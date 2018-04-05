Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: проект глобальной реформы образования, минимальные цены на вино, женщина-Индиана Джонс и другие новости.

Безопасность Facebook

Facebook изменит правила работы соцсети для повышения безопасности личных данных пользователей. Среди нововведений — ограничение доступа приложений к профилям. В ленте теперь будет отображаться список всех приложений, которые используют учетную запись Facebook. Узнать можно будет, и какую именно информацию они собирают. Кроме того, Facebook выключила функцию поиска знакомых людей через номер телефона или адрес электронной почты.

Образование будущего

Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок подготовили проект реформы образования. Он состоит из 12 предложений. Среди них, например, значится создание системы патроната для детей от нуля до трех лет, школьное обучение на базе искусственного интеллекта, цифровых обучающих игр и симуляторов и развитие сети колледжей для подготовки специалистов в области высоких технологий. Детей из бедных семей планируется поддержать бесплатными дополнительными уроками и участием в летних школах. Также предлагается запустить грантовые программы для иностранных студентов и построить новые кампусы в ведущих вузах страны. Кроме того, улучшить хотят и региональные вузы. Стоимость реформы оценивается в 8 триллионов рублей.

Изогнутый айфон

Bloomberg узнал о разработке смартфона Apple с изогнутым экраном и бесконтактным управлением. Предполагается, что пользователь сможет управлять iPhone на некотором расстоянии от дисплея. По оценкам экспертов, технология будет готова в течение двух лет. Через пять лет Apple может также внедрить технологию для экранов под названием MicroLED.

Мертвые дельфины

32 черных дельфина выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии. 24 из них уже погибли. В малонаселенной местности животных заметили не сразу — спасатели прибыли только через 12 часов после случившегося, когда помочь многим животным уже было нельзя. Спасение выживших гринд также усложняется из-за сильного ветра и высоких волн.

32 pilot whales stranded at Okuru River in Haast in the South Island https://t.co/ANjOfuM70c pic.twitter.com/zIiZQ054gL — nzherald (@nzherald) 4 апреля 2018 г.

Озабоченность россиян экологией

Большинство россиян назвали загрязнение воздуха наиболее острой экологической проблемой в стране. ВЦИОМ также выяснил, что респонденты обеспокоены мусорными свалками и переработкой мусора и загрязнением рек и озер. Жителей также не устраивает качество водопроводной воды, вырубка лесов и недостаточные высадка деревьев и озеленение городов.

Отвечая на вопрос об эффективности федеральных властей в борьбе с экологическими проблемами, 38 % россиян заявили о незначительных результатах. Еще 12 % считают, что ситуация становится даже хуже, а проблемы усиливаются.

Необходимый россиянам заработок

Исследование холдинга «Ромир» показало, что в среднем российской семье из трех человек для нормальной жизни достаточно 75,9 тысячи рублей. Большинство россиян обозначили диапазон ежемесячных доходов в пределах 45–120 тысяч, тогда как 13 % респондентов назвали сумму не менее 120 тысяч рублей. Высокие материальные запросы наблюдаются у жителей крупных городов. Если в городах-миллионниках средний уровень «нормальных» доходов составил 91,6 тысячи рублей, то в сельской местности — 61,5 тысячи в месяц.

Минимальные цены на вино

Росалкогольрегулирование планирует ввести минимальную розничную цену на вино. У каждого вида напитка она будет своя. Прогнозы минимальных цен и срок их ввода пока не уточняются. По мнению экспертов, такая мера позволит снизить объем винной продукции из некачественного сырья.

Неприязнь к Великобритании

«Левада-центр» узнал об отношении россиян к Великобритании и скандалу с отравлением Скрипалей. 81 % опрошенных знаком с ситуацией. Из них только 9 % считают обвинения о причастности России к инциденту обоснованными. В целом же отношение к Великобритании у россиян плохое. Только 1 % участников исследования высказался об очень хорошем отношении к этой стране. Для сравнения: десять лет назад большинство респондентов (61 %) относились к Британии положительно.

Инвестиции в «Сити-Мобил»

«Мегафон» и Mail.ru Group за счет инвестиций приобретут до 57 % акций в онлайн-сервисе такси «Сити-Мобил». Объем вложений составит до 26 миллионов долларов. Доля владения «Мегафона» в такси может достичь 31 %, а у Mail.ru Group, которая получит миноритарную долю в компании, — около 26 %.

Золотая медаль за ЕГЭ

Со следующего учебного года школьные медали будут выдавать с учетом результатов ЕГЭ. Рособрнадзор установит порог за баллы, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи. На отбор при поступлении в вуз такая медаль влиять не будет.

Клип Элджея на «Минимал»

Элджей представил клип на трек «Минимал» из последнего альбома «Sayonara Boy X». Действие клипа происходит в ночном клубе на вечеринке Элджея. Конец празднику положила девушка с катаной, убившая всех посетителей клуба.

Первый кинотеатр в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии откроется первый с 1980-х годов кинотеатр. Он появится в Эр-Рияде, а первым показом станет «Черная Пантера». В течение следующих пяти лет в стране откроются еще 40 киноцентров. А к 2030 году их уже станет более 300. Фильмы перед показом будут проверять цензоры.

Индиана Джоан

Главной героиней франшизы «Индиана Джонс» может стать женщина. «Надо только поменять ее имя с Джонс на Джоан», — добавил режиссер фильма Стивен Спилберг. Пятая часть, которая выйдет в июле 2020 года, станет последней картиной с Харрисоном Фордом в роли Индианы. Спилберг заявил о продолжении серии.

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