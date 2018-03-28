Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: рост заболеваемости гриппом, фильм Dazed о моделях Рубчинского, бесплатная подписка на порно для жителей городов со стыдными названиями и другие новости.

Прекращение поисков в Кемерове

МЧС сообщило о завершении поисковой операции в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где 25 марта случился пожар. По данным ведомства, на утро 28 марта опознаны 27 погибших, всего погибшими считаются 64 человека. Накануне власти Кемерова опубликовали список погибших и пропавших при пожаре.

Эпидемия гриппа

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в 29 регионах и восьми центральных городах субъектов России. Больше всего среди заболевших детей старше 15 лет. В целом же доля вирусов гриппа выросла до 67,8 %. Превалируют вирусы гриппа В и А (H1N1) pdm09.

Закрытие генконсульства США в Петербурге

Посольство России в США подвело итоги голосования о закрытии одного из генконсульств. Большинство пользователей Twitter (47 %) высказались за закрытие представительства в Санкт-Петербурге, генконсульство в Екатеринбурге выбрали 35 % граждан, а дипмиссию во Владивостоке — 18 %. Всего проголосовали 57,5 тысячи человек.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

Защита ЛГБТ

Европейский суд по правам человека принял жалобы по запрету гей-парадов и других ЛГБТ-акций в девяти городах России: Оренбурге, Пскове, Красноярске, Якутске, Ярославле, Владимире, Калуге, Архангельске и Санкт-Петербурге. Кремль должен ответить перед судом до 3 июля. Аналогичные дела уже рассматриваются по 23 городам. Всего на запреты акций пожаловались 96 городов.

Падение станции на Россию

Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу и сгорит в ней в течение недели. При этом некоторые обломки могут приземлиться в Южной и Центральной Америке, на юге Европы, в Африке, на Ближнем Востоке, а также в Восточной и Юго-Восточной Азии. В зону вероятного падения попала, например, южная часть Дагестана.

«Яндекс.Еда» в регионах

Сервис по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» до конца года заработает в Санкт-Петербурге и других российских городах-миллионниках. В новых точках доставку организуют по модели маркетплейса: рестораны с собственной службой доставки смогут подключиться к платформе для получения заказов.

Русский «Сникерс»

Предприятие для обслуживания военных и их семей «Военторг» разработает отечественный аналог Snickers и Coca-Cola для российской армии. «Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это Coca-Cola, а самый любимый батончик — это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», — заявил директор компании Владимир Павлов. В планах «Военторга» — заменить всю иностранную продукцию вендинговых аппаратов на отечественную.

Фильм Dazed о моделях Рубчинского

Dazed представил фильм Анджело Доминика Сесто, посвященный моделям последнего показа Гоши Рубчинского в «Ельцин-центре». В восьмиминутном видео герои рассказывают об учебе в школе, увлечениях, любимой музыке и жизни в России.

Компенсация подпиской на порно

Порносайт Pornhub подарил премиум-подписку жителям городов с неоднозначными названиями вроде Pussy, Cocking или Dildo. В России бесплатный доступ получил поселок Гай в Оренбургской области. В компании заявили, что хотят таким образом компенсировать жителям таких городов «многолетние издевательства и насмешки».

Расширение от Facebook

Mozilla запустила расширение для браузера Firefox, которое изолирует данные пользователя Facebook от остальных сайтов. В компании заверили, что это поможет избежать возможной слежки со стороны соцсети. Считается, что встраиваемые модули Facebook используются и другими сайтами, что позволяет мониторить активность пользователей за ее пределами.

Расистская реклама Heineken

Скандал разгорелся вокруг новой рекламы низкокалорийного пива Heineken Light: в ролике бармен передает белой девушке пиво — но прежде пускает бутылку по барной стойке мимо посетителей африканского происхождения. В конце появляется слоган «Sometimes lighter is better», который переводится как «Иногда светлее — лучше», а также как «Иногда легче — лучше». Heineken уже принесли извинения и решили отозвать рекламу.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 марта 2018 г.

Новый альбом Элджея

Во «ВКонтакте» появился второй студийный альбом Элджея «Sayonara Boy X». В него вошли девять треков, включая уже известные «Минимал» и «Suzuki». Музыкант уточнил, что просил отложить выпуск альбома из-за траура по Кемерову, но выпускающая компания заявила, что это технически невозможно.

Документалка про Серену Уильямс

HBO показали тизер документального сериала из пяти частей о теннисистке Серене Уильямс. Шоу под названием «Быть Сереной» расскажет о беременности спортсменки, браке с сооснователем Reddit Алексисом Оганяном и долгожданном возвращении на корт. Премьера картины намечена на 2 мая.

Экранизация романа «Дом с часами на стене»

Киностудия Universal Pictures представила премьерный трейлер фэнтези «Тайна дома с часами» — экранизации романа «Дом с часами на стене» Джона Беллэрса. В сюжете фильма — история 10-летнего Льюиса, который переезжает к дяде в старинный особняк. Главный атрибут дома — настенные часы, отсчитывающие время до конца света. В «Тайне дома с часами» снялись Джек Блэк и Кейт Бланшетт. Премьера в России состоится 4 октября.

Клип Future

Рэпер Future выложил клип «Absolutely Going Brazy». Ранее хакеры из Music Mafia обнародовали данный трек, из-за чего музыканту пришлось официально представить песню и ролик, состоящий из видеоподборок с концертов певца.

Российская индитроника

Рязанская группа I Am Waiting for You Last Summer, выступающая в жанре индитроники, выпустила мини-альбом «Oasis», в который вошли три песни.

Обложка: Alexander Zemlianichenko / AP / TASS