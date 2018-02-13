Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: военные без соцсетей, новое видео Boston Dynamics, Олимпиада для роботов и другие события.

Третья медаль России

Российские керлингисты завоевали бронзовую медаль Олимпиады в дабл-миксте. Это первая олимпийская награда в истории отечественного керлинга и третья медаль России на Играх в Южной Корее.

Радиоактивная угроза

Утром в эфире телеканалов и радиостанций Ярославской области появилось сообщение об угрозе радиоактивного заражения. Как выяснилось впоследствии, трансляция рекомендаций на случай угрозы оказалась записью, вышедшей в эфир автоматически. Причиной инцидента стал системный сбой на телерадиовещательной станции в поселке Дубки под Ярославлем.

Научный экстремизм

Студента Воронежского экономико-правового института Александра Крузе приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за репост во «ВКонтакте» четырех картинок, признанными экспертизой экстремистскими. Крузе заявил, что перепостил их в рамках опроса, который он планировал включить в свою дипломную работу на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

Привлеченные следствием эксперты признали, что размещенные студентом юридического факультета картинки содержат признаки возбуждения ненависти к евреям, коммунистам, уроженцам Кавказа и Средней Азии, а также призывы к насилию против представителей государственной власти.

Военные без соцсетей

Минобороны рекомендовало военнослужащим отказаться от социальных сетей и отключить в телефонах геолокацию. Рекомендации направлены в войска в виде памяток и плакатов, в которых военным напоминают, что их публикации постоянно анализируют иностранные спецслужбы, а привязанные к местности фотографии и видео могут «привести к срыву боевой задачи».

Сейчас ведомство готовит законопроект, который сделает указанные правила поведения в интернете обязательными для военнослужащих.

Сиквел Kung Fury

Создатели короткометражного экшена Kung Fury объявили о работе над продолжением. В сиквеле примут участие не только снявшиеся в первой части Дэвид Сандберг и Дэвид Хассельхофф, но и Майкл Фассбендер. Съемки фильма начнутся этим летом.

Новое видео Boston Dynamics

Boston Dynamics опубликовала ролик с участием двух роботов SpotMini. На видео один робот с помощью механической руки помогает открыть дверь другому, после чего вежливо придерживает ее для партнера.

Клип на посмертный трек Lil Peep

Marshmello опубликовал клип на совместный трек с Lil Peep «Spotlight», выпущенный после смерти рэпера. Режиссером видео стал Ник Кениг, который снимал для Густава Ора клип «Awful Things».

Самый высокий отель в мире

В Дубае открылся 75-этажный отель Gevora Hotel высотой 356 метров. Он стал самым высоким в мире, обогнав предыдущего рекордсмена — также дубайский JW Marriott Marquis — на один метр. На последних этажах Gevora Hotel расположится спа-салон и оздоровительный комплекс с бассейном, а на крыше — ресторан.

Публикация от Gevora Hotel (@gevorahotel) Дек 12, 2017 в 10:16 PST

Олимпиада для роботов

В Южной Корее прошли первые в мире лыжные соревнования среди роботов. Их победителем стал робот Taekwon V, который оказался самым небольшим из всех участников, достигая в высоту 75 сантиметров.

Алкогольный туризм

Порт Хельсинки в 2017 году обслужил 12,3 миллиона человек и стал крупнейшим в Европе по пассажиропотоку. При этом три четверти поездок пришлось на маршрут между Таллином и Хельсинки. По данным СМИ, основным фактором популярности порта являются поездки финнов в соседнюю страну за более дешевым алкоголем. В целом спиртное в Финляндии стоит на 72 % дороже, чем в среднем в странах Евросоюза.

Подарок с запахом жареной курицы

KFC выпустила набор праздничных карточек ко Дню святого Валентина с запахом жареной курицы. На каждой карточке написан один из четырех афоризмов от KFC: «У тебя есть секретный рецепт к моему сердцу», «Я влюбился в тебя с первого салата», «Мы — две горошины в курином пироге», «Я буду с тобой всегда, если только смогу. Ты заставляешь меня чувствовать себя просто пальчики оближешь».

Трейлер ремейка «Бенджи»

Netflix опубликовал трейлер семейного фильма «Бенджи» — ремейка одноименной картины 1974 года. Режиссером и автором сценария выступил Брэндон Кэмп, сын создателя оригинальной ленты Джо Кэмпа. Выхода фильма намечен на 16 марта.

обложка: Lil Peep