Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: авиаинтернет за тысячу рублей, церковный клип OQJAV, редизайн Reddit и другие события.

Взрыв в Ереване

В ресторане Burger King в Ереване взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая троих подростков из России. Все они госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние пострадавших россиян оценивается как средней тяжести.

Жизнь на Венере

Ученые Висконсинского университета пришли к выводу, что на Венере может существовать жизнь. Исследователи предположили, что следы жизни следует искать не в экстремальных условиях поверхности планеты, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы, где зафиксированы относительно невысокие температуры, есть пары воды, а также соединения серы и углекислый газ. По мнению ученых, в таких условиях вполне могут жить микробы.

Исследователи проанализировали спутниковые снимки Венеры и обнаружили в атмосфере планеты темные пятна из неопознанных частиц, сохраняющиеся на протяжении нескольких дней, меняющие форму и яркость. Составляющие эти пятна частицы имеют размеры, схожие с размерами бактерий на Земле. Однако имеющиеся данные не позволяют с точностью сказать, являются ли эти частицы органическими соединениями.

Фильм Дудя о российском MTV

Юрий Дудь снял фильм о «золотом периоде» российского MTV — с 1998 по 2002 год. Журналист взял интервью у создателя телеканала Бориса Зосимова и его главных ведущих: Александра Анатольевича, Василия Стрельникова, Тутты Ларсен, Антона Камолова, Ольги Шелест, Яны Чуриковой, Лики Длугач и Татьяны Геворкян.

Екатеринбург без прямых выборов мэра

Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Инициативу губернатора области Евгения Куйвашева поддержали 42 депутата, четверо высказались против.

Действующий мэр города Евгений Ройзман, известный своими оппозиционными взглядами, заявил, что «власть ведет себя как взбесившийся носорог». Также Ройзман пообещал провести новые митинги против отмены прямых выборов.

Авиаинтернет за тысячу рублей

«Аэрофлот» оснастит 81 самолет Airbus A320 и A321 системами развлечений и доступа в интернет. Wi-Fi на борту первых лайнеров планируют запустить в июле. По данным «Ведомостей», безлимитный доступ на час обойдется в 800 рублей, а на весь полет — в 1 тысячу рублей.

Церковный клип OQJAV

Российская группа OQJAV опубликовала клип на песню «Романс». Главную роль в ролике, наполненном звоном церковных колоколов, сыграла актриса Таисия Вилкова.

Спецвыпуск «Рика и Морти»

Телеканал Adult Swim в честь Дня дурака выпустил короткометражку Bushworld Adventures по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Действие эпизода происходит в Австралии, а юмор в нем значительно грубее, чем в оригинальном сериале.

Редизайн Reddit

Reddit впервые с 2008 года провел редизайн, изменив интерфейс сайта и обновив логотип. Чтобы избежать перегрузки серверов, разработчики будут открывать доступ к новой версии постепенно. При этом пользователи в любой момент смогут вернуться к старой версии сайта. Команда Reddit также показала обновленного маскота Сну, символизирующего проект.

Фото самой далекой звезды

Космический телескоп «Хаббл» сделал снимок самой далекой звезды за всю историю наблюдений, находящейся на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли. Получить снимок удалось благодаря гравитационной линзе, усилившей свет в 2 тысячи раз. Звезда носит неофициальное название Икар и относится к типу голубых сверхгигантов.

Первый музей такс

В центре баварского города Пассау открылся первый в мире музей такс. Его создали два друга, Йозеф Кюбльбек и Оливер Шторц, которым нравятся собаки этой породы. В музее расположено около 2 тысяч экспонатов, таких как пивные кружки, почтовые открытки, елочные игрушки, фигурки из олова и нимфенбургского фарфора, а также картины, в том числе репродукция портрета любимой таксы Пабло Пикассо, написанного художником в 1969 году. Вход в музей будет бесплатным для всех посетителей.

Космическая уборка

Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора с помощью сети и гарпуна. Устройство планируется испытать в конце мая: в космос выпустят несколько экспериментальных образцов мусора, которые аппарат должен будет поймать.

SpaceX will launch CRS-14 today with RemoveDEBRIS to clear space junk https://t.co/Fe0qsRDRfC pic.twitter.com/mmdBhC2viJ — The TeCake (@TheTeCake) 2 апреля 2018 г.

Самокритичные The Chainsmokers

Американский дуэт The Chainsmokers выпустил клип на песню «Everybody Hates Me». Режиссером ролика выступил Рори Крамер, ранее работавший с Канье Уэстом, Джастином Бибером и Авичи.

Музыкальный блокбастер Тима Аминова

Тим Аминов опубликовал семиминутный клип сразу на две песни, исполненные канадским вокалистом Седриком Гасайдой, — «Orpheus» и «Eurydice». Действие ролика происходит в антиутопическом мире, в котором человечество утратило способность к словесной коммуникации. Главные роли в видео исполнили Петр Скворцов и Светлана Устинова, а режиссером выступил Ладо Кватания, ранее уже работавший с музыкантом.

Новый альбом Alai Oli

Российская инди-группа Alai Oli представила свой шестой альбом «Alice», разбитый на шесть глав.

ОБЛОЖка: «вДудь»