибках Владимира Путина и готовности позвать в команду Алексея Навального

Также во время интервью Дудь и Грудинин поспорили, что если кандидат в президенты наберет на выборах больше 15 %, то Дудь побреется налысо, а если меньше, то Грудинин сбреет усы.

Новые «Звездные войны»

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс займутся съемками фильмов по вселенной «Звездных войн». Новые серии киносаги не будут связаны ни с предыдущими трилогиями, ни с будущей четвертой трилогией. Сроки выхода картин производства Бениоффа и Уайсса пока неизвестны.

Джим Керри против Facebook

Джим Керри заявил о продаже всех имевшихся у него акций Facebook и удалении своей страницы в соцсети. Свой поступок актер связал с выгодой, которую получил Facebook «из-за российского вмешательства в выборы». Керри также призвал последовать его примеру всех, кто заботится о будущем США.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Путин в рамках закона

«Медуза» опубликовала видео о любимой фразе Владимира Путина, которую президент использует в отношении любых вопросов.

Гуф против Птахи

На Versus прошел рэп-баттл между Гуфом и Птахой — бывшими коллегами по группе Centr. Официальные результаты противостояния пока неизвестны, однако СМИ сообщают о победе Гуфа. Одним из судей баттла стал Баста.

Публикация от Ptaha / Zanuda / Cao (@ptahacao) Фев 6, 2018 в 8:09 PST

Картонный режиссер

Французский режиссер Аньес Варда, чей документальный фильм «Лица, деревни» номинировали на «Оскар», не смогла приехать на традиционный завтрак номинантов на премию и прислала вместо себя несколько картонных фигур, которые принес ее соавтор художник JR. Одна из копий даже поучаствовала в общей фотографии номинантов.

Loved Meryl, Saoirse and JR's reactions. But that Agnes Varda cutout is still the best thing ever. pic.twitter.com/8SAmRPeqFI — Kenny (@kxnpolenio) 7 февраля 2018 г.

Клип Славы КПСС

Слава КПСС выпустил новый клип на трек «Грустные танцы», высмеивающий культуру хаус-рэпа.

Международный трейлер «Довлатова»

Агентство Silversalt PR представило международный трейлер драмы «Довлатов» Алексея Германа-младшего. В российский прокат картина выйдет 1 марта.

Африканский клип Кендрика Ламара

Кендрик Ламар и певица SZA выпустили клип на совместный трек «All the Stars», вошедший в число саундтреков к фильму «Черная Пантера».

Обложка: SpaceX