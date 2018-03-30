Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: обострение ситуации в Волоколамске, проблемы Tesla в холодных регионах, безумный клип Tyler, The Creator и другие новости.

Политическое похолодание

Белый дом заявил о дальнейшем ухудшении отношений с Россией после зеркальной высылки 60 американских дипломатов. В США назвали «уместным ответом» высылку из страны «незаявленных российских сотрудников разведки». В правительстве отметили, что действия России не оказались неожиданными для США и что Вашингтон с ними «справится».

Респираторы без ЧС

МЧС не нашло причин для введения ЧС из-за мусорной свалки «Ядрово» в подмосковном Волоколамске. При этом накануне власти района пообещали жителям поэтапно ввести режим ЧС. «Решение о введении режима повышенной готовности — это наиболее приемлемое и правильное решение», — заявили в ведомстве. Тем временем горожанам начали выдавать средства индивидуальной защиты — респираторы и маски.

Утечка в MyFitnessPal

Хакеры украли личные данные около 150 миллионов пользователей приложения по подсчету калорий MyFitnessPal. Производитель спортивной экипировки Under Armour, владеющий сервисом с 2015 года, сообщил, что еще в феврале злоумышленники похитили имена пользователей, электронные адреса и зашифрованные пароли. Причины утечки в компании не раскрывают. По данным Reuters, это крупнейшая утечка данных в 2018 году и одна из самых массовых за все время.

ICO Telegram

Мессенджер Telegram привлек 850 миллионов долларов во втором раунде первичного размещения токенов. На этом этапе ICO участвовали 14 инвесторов. Минимальная сумма взноса составила миллион долларов. Деньги планируется вложить в развитие мессенджера и новой блокчейн-платформы TON.

Вашингтон без RT

Телекомпания RT прекратит вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля из-за закрытия ТВ-станций WNVT и WNVC, которые обеспечивали ретрансляцию канала. «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — прокомментировала ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.

Обновление iOS

Apple представил обновление iOS 11.3 с функциями дополненной реальности и новыми Animoji для iPhone X — в виде льва, медведя, дракона или черепа. Теперь виртуальные объекты могут появляться и на вертикальных поверхностях, например стенах и дверях. ARKit также распознает двумерные объекты. Усовершенствованное ПО дает больше информации о состоянии аккумулятора и производительности смартфона. Обновление располагает и расширенной информацией о данных и конфиденциальности.

Зимние проблемы Tesla

Tesla Motors отзывает 123 тысячи седанов Model S из-за проблем с гидроусилителями руля. Водители могут и дальше управлять машиной, но для этого придется применять больше силы: «Это в первую очередь затрудняет вождение на низкой скорости и параллельную парковку, но фактически не влияет на контроль на высокой скорости, когда для поворота руля нужна лишь минимальная сила», — успокоили клиентов компании. Проблема вызвана реагентами, используемыми зимой на дорогах, и касается в первую очередь машин в «очень холодном климате».

Срочное предоставление ключей ФСБ

Мессенджеры обязали предоставлять ФСБ ключи шифрования не позже, чем через 10 дней после обращения ведомства. Ранее пункт о конкретных сроках отсутствовал. Сервису Telegram Роскомнадзор дал на выполнение требования 15 дней. По истечении этого срока платформу заблокируют в России.

Данные соцсетей для визы

Администрация президента США потребует от подающих заявки на иммиграционные визы предоставить данные о своих аккаунтах в соцсетях за последние пять лет. Помимо вопроса о соцсетях соискатель должен отчитаться о старых номерах телефона, адресах электронной почты, случаях нарушения иммиграционного законодательства и участия кого-либо из членов семьи соискателя в террористической деятельности. Считается, что требование затронет около 15 миллионов потенциальных иммигрантов.

Второй сезон «Мира Дикого Запада»

Канал HBO выпустил трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада», посвященного парку развлечений с человекоподобными роботами. Саундтреком ролика стала песня «Heart-Shaped Box» группы Nirvana. Новые серии покажут уже 22 апреля.

Релиз Tyler, The Creator

Рэпер Tyler, The Creator представил песню «Okra» и клип на нее. «Скажи Тимоти Шаламе, чтобы он зашел ко мне», — поет музыкант, имея в виду актера, сыгравшего главного героя гей-драмы «Зови меня своим именем». Послушать новый трек во «ВКонтакте» уже не получится — запись изъяли из публичного доступа в связи с обращением правообладателя.

Мини-альбом The Weeknd

Канадский певец The Weeknd представил мини-альбом «My Dear Melancholy». Релиз состоит из шести треков. В создании участвовали Mike WiLL Made-It, Gesaffelstein и Skrillex.

Новый альбом «Кровостока»

Московская группа «Кровосток» выпустила первый за три года релиз «ЧБ». Шестой студийный альбом состоит из 11 треков, на него действует возрастное ограничение 18+.

Неонуар с Марго Робби

В Сети появился полный трейлер неонуара Вона Стайна «Конечная» с Марго Робби. В основе сюжета — история наемных убийц, которые во время очередного задания сталкиваются со странными местными жителями — смертельно больным учителем, загадочным дворником и хладнокровной официанткой. В США фильм начнут показывать 11 мая, дата российского релиза пока неизвестна.

Анонс песни Ланы Дель Рей

Лана Дель Рей в своем инстаграме поделилась с подписчиками отрывком нового трека «Happiness is a Butterfly».

Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 29 Мар 2018 в 3:57 PDT

Религиозный триллер

Студия A24 показала трейлер религиозного триллера Пола Шрейдера «Первая реформистская». Фильм расскажет о священнике, который после смерти сына погружается в свое мучительное прошлое и одновременно отчаянное будущее. Главные роли в картине получили Итан Хоук, Аманда Сейфрид и Майкл Гастон. Мировая премьера триллера намечена на 18 мая.

Новая песня CHVRCHES

Шотландская синти-поп-группа CHVRCHES выложила песню «Never Say Die». Сингл вошел в состав нового альбома «Love is Dead», который представят 25 мая.

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