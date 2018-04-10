Утро в миреЕвро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: обвал российского рынка акций, лучший гол в истории, tax free по-русски и другие события.
Повторное обследование места крушения Ан-148
Дочь одной из жертв февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье Юлия Синицына сообщила, что с места крушения самолета до сих пор убрали не все останки погибших. Синицына рассказала, что обнаружила фрагменты человеческих тел в поле возле деревни Степановское, когда приехала возложить цветы к мемориалу. МЧС начало повторное обследование места крушения.
Евро за 78 рублей
Доллар и евро возобновили рост после открытия торгов на Московской бирже. Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с декабря 2016 года, а евро в моменте превысил отметку 78 рублей впервые с апреля 2016 года.
Мировой ущерб от стихии
В 2017 году смертность из-за стихийных бедствий во всем мире оказалась ниже, чем за несколько предыдущих лет. Согласно докладу Лёвенского католического университета, в прошедшем году из-за стихии погибли 9 503 человека при среднегодовом показателе смертности за последнее десятилетие более 68 тысяч жертв. В то же время 2017 год стал вторым с начала XX века по объему материального ущерба, составившего 314 миллиардов долларов.
Обвал российского рынка акций
Вчера российский рынок акций показал максимальное падение с марта 2014 года на фоне американских санкций. Потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3 и 11,4 % соответственно. За один день богатейшие россияне из списка Forbes потеряли больше 12 миллиардов долларов. Так, четверти своего состояния лишился Сулейман Керимов, потерявший 1,7 миллиарда долларов, а состояние Олега Дерипаски сократилось почти на 30 % (1,6 миллиарда долларов).
По данным «Ведомостей», российские власти обсуждают возможность создания офшоров для помощи олигархам, попавшим под санкции. Офшорные зоны могут появиться в Калининграде на острове Октябрьский и во Владивостоке на острове Русский.
Tax free по-русски
Сегодня в России в тестовом режиме запустили систему tax free. На первом этапе вернуть часть НДС можно будет в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. По всей России система заработает к концу года.
Регионы с высочайшей смертностью
Самую высокую смертность в России по итогам 2017 года зафиксировали в Псковской области, на которую пришлось 17,4 случая смерти на тысячу человек. Также в топ-5 попали Новгородская (17,1), Тверская (16,9), Тульская (16,5) и Ивановская области (15,8). Самые низкие показатели смертности оказались в Ингушетии, где зарегистрировали 3,2 случая смерти на тысячу человек. В среднем по России показатель уменьшился почти на 4 %.
Выступление Noize MC с оркестром
Noize MC опубликовал записи трех своих песен с прошлогоднего концерта в Белгороде, которые рэпер исполнил в сопровождении оркестра русских народных инструментов.
Лучший гол в истории
Международная федерация футбола назвала лучший гол в истории чемпионатов мира. Им оказался результативный удар мексиканского футболиста Мануэля Негрете в ворота сборной Болгарии на ЧМ-1986, опередивший в финальном опросе болельщиков гол бразильца Эдера в ворота сборной СССР на ЧМ-1982.
Спойлеры «Мира Дикого Запада»
Авторы «Мира Дикого Запада» опубликовали шуточный ролик якобы с сюжетом второго сезона сериала. Видео, обещанное пользователям Reddit, начинается как реальная серия шоу, но затем актриса Эван Рейчел Вуд начинает петь песню «Never Gonna Give You Up», после чего в течение 20 минут камера снимает собаку, которая сидит перед пианино под саундтрек из «Мира Дикого Запада».
Лоб Гагарина
В Белграде установили памятник Юрию Гагарину. Бюст советского космонавта располагается на высоком постаменте, из-за чего человеку среднего роста виден только лоб и шлем Гагарина. Сербские пользователи стали шутить, что тело космонавта попросту упаковали.
Трейлер комедии Supercon
В Сети появился трейлер фильма Supercon, герои которого решили ограбить очередной фестиваль Comic-Con. Режиссером картины выступил Зак Кнутсон.
обложка: Gosha Polyanskiy / Noize MC
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