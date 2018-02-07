Утро в миреКосмическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: Грудинин у Дудя, клипы Кендрика Ламара и Славы КПСС, картонный режиссер и другие события.
Землетрясение на Тайване
На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате инцидента погибли не менее четырех человек, еще 225 получили травмы. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к северо-востоку от города Хуалянь, где разрушены несколько зданий, в том числе гостиница Marshal Hotel.
Космическая Tesla
SpaceX запустила самую тяжелую ракету-носитель в мире Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту. Два ускорителя ракеты успешно вернулись на Землю, однако первая ступень разбилась при попытке сесть на платформу в Атлантическом океане.
Tesla планировали доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца, но из-за длительной работы двигателей ракеты автомобиль улетит в сторону пояса астероидов.
В капсулу с Tesla положили книгу «Автостопом по галактике», плакат с надписью «Не паникуй!» и полотенце, а на протяжении всего полета в машине будет играть песня «Space Oddity» Дэвида Боуи.
Трансляция запуска Falcon Heavy стала второй по количеству одновременных просмотров на YouTube. В пиковый момент ее смотрели 2,3 миллиона человек.
Невинные поляки
Президент Польши подписал «закон о холокосте», согласно которому за обвинения поляков в военных преступлениях в ходе Второй мировой войны будет грозить уголовная ответственность. Также наказание введут за отрицание преступлений украинских националистов во время войны. Поправки уже раскритиковали Украина, Израиль и ряд международных организаций.
Грудинин у Дудя
Новым героем шоу «вДудь» стал кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин. Директор «Совхоза имени Ленина» назвал Сталина лучшим лидером страны за последние 100 лет, рассказал о хорошей жизни в Советском Союзе, трех ошибках Владимира Путина и готовности позвать в команду Алексея Навального
Также во время интервью Дудь и Грудинин поспорили, что если кандидат в президенты наберет на выборах больше 15 %, то Дудь побреется налысо, а если меньше, то Грудинин сбреет усы.
Новые «Звездные войны»
Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс займутся съемками фильмов по вселенной «Звездных войн». Новые серии киносаги не будут связаны ни с предыдущими трилогиями, ни с будущей четвертой трилогией. Сроки выхода картин производства Бениоффа и Уайсса пока неизвестны.
Джим Керри против Facebook
Джим Керри заявил о продаже всех имевшихся у него акций Facebook и удалении своей страницы в соцсети. Свой поступок актер связал с выгодой, которую получил Facebook «из-за российского вмешательства в выборы». Керри также призвал последовать его примеру всех, кто заботится о будущем США.
Путин в рамках закона
«Медуза» опубликовала видео о любимой фразе Владимира Путина, которую президент использует в отношении любых вопросов.
Гуф против Птахи
На Versus прошел рэп-баттл между Гуфом и Птахой — бывшими коллегами по группе Centr. Официальные результаты противостояния пока неизвестны, однако СМИ сообщают о победе Гуфа. Одним из судей баттла стал Баста.
Картонный режиссер
Французский режиссер Аньес Варда, чей документальный фильм «Лица, деревни» номинировали на «Оскар», не смогла приехать на традиционный завтрак номинантов на премию и прислала вместо себя несколько картонных фигур, которые принес ее соавтор художник JR. Одна из копий даже поучаствовала в общей фотографии номинантов.
Клип Славы КПСС
Слава КПСС выпустил новый клип на трек «Грустные танцы», высмеивающий культуру хаус-рэпа.
Международный трейлер «Довлатова»
Агентство Silversalt PR представило международный трейлер драмы «Довлатов» Алексея Германа-младшего. В российский прокат картина выйдет 1 марта.
Африканский клип Кендрика Ламара
Кендрик Ламар и певица SZA выпустили клип на совместный трек «All the Stars», вошедший в число саундтреков к фильму «Черная Пантера».
Обложка: SpaceX
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