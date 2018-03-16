Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: неожиданные находки в машинах Uber, 25-я часть приключений Джеймса Бонда, пятый сезон сериала «Сотня» и другие новости.

Безнаказанность убийц Немцова

Опрос «Левада-центра» об отношении россиян к убийству бывшего вице-премьера России Бориса Немцова показал, что почти половина граждан считает, что убийц политика никогда не найдут. «Это установка в общественном сознании по всем громким делам: „мы никогда не узнаем всей правды“, „нам никогда не расскажут всей правды“», — отмечают социологи.

Опрошенным также предложили назвать свои версии мотивов убийства. Самый популярный ответ — «Я не понимаю, за что он был убит». Также гибель Немцова связали с его «оппозиционными взглядами и критикой власти» и «криминальными разборками».

Беспорядки в Мадриде

В результате массовых беспорядков в Мадриде пострадали как минимум 19 человек. 15 из них — полицейские. Столкновения вызвала смерть 35-летнего уличного торговца из Сенегала Маме Мбаге. Очевидцы обвинили полицию в преследовании мужчины из-за отсутствия разрешения на жительство, что вызвало у него сердечный приступ. Около 200 протестующих поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили с криками: «Социальное, а не полицейское государство!», «Полицейские — убийцы!» и «Полицию вон из Мадрида!»

Varios coches estacionados en la calle Ave María y alrededores tienen las lunas rotas. Algunos contenedores y cubos de basura están volcados pic.twitter.com/9fa7hMeuiH — Helena Poncini (@helena_poncini) 15 марта 2018 г.

#Lavapies que bonito recibir a pedradas al Samur y a los bomberos 👏🏻👏🏻👏🏻. Que vergüenza los que habeis hecho esto pic.twitter.com/zZMY1rRmBL — Nieve13 (@rodriguezrolda2) 15 марта 2018 г.

Непонимание пенсионной системы

В 2017 году россияне потеряли как минимум 57 миллиардов рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями. Так, 2,2 миллиона граждан решили передать пенсионные накопления в негосударственные фонды, из-за чего лишились дохода в 33,9 миллиарда рублей. Еще от 27 до 35 миллиардов могли потерять клиенты частных управляющих компаний. Смена страховщика свидетельствует о непонимании людьми принципов перевода пенсионных накоплений, считают эксперты.

Криптовалюта Putin

Блокчейн-стартап WhiteChain представил криптовалюту Putin. Получить токены (всего их выпустят 7,57 миллиарда) смогут все желающие бесплатно. Для этого нужно вступить в группу в Telegram и подать заявку.

Бюро находок в Uber

Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры такси в 2017 году. Среди необычных находок — кепка-козырек из Burger King, документы о разводе, золотые зубы с бриллиантами, письмо бойфренда из тюрьмы, алмаз на 1,3 карата, пакеты грязи из Мертвого моря, кошка и розовое чучело животного. Чаще всего клиенты забывают вещи по выходным и ночью.

Доступный Airbnb

Сервис Airbnb ввел новые параметры поиска жилья для людей с ограниченными физическими возможностями. Пользователи теперь могут выбрать апартаменты с безбарьерным входом в комнаты, широкими дверными проемами и доступной высотой унитаза.

Курсы клингонского языка

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo запустил курс клингонского языка, на котором говорит вымышленная цивилизация из «Звездного пути». Разработанная поклонниками вселенной программа предполагает изучение фонетики и базовых слов.

Защита «Седьмой студии»

Участники Международного театрального образовательного форума в Санкт-Петербурге опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии». Послание подписали 32 представителя 26 российских театров. Театралы поддержали обвиняемых в мошенничестве Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум, заявив, что они «не представляют никакой опасности». Особую жестокость авторы письма отметили в отношении Серебренникова.

25-я часть бондианы

Британский кинорежиссер Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб», «Пляж») снимет 25-ю часть о Джеймсе Бонде. Если съемки начнутся по плану, в течение пяти-шести недель, зрители увидят продолжение бондианы уже в конце года. Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг, опровергавший свое дальнейшее участие в съемках, подтвердил намерение сняться в новой картине.

Госпел от Snoop Dogg

Американский рэпер Snoop Dogg представил новый альбом «Bible of Love», совмещающий два жанра — хип-хоп и госпел, духовную христианскую музыку. Поклонникам доступны сразу 32 трека музыканта.

Новый клип «Мальбэк»

Московская группа «Мальбэк» опубликовала клип на песню из прошлогоднего альбома «Плакса» — «Не твоя вина». В ролике молодой человек жалуется психотерапевту на то, что ему видится девушка, которой на самом деле нет.

Трейлер нового боевика Спилберга

Вышел новый трейлер фильма «Первому игроку приготовиться» — экранизации романа Эрнеста Кляйна в исполнении Стивена Спилберга. Картину начнут показывать в России с 29 марта.

Пятый сезон «Сотни»

Телеканал CW показал первый трейлер пятого сезона сериала о жизни на постапокалиптической Земле «Сотня». В новых эпизодах у героев появится другой противник. Премьера состоится 24 апреля.

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