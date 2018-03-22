Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: «кранты» от девочки из Волоколамска, обновление Instagram, заявка на самый дорогой сериал, первый трейлер «Точки отрыва» и другие новости.

Сравнение Путина с Гитлером

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил нынешний чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в Германии. Политик считает, что с помощью международных соревнований Владимир Путин лишь хочет «навести глянец на жестокий и коррумпированный режим».

Бойкот Госдумы

СМИ решили ограничить работу с Госдумой после того, как комиссия по этике не нашла никаких нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам. Вслед за «РБК» об отзыве своих сотрудников заявили «Дождь» и «Эхо Москвы». Редакция издательского дома «Коммерсантъ» объявила о прекращении работы со Слуцким и комиссией по этике. «Лента» же решила удалить все упоминания депутата — за исключением новостей с обвинениями в домогательствах.

Токсичный Twitter

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Twitter токсичным местом для женщин. Исследование показало, что они не могут высказывать свое мнение в социальной сети без получения в ответ оскорблений и ненависти. Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты запустили хэштег #ToxicTwitter.

Девочка из Волоколамска

Десятилетняя жительница Волоколамска Татьяна Лозова стала интернет-героем после того, как показала «кранты» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на стихийном митинге из-за свалочных газов. Она просит политика перестать врать и закрыть полигон «Ядрово», чтобы она могла дышать там, где живет. «Я не хочу, чтобы этот город вымер», — заявила Лозова.

Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.

Ритуалы Чичваркина

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин опубликовал инструкцию о том, как привлечь к себе богатство. На видео предприниматель раскладывает коврик с изображением 5 долларов перед витриной с автомобилями Rolls-Royce, а затем встает на колени и начинает кланяться. Происходящее сопровождает песня «Mercedes Benz» в исполнении Дженис Джоплин.

Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) 21 Мар 2018 в 2:42 PDT

Обновление Instagram

Instagram добавил активные ссылки на хэштеги и аккаунты в шапке профиля в разделе «О себе». Если упомянуть чужой профиль, его владелец получит уведомление и, если захочет, сможет удалить эту активную ссылку.

IKEA Place на Android

Приложение IKEA Place, которое позволяет примерять новые предметы мебели к любому пространству, стало доступно и на Android. Раньше его можно было скачать только в App Store.

Самый дорогой сериал

Сериал Amazon по «Властелину колец» может стать самым дорогим в истории. Корпорация уже заплатила студии Warner Bros. Television 250 миллионов долларов только за права на экранизацию. Создание первых двух сезонов и маркетинг могут обойтись еще в полмиллиарда. Для сравнения: расходы на кинотрилогию были почти вдвое меньше — 281 миллион долларов без учета инфляции и затрат на продвижение.

Первый трейлер «Точки отрыва»

В Сети появился первый трейлер комедии о безумном парке аттракционов «Точка отрыва», у которого вдруг появляется конкурент. Главную роль в фильме играет Джонни Ноксвилл. В российских кинотеатрах фильм появится 10 мая.

Комедия про бывшего-шпиона

В Сети появился трейлер комедии «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис и Сэмом Хьюэном в главных ролях. Он рассказывает о приключениях двух подруг после того, как одна из них узнает, что ее бывший — секретный агент. В России премьера запланирована на 9 августа.

Massive Attack против Facebook

Британская группа Massive Attack присоединилась к акции #DeleteFacebook и временно удалила свою официальную страницу из социальной сети. Поводом для этого послужил скандал с утечкой данных к агентству Cambridge Analytica, которое подозревают в систематическом вмешательстве в выборы. Музыканты заявили, что вернутся в Facebook, если соцсеть усилит защиту личной информации пользователей. Марк Цукерберг уже рассказал о мерах по предотвращению подобных скандалов.

K-Pop в Северной Корее

Южная Корея отправит более 150 музыкантов, в том числе K-Pop группу Red Velvet, для выступления в Северной Корее. Концерты пройдут в конце марта в Пхеньяне. Это ответный жест после того, как Северная Корея отправила музыканта на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Новый альбом Дельфина

Дельфин представил свой юбилейный сольный альбом «442». Все треки на нем посвящены актуальным социальным проблемам и названы числами.

Обложка: Dolphinmusic