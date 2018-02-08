Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: застрявший во льдах теплоход, россияне на молитвенном завтраке у Трампа, продолжение «Дэдпула» и другие новости.

Обесценивание криптовалют

Аналитик банка Goldman Sachs Стив Стронгин заявил, что почти все существующие цифровые валюты не имеют ценности, поэтому в долгосрочной перспективе у них нет будущего. Он предупредил, что ни одна криптовалюта уже не вернется к пиковой стоимости, а большинство из них и вовсе обесценятся.

Новые обвинения против хакеров из России

МИД узнал о планах западных СМИ обвинить Россию в кибератаках на олимпийские ресурсы, связанные с проведением зимних игр в Пхёнчхане. Министерство подозревает, что информацию опубликуют такие издания, как Washington Post, Buzzfeed, а также «давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании» «Трэтконнект», «ТрендМикро», Eset и другие.

Застрявший во льдах теплоход

Теплоход «Игорь Фархутдинов», курсирующий между Сахалином и Курильскими островами, застрял во льдах по пути в порт Корсакова. На борту судна находятся 127 пассажиров и 42 контейнера. Сейчас судно маневрирует и пытается выйти изо льда.

Tesla на пути к орбите Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем, запущенного его компанией к орбите Марса.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Фев 7, 2018 в 2:00 PST

Россияне на молитвенном завтраке в США

Около 55 россиян примут участие в Национальном молитвенном завтраке в США. Мероприятие традиционно посещает американский президент, политические лидеры, религиозные и общественные деятели, а также представители бизнеса. Всего на мероприятии ожидаются 3 800 человек со всего мира.

Выборы в Венесуэле

Власти Венесуэлы назначили дату президентских выборов. Голосование проведут 22 апреля. Действующий президент Николас Мадуро уже начал свою предвыборную кампанию для переизбрания на второй срок. Пока он — единственный кандидат.

Российский номинант на Berlin Music Video Awards

Клип на трек «Буш Баш» группы «Аигел» попал в официальную программу Берлинского фестиваля музыкальных клипов. Видео снято в Таиланде агентством Red Pepper Film.

Новый клип MGMT

Американский дуэт MGMT выпустил клип на трек «Me and Michael» с предстоящего альбома «Little Dark Age». Релиз назначен на 9 февраля.

Второй сезон «Джессики Джонс»

Netflix опубликовала трейлер второго сезона сериала «Джессика Джонс», основанного на комиксах издательства Marvel. В новом сезоне Джонс расследует обстоятельства смерти родителей и разбирается со своими способностями. Премьера состоится 8 марта.

Продолжение «Дэдпула»

В Сети появился трейлер фильма «Дэдпул-2». Ролик почти полностью посвящен главному противнику Дэдпула — Кейблу. Российская премьера фильма запланирована на 17 мая.

Сериал о школьниках 90-х

Netflix опубликовала трейлер сериала «Сплошной отстой!» («Everything Sucks!»). Действие разворачивается в 1996 году. Сериал расскажет про школьников из видеоклуба и театрального кружка, которые решили снять фильм о своей жизни. Первая серия выйдет 16 февраля.

Отрывок из нового мультфильма «Собачий остров»

В Сети появился отрывок из анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона. Действие разворачивается в Японии будущего. В стране бушует эпидемия собачьего гриппа, поэтому всех собак ссылают на карантин на Собачий остров. В российский прокат картина выйдет 3 мая.

Бурятский аналог «вДудя»

Бурятский видеоблогер Максим Дашинимаев уже два года ведет свое YouTube-шоу «Максимальный эффект». Гости Дашинимаева — знаменитые выходцы из Бурятии. На первый взгляд оно очень похоже на шоу Юрия Дудя «вДудь», но на фоне ковра.

Обложка: Netflix