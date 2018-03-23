Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: неожиданная победа Путина, Гречка на Первом канале, православный комикс с лайфхаками и другие события.

«Одноклассники» против Госдумы

Социальная сеть «Одноклассники» поддержала бойкот депутата Госдумы Леонида Слуцкого, объявленный рядом российских СМИ. Группы этих изданий получат продвижение в новостной ленте и приоритетный порядок размещения в рекомендациях.

«Пользователи „Одноклассников“ могут также выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы и поделившись этой публикацией на своей странице», — заявили представители соцсети.

Список СМИ, которые на данный момент присоединились к бойкоту Госдумы и Слуцкого pic.twitter.com/UyDF9xPf5w — Телеканал Дождь (@tvrain) 22 марта 2018 г.

Россия без послов

Лидеры Европейского союза поддержали доводы Великобритании о вероятной причастности России к отравлению в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля. Евросоюз решил на месяц отозвать своего посла в Москве для консультаций. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил, что данная мера не является санкцией против России.

Ранее Bloomberg сообщал, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить лидеров Евросоюза последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов из своих стран. По данным The Guardian, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва уже рассматривают такую возможность.

Неожиданная победа Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не ожидал достигнутого им результата на прошедших выборах. «Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него», — рассказал Песков, отметив, что на результатах выборов сказалось давление на Россию со стороны других стран, которое подвигло людей «объединиться вокруг сильного лидера».

Новый альбом Onuka

Украинка Ната Жижченко представила свой второй полноформатный альбом «Mozaїka», сочетающий лирический электропоп и остросоциальное техно.

Трейлер второго «Дэдпула»

Студия 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма «Дэдпул-2», премьера которого запланирована на 17 мая.

Гречка на Первом канале

Певица Гречка выступила в новом выпуске «Вечернего Урганта», где исполнила трек «Люби меня, люби». Ранее Гречка также представила на ютьюб-шоу On Air песню «Твои руки», которая войдет в ее следующий альбом.

Православный комикс с лайфхаками

Выборгская епархия выпустила комикс «Техника духовной безопасности», посвященный правилам поведения подростков в церкви. В нем рассказывается, как правильно одеться в храм, войти и выйти из него, поставить свечи, а также подготовиться к крещению и венчанию. Тираж комикса в тысячу экземпляров бесплатно раздадут подросткам, частично передав его в другие епархии.

Новый ведущий «Пусть говорят»

Видеоблогер Николай Соболев заявил, что станет новым ведущим программы «Пусть говорят» на Первом канале. По его словам, первый выпуск передачи с его участием выйдет в ближайший понедельник.

«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Слив, который появился в интернете более двух месяцев назад, — правдив на все 100 %», — написал Соболев на своей странице во «ВКонтакте».

Свежий Instagram

Социальная сеть Instagram начнет чаще показывать свежие посты в ленте и позволит пользователям самостоятельно ее обновлять с помощью нажатия кнопки «Новые записи». Таким образом компания планирует сделать ленту более актуальной, выстроив баланс между свежими и важными публикациями.

Дата премьеры «Дождя»

Netflix опубликовал новый трейлер постапокалиптического сериала «Дождь», анонсировав премьеру 4 мая.

Релиз Blessthefall

Американские постхардкорщики Blessthefall выпустили шестой альбом «Hard Feelings». Группа по большей степени отказалась от экстремального вокала Джареда Варта, так что обложка релиза вполне соответствует новому звучанию.

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Обложка: Onuka