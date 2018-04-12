Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: первый за 2,5 года рейс в Египет, редизайн Gmail, клип к чемпионату мира по футболу и другие события.

Обстрел российских журналистов

Вчера автобус с сотрудниками российских телеканалов попал под обстрел в Сирии. В результате инцидента корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор «России-1» Михаил Виткин и оператор «Звезды» Владислав Додонов получили легкие ранения. Пострадавших эвакуировали в госпиталь.

Сечин в суде

Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые пришел за заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор экс-министра. Допрос Сечина пройдет в закрытом режиме, поскольку его показания относятся к коммерческой тайне.

Кремль против твиттер-дипломатии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не является участником твиттер-дипломатии». Так Песков отреагировал на твит американского президента Дональда Трампа, предупредившего Россию о ракетном ударе по Сирии.

Тем временем представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США допускают возможность нанесения удара по российским целям в Сирии. Сандерс также подчеркнула, что Вашингтон считает Кремль ответственным за химическую атаку в Сирии наравне с Дамаском.

Первый за 2,5 года рейс в Египет

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Вчера вечером самолет «Аэрофлота» выполнил первый за 2,5 года рейс из Шереметьева в Каир. В свою очередь, египетская авиакомпания EgyptAir совершит сегодня первый рейс в Москву.

Утечка данных Цукерберга

Марк Цукерберг заявил, что сам оказался в числе 87 миллионов пользователей Facebook, чьи данные в обход правил соцсети получила компания Cambridge Analytica. Об этом Цукерберг сообщил на слушаниях в Палате представителей США, не вдаваясь в подробности.

Редизайн Gmail

Google работает над новой версией сайта Gmail. Компания планирует добавить новые функции, такие как интеграция с «Google Календарем» и возможность отложить письмо, чтобы через определенное время оно возвращалось в начало списка непрочитанных сообщений. Также веб-версия сервиса получит поддержку офлайн-работы с письмами и функцию умных ответов, ранее запущенную в приложениях Gmail.

Клип к ЧМ-2018

Американский певец Джейсон Деруло выпустил клип на песню «Colors», являющуюся неофициальным гимном чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Граффити со Стивеном Хокингом

Ко Дню космонавтики арт-группа «Явь» нарисовала в Петербурге граффити со Стивеном Хокингом. Художники посвятили свою работу британскому ученому, «потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек, — познанием Вселенной».

Детектив с Джимом Керри

Вышел трейлер фильма «Мрачные преступления» с Джимом Керри и Шарлоттой Генсбур. Сюжет картины разворачивается вокруг убийства польского бизнесмена. Одним из главных подозреваемых стал писатель, написавший садомазохистский роман, события которого во многом напоминали расследуемое преступление.

Vladivostok FM без российских хитов

В конце апреля создатели GTA IV уберут большую часть песен из эфира российской радиостанции Vladivostok FM из-за истечения срока лицензии. При этом в игру планируют добавить новые треки. Какие композиции удалят из GTA, пока не известно. В оригинальной игре на радио звучали 13 русских песен, включая треки «Ленинграда», «Кино», Дельфина и «Ранеток».

Новая оптическая иллюзия

На Reddit опубликовали вариацию оптической иллюзии с размытыми цветовыми пятнами. Если долго всматриваться в картинку, она исчезнет. Научные издания объяснили иллюзию эффектом Трокслера, согласно которому человеческий мозг начинает игнорировать детали неизменного изображения при длительной фокусировке взгляда.

Первый трейлер «Американских животных»

В Сети появился трейлер драмы «Американские животные» режиссера Барта Лэйтона. Фильм рассказывает о четырех друзьях, решающихся на кражу редкой коллекции книг из библиотеки университета Трансильвании.

Книга по черновикам Толкина

Сын Джона Р. Р. Толкина Кристофер выпустит в августе книгу о Средиземье «Падение Гондолина», созданную по черновикам отца. Сюжет произведения, оригинал которого Толкин-старший начал писать в 1917 году, рассказывает о захвате эльфийского города Гондолин темным владыкой Мелькором.

Совместный кавер Вудкида и Луи Гарреля

Актер Луи Гаррель и музыкант Вудкид выпустили кавер на песню Ива Симона «Lʼaérogramme de Los Angeles». Трек войдет в сборник «Génération (s) Éperdue (s)», релиз которого намечен на 27 апреля.

Обложка: Варшавский кинофестиваль