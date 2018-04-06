Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: иск о блокировке Telegram, забытые животные Скрипалей, темная комната для сына Плющенко, первый трейлер фильма по антиутопии Рэя Брэдбери, новые альбомы групп «Мы» и Thirty Seconds To Mars и другие новости.

Сравнение России с Мориарти

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, говоря о возможном участии России в расследовании отправления Скрипалей, сравнила Россию с отрицательным персонажем произведений о Шерлоке Холмсе. «Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотланд-Ярд пригласил профессора Мориарти», — заявила она.

Иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском о блокировке Telegram. Мессенджер так и не предоставил властям ключи для расшифровки переписки пользователей, но объяснил, почему это технически невозможно.

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram pic.twitter.com/BOkaVnIiDZ — #MDK (@mudakoff) 6 апреля 2018 г.

Оправдание Дмитриева

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии. Дело на него завели в 2016 году из-за снимков обнаженной приемной дочери. Сам историк пояснял, что начал фотографировать ее для отчета перед органами опеки после того, как в детском саду заявили, что видели на ее теле синяки. Экспертиза подтвердила, что Дмитриев психически здоров и не имеет сексуальных отклонений.

Одновременно с этим Дмитриеву назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.

Забытые животные Скрипалей

В доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, который полиция опечатала после покушения, погибли две морские свинки. Они умерли от обезвоживания. Также ветеринарам пришлось усыпить черного персидского кота по кличке Нэш Ван Дрейк. Его нашли живым, но он находился в состоянии сильного стресса. Останки животных кремировали из-за опасений, что их также могли отравить «Новичком».

Темная комната для сына Плющенко

Пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко рассказал, как его воспитывают родители. Отвечая на вопросы мамы, Саша рассказал, что его не бьют, но он знает, что есть тряпка, ремень и темная комната. Последней он боится, потому что там могут быть мумия, зомби или вампир, и его никто не спасет. Ранее Рудковская уточняла, что ее саму воспитывали так же. По ее словам, они с мужем стремятся вырастить сына «настоящим мужчиной» и чемпионом.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 5 Апр 2018 в 12:37 PDT

Новый Mac Pro

Apple планирует представить новую версию компьютера Mac Pro в 2019 году. Характеристики устройства раскроют в ближайшее время, чтобы клиенты могли решить, стоит ли им покупать моноблок iMac Pro или подождать новинку. Сейчас Mac Pro позволяет монтировать видео в разрешении 4K c фоновым рендерингом видеоэффектов при работе трех мониторов с разрешением 5K. Цена на него достигает 309 990 рублей.

Facebook без рекламы

Facebook разрешит отключать рекламу за отдельную плату. Исполнительный директор компании Шерил Сандберг заявила, что у пользователей появится возможность как полностью отказаться от просмотра рекламных объявлений, так и заблокировать отдельные бренды. Сроки запуска новой функции пока не уточняются.

«Человек, который убил Дон Кихота»

В Сети появился первый трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Терри Гилиам работает над этим проектом с 2000 года. В его новой версии главные роли исполняют Джонатан Прайс и Адам Драйвер. Картина расскажет о Тоби Гросини, режиссере, который снял студенческий фильм о Дон Кихоте и спустя годы решил вернуться в испанскую деревню, где проходили съемки.

Фильм открытия Каннского фестиваля

Студия Memento Films представила трейлер фильма Everybody Knows иранского режиссера Асгара Фархади, который откроет программу Каннского кинофестиваля в мае 2018 года. Картина рассказывает про испанку, которая живет в Буэнос-Айресе, но возвращается домой на встречу с семьей, которую давно не видела. В фильме снялись Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Рикардо Дарин и другие актеры.

Первый трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»

HBO выпустил первый трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту» по одноименной антиутопии Рэя Брэдбери о преступности критического мышления. Главные роли исполнили Майкл Джордан и Майкл Шеннон. Также в картине снялись София Бутелла и Лора Хэрриер. Премьера запланирована на 19 мая.

Новый клип Ивана Дорна

Иван Дорн представил клип на песню «Afrika» из своего третьего альбома «OTD». Съемки проходили в Уганде. Автором ролика выступил казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, до этого снявший Дорну видео «Collaba».

Сия и Дэвид Гетта в клипе «Flames»

Дэвид Гетта выпустил клип на совместную с Сией песню «Flames». Сам он сыграл в ролике злодея-императора. Его оппонентом стал мастер боевых искусств, роль которого исполнил Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете» и «Дети шпионов».

«Мы» — «Ближе»

Заявлявшая о своем распаде группа «Мы» выпустила новый альбом — «Ближе». В его состав вошли 11 треков про сомневающихся в своих чувствах. Полный плейлист доступен на «Яндекс.Музыке».

Новый альбом 30STM

Thirty Seconds to Mars выпустили новый альбом под названием «America». Это первая пластинка коллектива за последние пять лет. В ее состав вошли 12 треков.

Обложка: Ivan Dorn