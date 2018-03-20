Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: арест Саркози, вмешательство британской Cambridge Analytica в выборы, выдвижение актрисы «Секса в большом городе» в губернаторы Нью-Йорка и смерть последнего самца белого носорога.

Арест Саркози

Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Сейчас политик находится под стражей в судебной полиции. Его допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии.

Скандал с Cambridge Analytica

Канал Channel 4 выяснил, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешалась в более чем 200 выборов в разных странах мира, среди которых Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина. Считается, что сотрудники компании, скрываясь под фальшивыми именами студентов или туристов, компрометировали кандидатов на сайтах и в соцсетях. Для дискредитации к домам политиков также отправляли проституток.

Ранее The New York Times сообщила, что британская фирма собрала портфолио личных данных более чем 50 миллионов пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Европарламент уже заявил о намерении провести собственное расследование. На фоне этих новостей акции Facebook упали на 7 %, а состояние основателя соцсети Марка Цукерберга сократилось на 6 миллиардов долларов.

Миранда — губернатор

Героиня телесериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды, объявила о решении баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк от Демократической партии. 51-летняя актриса назвала основным направлением своей предвыборной кампании расширение доступности образования в США. Выборы пройдут 6 ноября 2018 года.

I love New York, and today I'm my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

Первая гибель пешехода от беспилотника

Самоуправляемый автомобиль Uber насмерть сбил женщину в штате Аризона. В момент ДТП в салоне находился водитель, но автомобиль работал в автономном режиме. Инцидент называют первым известным случаем гибели пешехода в аварии с участием беспилотника. После произошедшего Uber заявил о приостановке испытаний в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Местная полиция тем временем заявила о неизбежности ДТП и при ручном управлении. На записи с видеорегистратора видно, что погибшая внезапно вышла на проезжую часть прямо перед автомобилем. При этом он не пытался затормозить самостоятельно.

Арест владельца Finnews

Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал владельца сайта Finnews.ru, где публиковалась информация о российских банках. По версии следствия, Владимир Шевченко угрожал представителю Россельхозбанка негативными публикациями, которые нанесут ущерб имиджу и бизнесу банка, и вымогал 1,2 миллиона рублей. По данным «Фонтанки», заметки, наполненные оскорбительным пафосом, особенно по отношению к председателю правления Дмитрию Патрушеву, появились в начале 2018 года. Во время обыска в квартире Шевченко изъяли платежи еще от нескольких финансовых организаций.

Бесплатный транспорт в Париже

В Париже собираются сделать бесплатным общественный транспорт для жителей и гостей города. Окончательное решение, как планируется, станет известно к муниципальным выборам 2020 года. В ближайшее время власти могут ввести бесплатный проезд для лиц старше 65 лет с доходом менее 2,2 тысячи евро. Таких парижан 200 тысяч. Бесплатным проездом смогут также воспользоваться 20 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

Приложение Facebook с эксклюзивными влогами

Компания Facebook запустит сервис платных подписок на влогеров. Тестовая версия выйдет в середине апреля и будет доступна только авторам из США и Великобритании. Пользователи, оформившие подписку, за 4,99 доллара в месяц получат доступ к эксклюзивному контенту автора и значок подписчика, который можно внести в профиль. Facebook отказалась от комиссии с подписки, однако 30 % с каждой покупки в приложении получат Google и Apple.

Банкротство компании Вайнштейна

Продюсерская компания The Weinstein Company подала в суд заявку на банкротство. Ее покупкой заинтересована венчурная фирма Lantern Capital. Сумму сделки оценивают в 300–320 миллионов долларов. В аукционе примут участие и другие компании. О подготовке к процедуре банкротства The Weinstein Company сообщила после секс-скандала вокруг своего основателя Харви Вайнштейна, столкнувшись с финансовыми и репутационными потерями.

Цирюльня для Грудинина

Издание Sports.ru, главным редактором которого является Юрий Дудь, создало на сайте игру «Бритва от народа» по мотивам спора журналиста с политиком Павлом Грудининым. Кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет меньше 15 % на выборах, но после проигрыша поставил новое условие: Дудь должен на камеру признать выборы честными. В игре можно побрить как Грудинина, так и самого Дудя.

IPO Fix Price

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price рассматривает возможность проведения IPO или частного размещения акций в 2019 году. Источники сообщают, что владельцы ретейлера готовы предложить инвесторам более 10 % акций при частном размещении и до 25 % — в случае публичного выхода на биржу.

Wi-Fi для иностранцев

Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу в России смогут регистрироваться в сети общественного Wi-Fi с помощью паспорта болельщика (Fan ID). Правительство разработает постановление к 15 мая. По действующим правилам, авторизоваться в Сети можно только по паспорту, водительским правам, номеру мобильного телефона или учетной записи на портале госуслуг.

Смерть последнего самца белого носорога

В Кении умер последний самец северного белого носорога, второго по величине сухопутного животного после слона. 45-летнего носорога по кличке Судан усыпили из-за осложнений.

World's last male northern white rhino dies in Kenya https://t.co/jJFdfgpn7r pic.twitter.com/BFcEQHbovp — Reuters Top News (@Reuters) 20 марта 2018 г.

Теперь в мире остались только две самки белого носорога. Наджин и Фату проживают под охраной в этом же заповеднике. Для их возможного искусственного оплодотворения имеются сохраненные образцы ДНК умерших самцов.

Будущее группы Fifth Harmony

Американская поп-группа Fifth Harmony объявила о творческом перерыве, чтобы участницы проекта занялись сольными карьерами. Группа сформировалась в 2012 году на шоу The X-Factor и изначально состояла из пяти девушек. В 2016-м видео группы на трек «Work from Home» стало самым популярным клипом по версии YouTube. Его посмотрели более 1,8 миллиарда раз.

Публикация от Fifth Harmony (@fifthharmony) 19 Мар 2018 в 6:00 PDT

Новый выпуск «Парфенона»

На ютьюб-канале Леонида Парфенова вышел пятый выпуск шоу «Парфенон». В нем ведущий обсуждает картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и граффити петербургского художника Миши Маркера с отсылкой к фильму. Другая часть шоу посвящена Санкт-Петербургу, специфическим петербургским словам, рекламе и антикварным магазинам.

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