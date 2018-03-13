Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: новый сервис доставки из Metro и «Ленты», популярность пиратства в России, фотопроект с незнакомцами из Tinder и другие новости.

Кибератака из Лондона

The Guardian сообщил, что Великобритания может выслать российских дипломатов в связи отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». В числе прочих мер рассматривается заморозка активов российских чиновников и олигархов и отказ от посещения чемпионата мира по футболу официальными лицами. Кроме того, The Times предупредила об угрозе кибератаки по России. С доводами Лондона о вероятной причастности Москвы к отравлению Скрипалей уже согласились во Франции и в США. Кремль обвинения отвергает.

Пираты в России

Мировой уровень пиратства через съемку фильмов в кино снизился на 11 % — до 447 фильмов. В России же за последние два года снимать фильмы во время просмотра в кинотеатрах стали на 200 % чаще. Эксперты Международного альянса по интеллектуальной собственности объясняют эту тенденцию проблемами с авторскими правами в стране.

«Сколково» для военных

Минобороны создаст в Анапе военный технополис «Эра» («Элита российской армии»​). Он займется разработкой и производством военной техники и подготовкой кадров для предприятий ВПК и военных НИИ. По подобию «Сколково» центр разделят на военные научные кластеры. Здесь же построят школу-лагерь для одаренных детей, которых будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к обучению в вузах сразу по нескольким специальностям, которые связаны с укреплением обороны страны.

Смерть Живанши

Во Франции в возрасте 91 года умер основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Среди клиенток основанного Живанши модного дома в 1952 году были Одри Хепбёрн, Грейс Келли, Мария Каллас, Жаклин Кеннеди.

Публикация от The Business of Fashion (@bof) Мар 12, 2018 в 6:21 PDT

Доставка из Metro и «Ленты»

Сооснователь агрегатора такси «Везет» Евгений Львов запустил сервис по доставке продуктов из супермаркетов Golamago. Продукты из магазинов Metro и «Лента» обещают доставить в течение 90 минут за 290 рублей. Пока компания работает только в Москве, но в дальнейшем партнерство с гипермаркетами расширят на всю Россию. Развитие сервиса обошлось в 100 миллионов рублей.

Фотопроект по знакомствам в Tinder

24-летняя датская художница Мари Хильд создала фотопроект Lifeconstruction. Согласно идее, девушка знакомится со случайными людьми в Tinder и в скором времени сближается с ними — как будто они встречаются уже долгое время. На фотографиях автор запечатлевает эти моменты близости.

Первый тизер фильма о Берлускони

Киностудия Universal Pictures представила первый тизер нового фильма Паоло Соррентино «Loro» об итальянском политике Сильвио Берлускони. Его сыграет Тони Сервилло. Картину решили разделить на две части. Премьера первой из них состоится уже в конце апреля, незадолго до Каннского кинофестиваля.

Реставрация мультфильмов

Студия «Союзмультфильм» займется реставрацией анимационных фильмов из золотой коллекции. Первыми обновленными картинами станут «Снежная королева», «Конек-горбунок», «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане», которые затем покажут в кинотеатрах. Ежегодно студия намерена реставрировать по четыре-пять лент.

Туса с Элджеем

Российский музыкант Алексей Узенюк, более известный как Элджей, выпустил новый трек «Suzuki». За бит в нем отвечает автор «Патимейкера» Ploty.

Новый клип Rae Sremmurd

Американский хип-хоп-дуэт Rae Sremmurd поделился клипом на недавний сингл «Powerglide», созданный при участии Juicy J.

Обложка: sayonaraboy