Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: судьба участников патихарда, конфуз во время IPO Spotify, просьба не спойлерить «Мстителей» и другие новости.

Стрельба в штаб-квартире YouTube

Женщина по имени Насим Агдам открыла стрельбу у кафе на территории штаб-квартиры YouTube в Сан-Бруно, когда к ней вышел ее знакомый, работающий в корпорации. По предварительной версии, причиной случившегося стал бытовой конфликт. Помимо мужчины, от выстрелов также пострадали еще два человека. Сама Агдам покончила с собой.

Замена дипломатов

В США напомнили о праве России прислать замену 60 дипломатам, которых выслали из страны из-за скандала вокруг «дела Скрипаля». «Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии», — заявили в Госдепартаменте. При этом американская сторона надеется, что и ей предоставят право заменить дипломатов, которых выслали из России.

Неконкурентные выборы

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина заключил, что конкуренция на состоявшихся 18 марта президентских выборах в России оказалась самой низкой за всю историю страны. Наличие восьми кандидатов в списке голосования не смогло ухудшить результаты лидера. Более того, амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина даже сократилась.

Ушедшая от Путина девушка

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган увел у Владимира Путина девушку на церемонии фотографирования во время визита российского президента в Анкару. Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины, и решил спасти кадр.

Похороны основателя «Театра.doc»

«Театр.doc» собрал миллион рублей на похороны художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Власти сперва отказались предоставить ему бесплатное место, ссылаясь на отсутствие заслуг перед государством, но теперь в мэрии утверждают, что профинансируют похороны.

Facebook без Цукерберга

Финансовый контролер Нью-Йорка Скотт Стрингер, который управляет фондами, инвестировавшими в Facebook почти миллиард долларов, потребовал изменить состав совета директоров компании из-за скандала с утечкой данных 50 миллионов пользователей соцсети. По его мнению, Марк Цукерберг должен уступить пост главы совета независимому директору. Также инвестор предложил дополнить совет еще тремя специалистами в сфере защиты данных.

IPO Spotify

Первичное размещение акций шведского музыкального стримингового сервиса Spotify на Нью-Йоркской фондовой бирже началось с конфуза. Вместо флага Швеции организаторы вывесили флаг Швейцарии. Однако это не повлияло на успешность IPO. Котировки компании в первый день торгов на бирже превысили первоначальную оценку в 132 доллара и на максимуме достигали 169 долларов за штуку. На закрытии сессии акции стоили уже 149 долларов. Капитализация сервиса по итогам дня составила 26,54 миллиарда.

Последствия патихарда

«Открытые медиа» нашли всех героев мема о сумасшедшей вечеринке. Ранее уже сообщалось, что Томек Чайка устроился в SpaceX и помог запустить ракету Falcon Heavy с Tesla на борту. Марцин Петриковски работал в Вроцлавском университете, а затем стал разработчиком финской компании Tieto. Петр Притыцкий устроился преподавателем в университет Макгилл в Канаде, куда переехал со своим мужем. Про Яна Пелца известно лишь то, что он стал лауреатом олимпиады по математике 1997 и 1998 годов.

Слэм в сугробах

Российская электронная группа Ic3peak выпустила клип на свою новую песню «The World Is Sick». Действие ролика происходит на заснеженной поляне, где артисты устраивают слэм.

Новый клип Эминема

Эминем представил новый клип на трек «Framed» с альбома «Revival». В нем исполнитель играет роль серийного убийцы с психическим расстройством, который сбегает из клиники.

Просьба не спойлерить «Мстителей»

Создатели фильма «Мстители: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо адресовали поклонникам киновселенной Marvel письмо от злодея Таноса с просьбой не пересказывать другим сюжет, чтобы не портить удовольствие от просмотра картины. В России «Война бесконечности» выйдет в прокат 3 мая 2018 года.

Первый трейлер «Стема»

В Сети появился первый трейлер драмы «Стем» от продюсера фильмов «Прочь» и «Сплит» Джейсона Блума. Это футуристическая история мести о мужчине, который вновь обретает возможность ходить благодаря имплантату с искусственным интеллектом.

Обложка: EJ Hersom, creative common, (cc-by-2.0)