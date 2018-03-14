Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: гибель главных героев «Игры престолов», создание космических сил США, новый клип Imagine Dragons и другие новости.

Смерть Хокинга

14 марта в Кембридже на 77-м году жизни скончался английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Ученый является автором известных книг «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».

Россия — спонсор терроризма

В Сенате США хотят внести Россию в список стран — спонсоров терроризма и ужесточить санкции в отношении Москвы из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. США уже наделили подобным статусом КНДР, Иран, Сирию и Судан.

Космические силы США

Президент Дональд Трамп анонсировал создание космических войск США. «Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море», — рассказал Трамп, который ранее говорил, что считает идею создания космических войск шуткой.

Спойлеры «Игры престолов»

​Руководство телеканала HBO рассказало о читке заключительных эпизодов сериала «Игра престолов»: «Это был действительно мощный момент в нашей жизни и нашей карьере. Ни один из актеров ранее не получал на руки свой сценарий, а тут один за другим [их персонажи] стали умирать». Итоговый восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году.

Google без криптовалют

Управляющий поисковиком Google холдинг Alphabet с июня 2018 года введет запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов. Решение объяснили необходимостью расширить меры по борьбе с продажей новых финансовых продуктов с высоким уровнем риска. Как отмечает Bloomberg, ограничения не сильно повлияют на рекламные доходы поисковика.

Трейлер сиквела «Фантастических тварей»

Warner Bros. Pictures опубликовала премьерный трейлер сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают» с подзаголовком «Преступления Грин-де-Вальда». Действие ленты происходит спустя несколько месяцев после событий первого фильма. Молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и Ньютон Скамандер (Эдди Редмэйн) продолжают погоню за темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом (Джонни Депп), но от их действий в волшебном мире становится только опаснее. Премьера сиквела в России ожидается 15 ноября.

Драма Netflix

Netflix опубликовал трейлер драмы «Шесть шариков», главную роль в котором исполнил Дэйв Франко. Картина рассказывает о взаимоотношениях брата и сестры во время борьбы с наркозависимостью. Фильм станет доступен для пользователей сервиса 6 апреля.

Клип Imagine Dragons

Американская группа Imagine Dragons представила клип на песню «Next To Me». Режиссером и сценаристом 11-минутного ролика стал голливудский режиссер Марк Пеллингтон.

Обложка: WARNER BROS. PICTURES