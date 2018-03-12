Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: лазеры в армии, самая дорогая фотокамера, гимн ЧМ-2018 и другие новости.

Пентагон — о гонке вооружений

Глава Пентагона Джеймс Мэттис увидел в послании Владимира Путина «гонку вооружений России с самой собой». «Они могут потратить туда кучу денег. И я полагаю, что все это произойдет за счет больших издержек для российского народа», — добавил он.

Россия на «Евровидении-2018»

Первый канал показал клип на композицию «I Wonʼt Break». С этой песней певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018» в Лиссабоне. Авторами песни стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, а видео снял режиссер Алексей Голубев.

Лазеры в армии

В российской армии появились лазерные комплексы, с помощью которых можно обезоруживать противника и поражать его объекты. По словам заместителя министра обороны Юрия Борисова, ученые научились концентрировать необходимую для атаки энергию за «считаные доли секунды».

Первые полеты на Марс

Компания SpaceX сможет начать первые полеты на Марс в 2019 году, если планы ее создателя Илона Маска не разойдутся с реальностью. Сейчас его команда уже строит первый межпланетный корабль.

Самая дорогая фотокамера

На аукционе Westlicht в Вене одну из первых фотокамер Leica продали за рекордные для фотоаппаратов 2,4 миллиона евро. Лот достался частному коллекционеру из Азии. Предыдущий рекорд также принадлежит Leica. В 2012 году аппарат купили за 2,16 миллиона евро.

Рекордная синхронизация

В начале марта британский фотограф Рон Рисман заснял шторм на Восточном побережье Англии. После публикации снимка в соцсетях пользователи обвинили его в краже изображения у Эрика Гендрона. После изучения файлов оказалось, что оба фотографа сделали снимок с одинакового ракурса в одну миллисекунду и с одинаковой перспективой, находясь в 28 метрах друг от друга. О совместных съемках они не договаривались.

Гимн ЧМ-2018

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года. Песня называется «Colors». Деруло исполнит гимн на открытии турнира 14 июня на московском стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.

Невидимая Тейлор Свифт

Американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила клип на трек «Delicate» со своего нового альбома «Reputation». В нем она превращается в невидимку, чтобы скрыться от постоянного внимания поклонников, фотографов и охраны.

BPM-баттл Гарри Топора с Rickey F

На Versus опубликовали BPM-поединок между петербургским рэпером Гарри Топором и участником творческого объединения «UnderWHAT?» Rickey F.

Новый клип рэпера Obladaet

Рэпер Obladaet выпустил клип на песню «Kenny», которая отсылает к одноименному персонажу сериала «Южный парк». В видео музыкант совместил кадры из шоу со сценами, снятыми в роскошных апартаментах.

Обложка: Big Machine Label