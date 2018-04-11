Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске, вознаграждение от Facebook, новый сериал от создателя «Прослушки» и другие новости.

Крушение вертолета в Хабаровске

На улицу Хабаровска упал вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», совершавший учебно-тренировочный полет. При ударе о землю вертолет разлетелся на части и загорелся. В результате случившегося погибли шесть человек. 12 апреля объявили в Хабаровском крае днем траура. Среди возможных причин крушения — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота. Эксперты уже работают с черными ящиками.

Выступление Цукерберга перед Конгрессом

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в Конгрессе США в связи со скандалом из-за утечки данных десятков миллионов пользователей. Во время выступления он назвал происходящее в социальной сети гонкой вооружений в сфере политической дезинформации. На фоне отчета Цукерберга котировки Facebook выросли на 4,5 %. При этом пользователи в очередной раз пошутили о внеземном происхождении бизнесмена.

The truth is...

I am Iron Man. pic.twitter.com/MnQcIMUsiG — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 10 апреля 2018 г.

Совсем не могу уже. pic.twitter.com/1tTzuyJaRg — Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) 10 апреля 2018 г.

Когда первым сдал экзамен и на выходе тебя встречают оголтелые одногруппники pic.twitter.com/k9I1bb6NXx — Джони Айв (@JonnyIve_Rus) 10 апреля 2018 г.

Отказ от «Познера» с экс-министром обороны США

Первый канал снял с эфира программу «Познер» с участием бывшего министра обороны США Уильямом Перри. Сам ведущий объяснил снятие выпуска позицией России по войне в Сирии. «Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом», — прокомментировали снятие на Первом. Там также отметили, что интервью все-таки покажут, но позже.

Вознаграждение от Facebook

Facebook объявила вознаграждение для тех, кто сообщит о злоупотреблении данными пользователей социальной сети. Сумма поощрения зависит от важности предоставленной информации. К примеру, пользователи, сообщавшие об ошибках в соцсети, получали до 40 тысяч долларов. При подтверждении данных Facebook заблокирует приложение, подаст иск против компании, а также оповестит об утечке информации заинтересованных лиц.

Новая карта мира

Австралийская компания Credit Card Compare составила карту с буквальным переводом географических названий. Проект показывает, что одни страны названы в честь местного населения, а названия других обыгрывают особенности ландшафта и месторасположения страны или культурные особенности народов.

Приключения бюста Гагарина

Власти Белграда сняли бюст Гагарина, ранее установленный на одной из улиц сербской столицы. Накануне горожане пожаловались, что им виден только лоб космонавта. Решение объяснили тем, что в обсуждении внешнего вида не участвовали ни Белград, ни министерство культуры. Постамент демонтировать при этом не стали.

Bista je najverovatnije otišla na povećanje volumena. pic.twitter.com/tnvXHqIwsN — Prepuštenica (@Mrs_MTaurus) 10 апреля 2018 г.

Аниме-канал

«Цифровое телевидение», управляющее частью каналов ВГТРК и «Ростелекома», в начале лета запустит телеканал Fan, где будут показывать аниме и другую мультипликацию. Контент платного канала закупят у зарубежных студий из США, Японии, Китая и Кореи, позднее программу дополнят и отечественные мультфильмы. Среди уже заявленных студий: Ghibli Хаяо Миядзаки, Bones, Toei Animation, Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa и американские Marvel, Sony Pictures, Warner Bros. Многие картины покажут в России впервые.

Сериал о гражданской войне в Испании

Создатель сериала «Прослушка» Дэвид Саймон создаст мини-сериал об испанской гражданской войне A Dry Run. Всего выйдет шесть часовых эпизодов. В центре сюжета два полка американских военных, которым предстоит пройти фашизм и стать свидетелями становления режима Франко. Акцент планируется сделать на реализме событий, поэтому «финал вряд ли будет счастливым».

Тысячи спутниковых снимков в одном видео

Художник из Ирландии Патаик Макглафлин сделал ролик из тысячи сменяющих друг друга спутниковых изображений Google Earth. «Городской ландшафт становится нормой и сам по себе является плодом естественной эволюции окружающей среды на нашей планете. Это интересовало меня и, я думал, стоило того, чтобы потратить время», — рассказал об идее ее автор.

Сериал Кардашьян о сестрах-убийцах

Хлое Кардашьян спродюсирует сериал о сестрах-убийцах. Шоу из шести эпизодов в жанре тру-крайм расскажет истории сестер, «убивших друг друга или объединившихся ради убийства». Премьера Twisted Sisters на канале Investigation Discovery запланирована на 2019 год.

Загадочный триллер Джеймса Франко

В Сети появился трейлер «Мира будущего» — триллера Джеймса Франко о путешествии молодого парня Принца в мир Пустоши, куда он отправился на поиски лекарства для больной матери. В картине снялись многие известные актеры, среди которых сам Франко, Милла Йовович, Люси Лью, Сьюки Уотерхаус и Снуп Догг. В российском прокате триллер ожидается 14 июня.

Любовь к наркотикам в новом клипе Future

Американский рэпер Future совместно с Rich The Kid, Young Thug и DJ Esco выпустил клип «Xotic» на одноименный трек. На протяжении ролика исполнители танцуют и поют о любви к экзотическим наркотикам.

Совместный клип Жанель Монэ и Клер Буше

Певица Жанель Монэ выпустила новые трек и клип «PYNK», созданные при участии канадки Grimes. Композиция вошла в предстоящий альбом Монэ «Dirty Computer» и рассказывает о розовом цвете, сексуальности и любви к себе. Релиз нового альбома ожидается 27 апреля.

Анонсы Ники Минаж

Американская певица Ники Минаж анонсировала две новые песни. Треки «Barbie Tingz» и «Chun-Li» выйдут уже завтра.

Обложка: Bad Boy Records