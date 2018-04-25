Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: учителя-трудоголики, призыв спасать Рунет, галереи в историях инстаграма, новый фильм с Николасом Кейджем и другие новости.

Биометрия для ФСБ

«Ростелеком» хотят обязать передавать биометрические данные россиян ФСБ и МВД. В случае получения запроса у компании будут сутки, чтобы предоставить органам фотографию гражданина и сведения о его голосе. Минкомсвязи уже разработало соответствующее постановление правительства. Оно должно вступить в силу 30 июня — накануне официального запуска единой биометрической системы. В первую очередь ее планируется использовать для удаленной идентификации в банках.

Учителя-трудоголики

За последние два года в России удвоилось количество учителей, работающих на две ставки. Если в 2015 году об этом заявляли 6,9 % опрошенных, то в 2017-м их стало уже 13,8 %. Еще 46,2 % учителей работают на полторы ставки. При этом почти половина педагогов подрабатывают за пределами школы: 18,1 % — регулярно, а еще 28 % — время от времени. Эксперты считают, что столь резкое увеличение показателей связано либо с нехваткой денег, либо с тем, что учителя стали более открыто рассказывать о своей нагрузке.

Первое полезное дело Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит прилетели в США с официальным трехдневным визитом. В подарок Дональду и Мелании Трамп они привезли саженец дуба. Дерево решили посадить на лужайке у Белого дома. Фотография с этого мероприятия стала мемом. Одни сочли, что это первое полезное дело Трампа на посту президента. Другие же нашли сходство кадра с сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Клан Сопрано» и «Клиент всегда мертв».

[hushed David Attenborough voiceover] watch as the siberian tangerine troglodyte spends a rare few seconds engaged in actual labor pic.twitter.com/o1ZMNv4pvh — shauna (@goldengateblond) 23 апреля 2018 г.

Призыв спасать Рунет

Главный редактор TJ Никита Лихачев призвал объединиться против «разрушительной деятельности Роскомнадзора», сломавшего Рунет. «Я не верю, что придет Дуров и всех спасет — в цифровом сопротивлении можно рассчитывать только на себя», — написал он в своем обращении к интернет-сообществу. Чтобы найти выход, Лихачев предлагает делиться друг с другом инсайдами о том, что происходит в компаниях, пострадавших от блокировок, и органах власти, которых эта проблема застала накануне инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства.

Суд между животными и людьми

Апелляционный суд в США утвердил, что животные не имеют права судиться с людьми. Такое решение вынесли после очередного рассмотрения дела об авторских правах на селфи, которое случайно сделал хохлатый павиан Наруто на камеру фотографа Дэвида Слейтера. Обезьяну во время предыдущих разбирательств представляла организация «Люди за этичное обращение с животными». В 2017 году они со Слейтером уже заключили мировое соглашение, по которому фотограф будет отдавать 25 % гонораров за эту фотографию в фонд защиты обезьян. Однако судьи отказались прекратить рассмотрение иска, чтобы не создавать прецедента.

Remember this “monkey selfie"? Well, the Ninth Circuit court of appeals ruled in favor of the photographer. https://t.co/RTFuPSjOfN pic.twitter.com/PkmdC3DidT — hyperallergic (@hyperallergic) 24 апреля 2018 г.

Галереи в Instagram Stories

В Instagram появилась возможность публиковать галереи в сторис. При выборе фотографии нужно нажать на значок галереи в правом верхнем углу, после чего инстаграм позволит добавить в историю еще до десяти снимков или видео. Их можно выстроить в нужном порядке и обработать с помощью встроенных фильтров, попутно добавив нужные эффекты и гифки. Новая функция станет доступна всем пользователям в течение недели.

Продолжение «Джуманджи»

Продолжение фильма «Джуманджи: Зов джунглей» выйдет в прокат в декабре 2019 года. Киностудия Sony займется его производством в ближайшее время. Подробности пока не разглашаются, но уже известно, что сценаристами картины останутся Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.

Новый фильм с Николасом Кейджем

Киностудия Momentum Pictures выпустила трейлер фильма «211» с Николасом Кейджем в главной роли. Он играет полицейского, который пытается раскрыть вооруженное ограбление банка. В мировом прокате лента появится в июле.

Трейлер драмы «Женщина идет впереди»

В Сети появился первый трейлер драмы «Женщина идет впереди» по сценарию Стивена Найта. По сюжету вдова Кэтрин Уэлдон (Джессика Честейн) приезжает из Бруклина в индейскую резервацию Стэндинг-Рок, чтобы нарисовать портрет местного вождя по имени Сидящий Бык (Майкл Грейес). В итоге она становится частью противостояния между народом лакота и армией США во главе с полковником Гровсом (Сэм Рокуэлл).

Обложка: Международный кинофестиваль в Торонто