Утро в миреНовая дорожная разметка, британцы без российских виз и трейлер фильма Adrift
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: фильм Ходорковского о Сечине, Furla и Versace против натурального меха, новый трек Славы КПСС и другие новости.
Новая дорожная разметка
В России приняли новый стандарт дорожной разметки. Теперь основная разметка может быть как белой, так и желтой. Полосы движения на перекрестке и парковочные места у обочины будут обозначать синим. Также появится «вафельная разметка» — зона перекрестка, на которую нельзя заезжать на запрещающий сигнал светофора.
Британцы без российских виз
В посольстве России в Лондоне рассказали, что у британцев могут возникнуть проблемы с получением виз после решения Великобритании выслать российских дипломатов. «Температура между Россией и Британией упала до минус 23 градусов, но мы не боимся холодной погоды», — отмечается в сообщении посольства в твиттере.
Фильм Ходорковского о Сечине
Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал часовой фильм об Игоре Сечине. ЦУР год собирал информацию о руководителе «Роснефти».
Furla и Versace против натурального меха
Итальянская марка сумок Furla и модный дом Versace перестанут использовать натуральный мех. Furla перейдет на заменитель, начиная с круизной коллекции, которая появится в магазинах в ноябре. Также от использования натурального меха уже отказались Gucci, Tom Ford, Givenchy и Michael Kors.
Трейлер фильма Adrift
В Сети появился трейлер фильма Adrift исландского режиссера Бальтасара Кормакура. Он основан на реальной истории пары, которая отправилась в путешествие на яхте и попала в один из сильнейших ураганов в Тихом океане. В России Adrift выйдет в прокат 28 июня под названием «Во власти стихии».
Новый трек Гнойного
Валентин Дядька, более известный как Слава КПСС и Гнойный, выпустил новый трек «Толстыш». Это ремикс на песню Букера и Gokilla «Первый в игре», в котором от оригинала оставили только инструментал.
Вторая часть отбора в лигу Fresh Blood 4
На «Версусе» вышла вторая часть отбора в лигу Fresh Blood 4, где в роли наставников выступают рэперы Оксимирон и Смоки Мо.
Новинки от Flying Lotus
Продюсер из Лос-Анджелеса Flying Lotus выпустил шесть композиций, которые являются саундтреком к аниме «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022», а также трек «Choo Choo», не вошедший в фильм Стивена Содерберга Perfect.
Обложка: STXfilms
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