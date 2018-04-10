Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: обвал российского рынка акций, лучший гол в истории, tax free по-русски и другие события.

Повторное обследование места крушения Ан-148

Дочь одной из жертв февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье Юлия Синицына сообщила, что с места крушения самолета до сих пор убрали не все останки погибших. Синицына рассказала, что обнаружила фрагменты человеческих тел в поле возле деревни Степановское, когда приехала возложить цветы к мемориалу. МЧС начало повторное обследование места крушения.

Евро за 78 рублей

Доллар и евро возобновили рост после открытия торгов на Московской бирже. Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с декабря 2016 года, а евро в моменте превысил отметку 78 рублей впервые с апреля 2016 года.

Мировой ущерб от стихии

В 2017 году смертность из-за стихийных бедствий во всем мире оказалась ниже, чем за несколько предыдущих лет. Согласно докладу Лёвенского католического университета, в прошедшем году из-за стихии погибли 9 503 человека при среднегодовом показателе смертности за последнее десятилетие более 68 тысяч жертв. В то же время 2017 год стал вторым с начала XX века по объему материального ущерба, составившего 314 миллиардов долларов.

Обвал российского рынка акций

Вчера российский рынок акций показал максимальное падение с марта 2014 года на фоне американских санкций. Потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3 и 11,4 % соответственно. За один день богатейшие россияне из списка Forbes потеряли больше 12 миллиардов долларов. Так, четверти своего состояния лишился Сулейман Керимов, потерявший 1,7 миллиарда долларов, а состояние Олега Дерипаски сократилось почти на 30 % (1,6 миллиарда долларов).

По данным «Ведомостей», российские власти обсуждают возможность создания офшоров для помощи олигархам, попавшим под санкции. Офшорные зоны могут появиться в Калининграде на острове Октябрьский и во Владивостоке на острове Русский.

Tax free по-русски

Сегодня в России в тестовом режиме запустили систему tax free. На первом этапе вернуть часть НДС можно будет в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также в Новгороде и Владивостоке. По всей России система заработает к концу года.

Регионы с высочайшей смертностью

Самую высокую смертность в России по итогам 2017 года зафиксировали в Псковской области, на которую пришлось 17,4 случая смерти на тысячу человек. Также в топ-5 попали Новгородская (17,1), Тверская (16,9), Тульская (16,5) и Ивановская области (15,8). Самые низкие показатели смертности оказались в Ингушетии, где зарегистрировали 3,2 случая смерти на тысячу человек. В среднем по России показатель уменьшился почти на 4 %.

Выступление Noize MC с оркестром

Noize MC опубликовал записи трех своих песен с прошлогоднего концерта в Белгороде, которые рэпер исполнил в сопровождении оркестра русских народных инструментов.

Лучший гол в истории

Международная федерация футбола назвала лучший гол в истории чемпионатов мира. Им оказался результативный удар мексиканского футболиста Мануэля Негрете в ворота сборной Болгарии на ЧМ-1986, опередивший в финальном опросе болельщиков гол бразильца Эдера в ворота сборной СССР на ЧМ-1982.

Спойлеры «Мира Дикого Запада»

Авторы «Мира Дикого Запада» опубликовали шуточный ролик якобы с сюжетом второго сезона сериала. Видео, обещанное пользователям Reddit, начинается как реальная серия шоу, но затем актриса Эван Рейчел Вуд начинает петь песню «Never Gonna Give You Up», после чего в течение 20 минут камера снимает собаку, которая сидит перед пианино под саундтрек из «Мира Дикого Запада».

Лоб Гагарина

В Белграде установили памятник Юрию Гагарину. Бюст советского космонавта располагается на высоком постаменте, из-за чего человеку среднего роста виден только лоб и шлем Гагарина. Сербские пользователи стали шутить, что тело космонавта попросту упаковали.

Vidim šta je naprednima poslužilo kao inspiracija za spomenik Juriju Gagarinu.



Iskopirali su srednjovekovnu spravu za mučenje Iron Maiden.



Nisam znao da Dragica Nikolić radi i spomenike, mislio sam da je to Tomin fazon. pic.twitter.com/SXTYmYU3V9 — Balkan Utopia (@BalkanUtopia) 8 апреля 2018 г.

Трейлер комедии Supercon

В Сети появился трейлер фильма Supercon, герои которого решили ограбить очередной фестиваль Comic-Con. Режиссером картины выступил Зак Кнутсон.

обложка: Gosha Polyanskiy / Noize MC