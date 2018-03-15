Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: фильм Ходорковского о Сечине, Furla и Versace против натурального меха, новый трек Славы КПСС и другие новости.

Новая дорожная разметка

В России приняли новый стандарт дорожной разметки. Теперь основная разметка может быть как белой, так и желтой. Полосы движения на перекрестке и парковочные места у обочины будут обозначать синим. Также появится «вафельная разметка» — зона перекрестка, на которую нельзя заезжать на запрещающий сигнал светофора.

Британцы без российских виз

В посольстве России в Лондоне рассказали, что у британцев могут возникнуть проблемы с получением виз после решения Великобритании выслать российских дипломатов. «Температура между Россией и Британией упала до минус 23 градусов, но мы не боимся холодной погоды», — отмечается в сообщении посольства в твиттере.

The temperature of 🇷🇺 🇬🇧 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018

Фильм Ходорковского о Сечине

Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал часовой фильм об Игоре Сечине. ЦУР год собирал информацию о руководителе «Роснефти».

Furla и Versace против натурального меха

Итальянская марка сумок Furla и модный дом Versace перестанут использовать натуральный мех. Furla перейдет на заменитель, начиная с круизной коллекции, которая появится в магазинах в ноябре. Также от использования натурального меха уже отказались Gucci, Tom Ford, Givenchy и Michael Kors.

Публикация от FURLA (@furla) Мар 14, 2018 в 6:09 PDT

Трейлер фильма Adrift

В Сети появился трейлер фильма Adrift исландского режиссера Бальтасара Кормакура. Он основан на реальной истории пары, которая отправилась в путешествие на яхте и попала в один из сильнейших ураганов в Тихом океане. В России Adrift выйдет в прокат 28 июня под названием «Во власти стихии».

Новый трек Гнойного

Валентин Дядька, более известный как Слава КПСС и Гнойный, выпустил новый трек «Толстыш». Это ремикс на песню Букера и Gokilla «Первый в игре», в котором от оригинала оставили только инструментал.

Вторая часть отбора в лигу Fresh Blood 4

На «Версусе» вышла вторая часть отбора в лигу Fresh Blood 4, где в роли наставников выступают рэперы Оксимирон и Смоки Мо.

Новинки от Flying Lotus

Продюсер из Лос-Анджелеса Flying Lotus выпустил шесть композиций, которые являются саундтреком к аниме «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022», а также трек «Choo Choo», не вошедший в фильм Стивена Содерберга Perfect.

Обложка: STXfilms