Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: новый сервис доставки еды, косметики и лекарств, взлом сайта Собчак, запатентованное имя Бузовой и другие новости.

Равноправие в отношениях россиян

82 % россиян выступают за равноправие в семейных отношениях. Практикуют такой подход 72 % пар: с 2009 года этот показатель вырос вдвое. Почти две трети опрошенных совместно содержат семью и управляют бюджетом. Мужчины считают, что женщина должна вносить в семейный бюджет 32 % всех средств, а женщины называют более высокую цифру — 43 %.

Среди обязанностей исключительно женской до сих пор считается стирка. Как правило, женщины также занимаются готовкой, глажкой и уборкой, но в последние годы гендерное равноправие распространяется и на домашние обязанности.

Сайт Собчак с фото Жириновского

Вечером 5 марта взломщики предвыборного сайта кандидата в президенты Ксении Собчак поместили на главную страницу фотографию кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием «Жирик». Работу ресурса возобновили через два часа.

В США без Delta

Американская авиакомпания Delta не возобновит прямые рейсы между Москвой и крупнейшими городами США в нынешнем летнем сезоне. Пассажиры смогут летать из России в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам по соглашениям с Air France и KLM. Сейчас прямые рейсы в Штаты выполняет только «Аэрофлот».

Бренд «Бузова»

Продюсерский центр Archer Music Production's, с которым сотрудничает телеведущая и певица Ольга Бузова, подал заявку в Роспатент на регистрацию ее имени как бренда. Под маркой планируется выпускать и продавать очки, одежду, аксессуары, канцтовары, музыку, видеоклипы и шоу-программы, а также осуществлять лечение людей, животных и растений.

Доставка «Ташир»

Группа компаний «Ташир» инвестирует в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Save Time 500 миллионов рублей. Среди партнеров проекта — «Перекресток», «Вкусвилл», «Детский мир», «Республика», «Рив Гош» и аптечная сеть «36,6». В будущем сервис расширит сотрудничество и заработает в других городах. Доставка покупок займет не более часа и обойдется в 199 рублей.

«Крым» без агитации

Снятый при поддержке Минобороны фильм «Крым» Алексея Пиманова покажут на Первом канале вечером 17 марта — в «день тишины» перед президентскими выборами, когда запрещена любая агитация в СМИ. В основе сюжета — история любви журналистки из Киева и жителя Севастополя весной 2014 года.

Непопулярность «Оскара»

Церемонию вручения премии «Оскар», состоявшуюся в ночь на 5 марта, впервые за всю ее историю посмотрели менее 30 миллионов человек. По данным исследовательской компании Nielsen, за мероприятием наблюдали 26,5 миллиона человек, что на 20 % меньше, чем годом ранее.

«Во все тяжкие» по-русски

Видеоблогеры Даниил Поперечный и Михаил Кшиштовский снялись в короткометражке «Во все ватные» — пародии на американский сериал «Во все тяжкие». По сюжету трудовик «с советской закалкой» узнает, что болен раком, и решает заняться производством самогона с одним из учеников. Напиток продают через Telegram-каналы. Режиссером ролика стал видеоблогер Егор Лоскутов, который планирует «по-русски» переосмыслять и другие культовые сериалы.

Пятый сезон «Черного зеркала»

Сериал «Черное зеркало», посвященный роли высоких технологий в современной жизни, официально продлили на пятый сезон. В твиттере шоу появился первый короткий тизер под слоганом «Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо». «Черное зеркало» выйдет на Netflix, но дата премьеры нового сезона пока неизвестна.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.

Обложка: Netflix