Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: условный срок за скрытые мемы, граффити о блокировке Telegram, удаление «значка для натуралов» из Amazon и другие новости.

Условный срок за мемы в закрытом альбоме

Суд приговорил жительницу Красноярска Оксану Походун к двум годам условно за мемы о Владимире Путине, Украине и священниках, которые она сохраняла в закрытом альбоме в социальной сети «ВКонтакте». По версии представителей ФСБ, альбом находился в открытом доступе, поэтому женщину признали виновной в разжигании ненависти и вражды. Обвинение просило назначить Походун 1,5 года колонии-поселения.

Потеря интереса к протестам

Протестные настроения в России упали до минимума за десять лет. По данным «Левада-центра», в акциях протеста против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы участвовать всего 8 % россиян. Свои политические взгляды готовы отстаивать лишь 6 % опрошенных.

Растоптанный айпэд

В ответ на американские санкции и в знак поддержки премьер-министра Дмитрия Медведева ярославский депутат от «Единой России» Дмитрий Петровский растоптал свой айпэд. Видеоотчет с призывом присоединиться к флешмобу он опубликовал на своей странице в Facebook. Депутату уже напомнили, что это американская соцсеть, но он оставил предложения удалиться из Facebook без ответа.

Граффити о блокировке Telegram

В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное блокировке мессенджера Telegram. С одной стороны от его логотипа расположены приложения, чья судьба в России остается под вопросом, а с другой — сервисы, которым ничего не грозит. Граффити создала арт-группа «Явь», которая пока не раскрывает точного местоположения новой работы.

Взлом крымского мессенджера

После решения суда заблокировать доступ к Telegram госкомпания «Крымтехнологии» начала публичное тестирование собственного мессенджера «Диалог М» — в веб-версии и на Android. В приложении уже доступен обмен текстовыми сообщениями и файлами и возможность создавать группы, а в будущем в него планируют добавить синхронизацию с органайзером. При этом один из пользователей уже смог взломать мессенджер. По его словам, любой аккаунт в «Диалог М» можно украсть за три-четыре минуты. Разработчики это отрицают.

Значок для натуралов в Amazon

Из интернет-магазина Amazon удалили страницу со значком для участников так называемого «Парада гордости натуралов». Его примерно за 400 рублей продавала компания 1000 Flags. В общей сложности недовольство товаром высказали примерно 120 тысяч человек.

Смартфон без доступа к интернету

Samsung выпустила для Южной Кореи специальную версию смартфона Galaxy J2 Pro, которая не поддерживает Wi-Fi и передачу данных в сетях сотовой связи. Устройство рассчитано на пожилых людей, которые стараются не пользоваться интернетом, а также на учеников школ и студентов, чтобы те не отвлекались во время учебы.

Новый «Терминатор»

Актер Гэбриел Луна, известный по роли Призрачного Гонщика в сериале «Агенты Щ.И.Т.», снимется в качестве одного из боевых роботов в перезапуске «Терминатора». На чьей стороне он будет сражаться, пока не уточняется. Премьера запланирована на 22 ноября 2019 года.

Мини-альбом Фараона

Фараон выпустил новый мини-альбом «RedЯum (Dullboy EP)». Сам рэпер назвал вышедшие треки «урбан-новеллами», вдохновленными наследием Стэнли Кубрика.

Обложка: Кирилл Франзузов / Dead Dynasty