Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: митинги против насилия в США, совместные покупки в AliExpress, Каннский фестиваль без Netflix и еще пять новостей.

Пожар в Кемерове

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны четверо.

Публикация от Ирина (@kerida13) 25 Мар 2018 в 11:23 PDT

Протесты из-за задержания Пучдемона

Около 55 тысяч жителей Барселоны вышли на акцию протеста к консульству Германии после задержания сторонника сепаратистов и бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Они выкрикивали лозунги «Свободу политическим заключенным!» и «Позор такой Европе!». В столкновениях с полицией пострадали несколько десятков человек.

День воли в Беларуси

В Беларуси прошел «День воли», на котором задержали около полусотни оппозиционеров и противников действующей власти. Пытавшийся согласовать мероприятие политик Николай Станкевич не попал на акцию — его задержали на выходе из квартиры.

Папа Римский против насилия

На воскресном богослужении Папа Франциск поддержал прошедшие в США митинги школьников против насилия. «Если все остальные молчат, старшее поколение, кто находится у власти, подверженные коррупции, молчат вместе со всем миром и погружаются в уныние, я призываю вас: кричите! Пожалуйста, обретите голос до того, как возопиют камни», — заявил понтифик.

Публикация от Malinda Kathleen Reese (@missmalindakat) 24 Мар 2018 в 12:30 PDT

Слежка за пользователями Facebook

Новозеландский разработчик Дилан Маккей случайно обнаружил историю вызовов и СМС со своего телефона на Android, когда выгрузил из Facebook архив данных, собранных соцсетью. В файлах нашлась информация как об именах абонентов, так и о продолжительности разговоров. Вскоре об аналогичных находках сообщили и другие пользователи. В ответ на это в Facebook заявили, что это нормальная практика, так как полученная информация используется для обеспечения работы системы рекомендаций.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 марта 2018 г.

Совместные покупки в AliExpress

AliExpress запускает сервис групповых покупок. С 28 марта пользователи смогут оформлять совместные заказы на электронику, одежду и детские товары. В случае успешного проведения сделки они получат скидку, которая может достигать половины стоимости товара.

Каннский кинофестиваль без Netflix

Выпущенные Netflix картины отстранили от участия в основной программе Каннского кинофестиваля, так как их не показывали в кинотеатрах. Руководство требует, чтобы фильмы-участники выходили в широкий прокат во Франции до появления в интернете. В 2017 году в кинофестивале участвовали две картины сервиса — «История семьи Майровиц» и «Окча».

Отказ от мультсериала про Дэдпула

Кабельная сеть FX отказалась от производства мультсериала «Дэдпул» из-за творческих разногласий с Marvel. Первый сезон из десяти серий должен был выйти в эфир в 2018 году. Дальнейшая судьба проекта не уточняется.

Обложка: Данил Айкин / ТАСС